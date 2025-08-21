Kurkistus peltoviljelyn tulevaisuuteen työnäytöksessä Seinäjoella
Miltä näyttävät peltotyöt 10 vuoden tai peräti 30 vuoden päästä? Peltorobottipäivässä Seinäjoella näemme tulevaisuuden maatalousteknologiaa käytännössä, kun robottitraktori muokkaa peltoa ilman kuljettajaa.
Mitä ja missä? Peltorobottipäivä Seinäjoella. Saavu Seinäjoella Varikkokatua pitkin Pajuluoman yli, paikalla opasteet kohteeseen.
Milloin? to 28.8.2025 kello 9–12.00
Toteuttaja? ProAgria Etelä-Pohjanmaan Satotason nosto ja Tulevaisuuden Maatalousyritys -hankkeet sekä SEAMKin Huomisen älykäs maatalousyritys -hanke ja Vertaistekno -hanke. Hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia.
Peltorobottipäivässä Seinäjoella neämme hytittömön robotin työskentelyä. Näytöksessä AgXeed -robotti hoitaa muokkauksen itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan.
Robottitraktori on varustettu useilla antureilla. Ne takaavat turvallisen työskentelyn pellolla. AgXeed on suunniteltu tekemään rutiinityöt viljelijän puolesta, joten viljelijän rooliksi jää seurata työnjälkeä ja ohjata robottia tarpeen mukaan.
”Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Se haastaa meidät ajattelemaan, mitä tavoittelemme ja kuinka teemme sen kustannustehokkaasti” – Timo Pajula ja Sari Morri ProAgria Etelä-Pohjanmaalta kommentoivat.
Työnäytöksen lisäksi paikalla on drone-esittely ja puheenvuoroja maatalouden tulevaisuuden teknologioista ja pellon muokkauskierrosta.
LISÄTIETOJA: Noora Aila, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, puh. 043 8269468
Miia Lenkkeri-TamminenViestintäpäällikköPuh:0400 159 118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
