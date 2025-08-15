Lähiruokapäivän avajaistapahtuman ohjelma on julkaistu – Laitilan KasiTorilla luvassa ohjelmaa koko perheelle
Lähiruokapäivää vietetään Suomessa taas 6.–7. syyskuuta. Tänä vuonna tapahtumaviikonlopun valtakunnalliset avajaiset järjestetään Laitilassa. Ohjelma on nyt julkistettu ja paikalle odotetaan tuhatta ihmistä.
Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään lauantaina 6. syyskuuta Laitilan KasiTorilla klo 10–16. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Paikalla on nähtävää ja koettavaa koko perheelle: maatilan eläimiä, maatalouden koneita, kepparirata, pomppulinna, paloauto ja Karva-Kaverit sekä monenlaista maistettavaa ja ostettavaa. Tapahtuma-alueella on laajasti lähituottajia ja monenlaisia yhteisöjä esittelemässä toimintaansa.
Juhlan juontajana toimii maanviljelijä ja some-vaikuttaja Amski, eli Anne-Mari Tarkkio. Lavalla tullaan näkemään esimerkiksi kuntien välinen perunankuorintakilpailu, kokkausnäytös, puheita ja keskusteluja sekä musiikkiesityksiä: Rokki-Kokki soittaa lastenmusiikkia ja Laitilan pelimannit agraarimusiikkia.
Avajaispuheen pitää kansanedustaja ja Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtaja Ville Valkonen, ja paikallisen tervehdyksen tapahtumaan tuo Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah puhuu juhlassa videon välityksellä ja lisäksi kuullaan Ruokaviraston maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatkan puheenvuoro.
Lavalla nähdään myös Lähiruoka-areena, eli paneelikeskustelu otsikolla Lähiruokaa pöytään – nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelijoiksi tulevat kansanedustajat Milla Lahdenperä ja Ritva Elomaa, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston päällikkö Minna-Mari Kaila ja agronomi Tero Hemmilä. Paneelin vetäjänä toimii Agronomiliiton toiminnanjohtaja Timo Kaunisto. Lähiruoka-areenasta on tavoitteena tehdä Varsinais-Suomeen vuosittainen perinne.
Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja yrittäjä Mauri Kontu kertoo, miten Vakka-Suomesta tuli Vakka-Suomi ja lisäksi lavalla julkistetaan Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokapalkinnon saaja.
Tervetuloa Laitilaan!
KasiTorin yrittäjät Jari ja Marja Seikola toivottavat ihmiset lämpimästi tervetulleiksi Laitilaan. KasiTori sijaitsee Untamalan elävässä raittikylässä, joka on aikoinaan valittu Varsinais-Suomen Vuoden kyläksi ja sen jälkeen myös koko Suomen Vuoden kyläksi. Lähiruokapäivän avajaisvieraat pääsevät samalla tutustumaan Untamalan kylänraittiin ja kyläkirkkoon sekä opastetulle kierrokselle Untamalan kulttuuripolulle.
Tapahtumaa organisoi Tulevaisuuden ruokaketjut Varsinais-Suomessa -hanke, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Käytännön järjestelyistä vastaa Ukipolis Oy:n projektipäällikkö Mirja Junkola.
– Tervetuloa mukaan avajaisiin! Olemme saaneet paljon eri toimijoita mukaan ja voimme tarjota ohjelmassa sekä viihdettä että tärkeää asiaa ruuantuotannosta.
Lähiruoka on huoltovarmuutta
Lähiruokapäivän avajaisten teemana on tänä vuonna huoltovarmuus. Avajaiset tarjoavatkin Varsinais-Suomelle loistavan tilaisuuden esitellä maakunnan monipuolista ruuantuotantoa, joka omalta osaltaan turvaa koko Suomen huoltovarmuutta. Varsinais-Suomi tuottaa esimerkiksi 65 prosenttia kaikista Suomen kananmunista, 45 prosenttia sokerijuurikkaista, 44 prosenttia härkäpavusta ja 43 prosenttia rukiista.
Ruuantuotannolla on yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa erityinen rooli ja oman ruuantuotannon tärkeys korostuu erityisesti poikkeus-, häiriö- tai kriisitilanteissa.
Maatilat auki ympäri Suomen
Avajaistapahtuman lisäksi Lähiruokapäivä avaa ovet sadoille maatiloille ympäri Suomen. Lähiruokapäivän tapahtumissa pääsee tutustumaan paikallisiin ruuantuottajiin ja ruoka-alan yrityksiin, nauttimaan maaseudun ainutlaatuisista palveluista sekä ostamaan lähiruokaa suoraan tiloilta. Monissa Lähiruokapäivän kohteissa on myös mahdollisuus päästä tutustumaan eläimiin, koneisiin ja nykyaikaiseen ruuantuotantoon. Kyseessä on siis oikea maaseudun avointen ovien tapahtuma!
Varsinais-Suomen ruuantuotantoa tuetaan EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella. Alkutuotanto ja ruokaketju ovat Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteitä. Maaseudun kehittämissuunnitelman toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Lisätiedot avajaisista:
Mirja Junkola, projektipäällikkö
044 773 2213
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janica VilenVarsinais-Suomen ELY-keskus, maaseutuviestinnän koordinaattoriPuh:02 9502 2010janica.vilen@ely-keskus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 3415.8.2025 10:05:26 EEST | Tiedote
Viikolla 34 päällystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Varsinais-Suomessa Somerolla ja Salossa. Satakunnassa päällystystyöt jatkuvat Kankaanpäässä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Säkylässä ja Eurajoella.
Miljö- och klimatinvesteringar börjar intressera i Egentliga Finland15.8.2025 08:24:44 EEST | Pressmeddelande
Under drygt ett år har EU:s landsbygdsfinansiering beviljats för allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar med lovande resultat.
Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit alkoivat kiinnostaa Varsinais-Suomessa15.8.2025 08:24:44 EEST | Tiedote
EU:n maaseuturahoitusta on myönnetty yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin reilun vuoden ajan lupaavin tuloksin.
Linja-autoliikenne linjoilla 70–72 jatkuu – Top Liikenne Oy on aloittanut uutena yrittäjänä7.8.2025 09:54:06 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen ELY-keskus on kilpailuttanut yhteistyössä Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan, Kokemäen ja Euran kanssa linjaston 70–72 liikenteen. Kilpailutuksen myötä yhteysvälin liikenteenharjoittaja on vaihtunut. Linjoja ajaa Top Liikenne Oy 6.8.2025 alkaen
Ett viktigt förekomstområde för den särskilt skyddade och akut hotade arten klippjordkrypare (Geophilus carpophagus) har avgränsats i Mustfinn i Pargas7.8.2025 09:18:37 EEST | Pressmeddelande
Klippjordkryparen (Geophilus carpophagus) är en akut hotad och särskilt skyddad art, för vilken ett avgränsningsbeslut enligt 77 § i naturvårdslagen kan fattas.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme