Kurkistus peltoviljelyn tulevaisuuteen työnäytöksessä Seinäjoella

21.8.2025 10:50:44 EEST | ProAgria | Tiedote

Miltä näyttävät peltotyöt 10 vuoden tai peräti 30 vuoden päästä? Peltorobottipäivässä Seinäjoella näemme tulevaisuuden maatalousteknologiaa käytännössä, kun robottitraktori muokkaa peltoa ilman kuljettajaa.

Peltorobotti
Peltorobottipäivässä tutustumme robotin itsenäiseen työskentelyyn.

Mitä ja missä? Peltorobottipäivä Seinäjoella. Saavu Seinäjoella Varikkokatua pitkin Pajuluoman yli, paikalla opasteet kohteeseen. 

Milloin? to 28.8.2025 kello 9–12.00

Toteuttaja? ProAgria Etelä-Pohjanmaan Satotason nosto ja Tulevaisuuden Maatalousyritys -hankkeet sekä SEAMKin Huomisen älykäs maatalousyritys -hanke ja Vertaistekno -hanke. Hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia.

Peltorobottipäivässä Seinäjoella neämme hytittömön robotin työskentelyä. Näytöksessä AgXeed -robotti hoitaa muokkauksen itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan.

 Robottitraktori on varustettu useilla antureilla. Ne takaavat turvallisen työskentelyn pellolla. AgXeed on suunniteltu tekemään rutiinityöt viljelijän puolesta, joten viljelijän rooliksi jää seurata työnjälkeä ja ohjata robottia tarpeen mukaan.

”Uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla. Se haastaa meidät ajattelemaan, mitä tavoittelemme ja kuinka teemme sen kustannustehokkaasti” – Timo Pajula ja Sari Morri ProAgria Etelä-Pohjanmaalta kommentoivat.

Työnäytöksen lisäksi paikalla on drone-esittely ja puheenvuoroja maatalouden tulevaisuuden teknologioista ja pellon muokkauskierrosta.

LISÄTIETOJA: Noora Aila, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, puh. 043 8269468

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

