Lehdistökutsu: Espoon kaupungin taidelahja paljastetaan Hanaholmenin taidepuistossa

21.8.2025 08:30:00 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Tervetuloa Espoon kaupungin taidelahjan julkistamistilaisuuteen. Anne Meskanen-Barmanin uusi pronssiveistos luovutetaan Hanaholmenille 50-vuotisjuhlavuoden ansiosta. Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen tuo tilaisuuteen kaupungin terveiset.

Hanaholmen juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan suomalais-ruotsalaisena yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena.

50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Espoon kaupunki on päättänyt luovuttaa Hanaholmenille taidelahjan, joka paljastetaan 28. elokuuta 2025. Anne Meskanen-Barmanin teos Kahvitauko (Fikapaus) sijoitetaan Hanaholmenin taidepuistoon, joka on kaikille avoin vuorokauden ja vuoden ympäri.

”Hanasaaren kulttuurikeskuksen taidepuisto on upea kokonaisuus, josta pääsevät nauttimaan niin kansainväliset kongressivieraat kuin paikalliset vierailijatkin. Haluamme onnitella kulttuurikeskusta tällä teoksella ja kiittää hyvästä kumppanuudesta. Teos muistuttaa kohtaamisen tärkeydestä ja siitä miten merkittävää on pysähtyä yhteisten asioiden äärelle”, kommentoi Espoon kulttuurijohtaja Susanna Tommila.

Anne Meskanen-Barmanin veistos Kahvitauko on toteutettu yhteistyössä Espoon modernin taiteen museon EMMAn kanssa ja se on osa Hanaholmenin taidekokoelmaa, johon tällä hetkellä kuuluu noin 300 taideteosta.

Kahvitauko sijoitetaan Hanaholmenin rakennuksen edustalle, pääsisäänkäynnille johtavan polun vasemmalle puolelle.

Lehdistö on lämpimästi tervetullut osallistumaan paljastamisseremoniaan.

Aika: 28.8.2025, klo 12–13

Paikka: Hanaholmen, Hanasaarenranta 5, 00210 Espoo 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Hanaholmenin viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373

