Lehdistökutsu: Espoon kaupungin taidelahja paljastetaan Hanaholmenin taidepuistossa
Tervetuloa Espoon kaupungin taidelahjan julkistamistilaisuuteen. Anne Meskanen-Barmanin uusi pronssiveistos luovutetaan Hanaholmenille 50-vuotisjuhlavuoden ansiosta. Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen tuo tilaisuuteen kaupungin terveiset.
Hanaholmen juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan suomalais-ruotsalaisena yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena.
50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Espoon kaupunki on päättänyt luovuttaa Hanaholmenille taidelahjan, joka paljastetaan 28. elokuuta 2025. Anne Meskanen-Barmanin teos Kahvitauko (Fikapaus) sijoitetaan Hanaholmenin taidepuistoon, joka on kaikille avoin vuorokauden ja vuoden ympäri.
”Hanasaaren kulttuurikeskuksen taidepuisto on upea kokonaisuus, josta pääsevät nauttimaan niin kansainväliset kongressivieraat kuin paikalliset vierailijatkin. Haluamme onnitella kulttuurikeskusta tällä teoksella ja kiittää hyvästä kumppanuudesta. Teos muistuttaa kohtaamisen tärkeydestä ja siitä miten merkittävää on pysähtyä yhteisten asioiden äärelle”, kommentoi Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila.
Anne Meskanen-Barmanin veistos Kahvitauko on toteutettu yhteistyössä Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa ja se on osa Hanaholmenin taidekokoelmaa, johon tällä hetkellä kuuluu noin 300 taideteosta.
Kahvitauko sijoitetaan Hanaholmenin rakennuksen edustalle, pääsisäänkäynnille johtavan polun vasemmalle puolelle.
Lehdistö on lämpimästi tervetullut osallistumaan paljastamisseremoniaan.
Aika: 28.8.2025, klo 12–13
Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 00210 Espoo
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Ökat intresse för Kulturfonden Island-Finlands bidragsutdelning1.7.2025 09:52:12 EEST | Pressmeddelande
Kulturfonden Island-Finland delar årligen ut bidrag till projekt som gynnar samarbetet mellan Finland och Island. I år fick styrelsen in betydligt flera ansökningar än ifjol. De största bidragen delas ut inom områdena musik, samhälle & demokrati samt vetenskap.
Lisääntynyt kiinnostus Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston apurahoja kohtaan1.7.2025 09:52:12 EEST | Tiedote
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja hankkeille, jotka edistävät Suomen ja Islannin välistä yhteistyötä. Tänä vuonna rahaston hallitus sai huomattavasti enemmän hakemuksia kuin viime vuonna. Suurimmat apurahat myönnetään musiikin, yhteiskunnan ja demokratian sekä tieteen aloilla.
Aktörer inom musik, bildkonst och scenkonst största stipendiemottagarna när Kulturfonden för Finland och Norge delar ut bidrag27.6.2025 09:04:56 EEST | Pressmeddelande
Den finländska fonddelen av Kulturfonden för Finland och Norge delar ut 46 650 euro till 55 sökande från Finland.
Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston suurimmat apurahat musiikin, kuvataiteen ja näyttämötaiteen toimijoille27.6.2025 09:04:56 EEST | Tiedote
Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston Suomen jaosto jakaa 46 650 euroa apurahoja 55 hakijalle Suomesta.
Ambassadör Maimo Henriksson vald till ny ordförande för Hanaholmens direktion24.6.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Finlands undervisnings- och kulturministerium har utsett Finlands ambassadör i Sverige, Maimo Henriksson, till ny direktionsordförande för Hanaholmen. Henriksson efterträder vicehäradshövding Kimmo Sasi, som avled tidigare i år.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme