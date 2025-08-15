Yrittäjägallup: Yritysten tilanne heikoin vuosiin, silti usko parempaan vahvistunut
Pk-yritysten taloustilanne on tällä hetkellä heikoin Yrittäjägallupin mittaushistorian aikana. Mittaaminen aloitettiin keväällä 2022. “Monien pk-yritysten tilanne on kiistatta heikko. Se näkyy konkurssiluvuissa ja yrittäjien maksuvaikeuksissa. Taustalla on useita tekijöitä, kuten huono suhdanne, ostovoiman heikkeneminen, veronkorotukset ja kansainvälinen epävarmuus, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Erityisesti palvelualan yritykset kokevat vaikeuksia, sillä niistä 22 prosenttia arvioi tilanteensa huonoksi.
Alueellisesti vaikeinta on pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla, kun taas Pohjois- ja Itä-Suomessa tilanne on suhteellisesti parempi. Naisyrittäjien tilanne on selvästi heikompi kuin miesyrittäjien.
“Hyvässä tilanteessa on eniten asiantuntijapalveluyrityksiä, joista hieman yli puolet raportoi hyvästä tilanteesta”, Pentikäinen toteaa.
Näkymät kuitenkin kirkastuneet
Vaikka tilanne on juuri nyt haastava, yrittäjien odotukset tulevasta ovat kohentuneet.
”Tilanne on onneksi kääntymässä – hitaasti mutta melko varmasti. Talouskasvu vahvistuu, korot laskevat ja kuluttajien luottamus palautuu. Tämä näkyy myös yrittäjien odotuksissa”, Pentikäinen sanoo.
Pk-yritysten edustajista 34 prosenttia uskoo tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, kun vain 16 prosenttia arvioi sen heikentyvän. Erityisesti teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa usko tulevaan on vahva.
Tilanne on muuttunut kesän aikana. Toukokuussa 33 prosenttia arvioi tilanteen paranevan ja 19 prosenttia heikentyvän.
”Nyt voi olla oikea hetki painaa kaasua, jos on mahdollisuuksia. Markkina vetää monilla aloilla. Yrittäjien kannattaa hyödyntää tilanne, kun näkymät ovat paranemassa. Kaikilla ei valitettavasti ole voimia panostaa, vaikka markkina vetäisi.”
Moni tienaa yrittäjänä alle 30 000 euroa
Yrittäjistä 39 prosenttia ansaitsee alle 30 000 euroa vuodessa yrittäjänä. Yksinyrittäjistä 56 prosenttia jää tämän rajan alle.
“Moni yrittäjä on pienituloinen”, Pentikäinen muistuttaa.
Useat tekevät kuitenkin rinnakkain työtä sekä yrittäjänä että palkansaajana, mikä nostaa kokonaisansiotasoa. Yrittäjänä toimivista 29 prosentilla kokonaisansiotaso on alle 30000 euroa.
“On ajankuva, että toimitaan yhä enemmän sekä yrittäjinä että palkansaajina, mikä on hyvä asia. Se kertoo, että omaa osaamista hyödynnetään monipuolisesti, Siksi tarvitaan mm. yhdistelmävakuutus, josta hallitus on linjannut”, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjägallupiin vastasi 1057 pk-yrityksen edustajaa 7.–13.8.2025. Tulosten luottamusväli on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
