Lähiruokapäivän avajaistapahtuman ohjelma on julkaistu – Laitilan KasiTorilla luvassa ohjelmaa koko perheelle

Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään lauantaina 6. syyskuuta Laitilan KasiTorilla klo 10–16. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Paikalla on nähtävää ja koettavaa koko perheelle: maatilan eläimiä, maatalouden koneita, kepparirata, pomppulinna, paloauto ja Karva-Kaverit sekä monenlaista maistettavaa ja ostettavaa. Tapahtuma-alueella on laajasti lähituottajia ja monenlaisia yhteisöjä esittelemässä toimintaansa.

Juhlan juontajana toimii maanviljelijä ja some-vaikuttaja Amski, eli Anne-Mari Tarkkio. Lavalla tullaan näkemään esimerkiksi kuntien välinen perunankuorintakilpailu, kokkausnäytös, puheita ja keskusteluja sekä musiikkiesityksiä: Rokki-Kokki soittaa lastenmusiikkia ja Laitilan pelimannit agraarimusiikkia.

Avajaispuheen pitää kansanedustaja ja Varsinais-Suomen liiton hallituksen puheenjohtaja Ville Valkonen, ja paikallisen tervehdyksen tapahtumaan tuo Laitilan kaupunginjohtaja Lauri Kattelus. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah puhuu juhlassa videon välityksellä ja lisäksi kuullaan Ruokaviraston maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatkan puheenvuoro.

Lavalla nähdään myös Lähiruoka-areena, eli paneelikeskustelu otsikolla Lähiruokaa pöytään – nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelijoiksi tulevat kansanedustajat Milla Lahdenperä ja Ritva Elomaa, MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston päällikkö Minna-Mari Kaila ja agronomi Tero Hemmilä. Paneelin vetäjänä toimii Agronomiliiton toiminnanjohtaja Timo Kaunisto. Lähiruoka-areenasta on tavoitteena tehdä Varsinais-Suomeen vuosittainen perinne.

Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja yrittäjä Mauri Kontu kertoo, miten Vakka-Suomesta tuli Vakka-Suomi ja lisäksi lavalla julkistetaan Voimaa Varsinais-Suomen maaseudulta -lähiruokapalkinnon saaja.

Tervetuloa Laitilaan!

KasiTorin yrittäjät Jari ja Marja Seikola toivottavat ihmiset lämpimästi tervetulleiksi Laitilaan. KasiTori sijaitsee Untamalan elävässä raittikylässä, joka on aikoinaan valittu Varsinais-Suomen Vuoden kyläksi ja sen jälkeen myös koko Suomen Vuoden kyläksi. Lähiruokapäivän avajaisvieraat pääsevät samalla tutustumaan Untamalan kylänraittiin ja kyläkirkkoon sekä opastetulle kierrokselle Untamalan kulttuuripolulle.

Tapahtumaa organisoi Tulevaisuuden ruokaketjut Varsinais-Suomessa -hanke, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Käytännön järjestelyistä vastaa Ukipolis Oy:n projektipäällikkö Mirja Junkola.

– Tervetuloa mukaan avajaisiin! Olemme saaneet paljon eri toimijoita mukaan ja voimme tarjota ohjelmassa sekä viihdettä että tärkeää asiaa ruuantuotannosta.

Lähiruoka on huoltovarmuutta

Lähiruokapäivän avajaisten teemana on tänä vuonna huoltovarmuus. Avajaiset tarjoavatkin Varsinais-Suomelle loistavan tilaisuuden esitellä maakunnan monipuolista ruuantuotantoa, joka omalta osaltaan turvaa koko Suomen huoltovarmuutta. Varsinais-Suomi tuottaa esimerkiksi 65 prosenttia kaikista Suomen kananmunista, 45 prosenttia sokerijuurikkaista, 44 prosenttia härkäpavusta ja 43 prosenttia rukiista.

Ruuantuotannolla on yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa erityinen rooli ja oman ruuantuotannon tärkeys korostuu erityisesti poikkeus-, häiriö- tai kriisitilanteissa.

Maatilat auki ympäri Suomen

Avajaistapahtuman lisäksi Lähiruokapäivä avaa ovet sadoille maatiloille ympäri Suomen. Lähiruokapäivän tapahtumissa pääsee tutustumaan paikallisiin ruuantuottajiin ja ruoka-alan yrityksiin, nauttimaan maaseudun ainutlaatuisista palveluista sekä ostamaan lähiruokaa suoraan tiloilta. Monissa Lähiruokapäivän kohteissa on myös mahdollisuus päästä tutustumaan eläimiin, koneisiin ja nykyaikaiseen ruuantuotantoon. Kyseessä on siis oikea maaseudun avointen ovien tapahtuma!

Varsinais-Suomen ruuantuotantoa tuetaan EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella. Alkutuotanto ja ruokaketju ovat Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteitä. Maaseudun kehittämissuunnitelman toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Lisätiedot avajaisista:

Mirja Junkola, projektipäällikkö

044 773 2213

mirja.junkola@ukipolis.fi