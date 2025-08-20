Raju päätös lopettaa Novian tutkintokoulutus Raaseporissa
Uudenmaan RKP on hämmästynyt ammattikorkeakoulu Novian suunnitelmista siirtää lähes kaiken koulutuksen Raaseporista Turkuun.
– Tämä on kova isku koko Länsi-Uudellemaalle niin koulutussektorin kuin alueen elinvoimankin kannalta. Hallituksen päätös merkitsee Novian toiminnan päättymistä Tammisaaressa ja Raaseporissa, sanoo piirin puheenjohtaja Karin Cederlöf.
Suunnitelmien mukaan muun muassa agrologit, metsätalousinsinöörit, rakennusmestarit ja rakennusinsinöörit tullaan kouluttamaan Turussa, kun taas lyhyemmät koulutukset säilyvät tietojen mukaan Raaseporissa.
– Miten hoitoalaan liittyvät joustavat koulutukset voivat pysyä Raaseporissa, jos kampus, opettajat ja tukipalvelut siirretään Turkuun?, piirin varapuheenjohtaja Werner Orre kysyy.
– Novian suunnitelmat lopettaa koulutukset Raaseporissa vaikuttaisivat alueen elinkeinoelämään, jota kehitetään vuorovaikutuksessa ammattikorkeakoulun kanssa, Cederlöf jatkaa. Tällä päätöksellä tulisi olemaan suoria kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen Länsi-Uudellamaalla.
Agrologikoulutuksesta ja siihen kohdistuneesta kritiikistä on keskusteltu pitkään. Koulutusta on kuvattu huonosti organisoiduksi ja stressaavaksi. On selvää, että kritiikkiin on suhtauduttava vakavasti ja muutoksia tarvitaan. Varapuheenjohtaja Orre kyseenalaistaa, ratkaiseeko siirto Raaseporista Turkuun näitä ongelmia.
– Päätös vaikuttaa hätiköidyltä ja huonosti harkitulta. On ymmärrettävää, että agrologikoulutusta on tarkasteltu kriittisesti, mutta nyt hallitus on yllättäen päättänyt lopettaa kaikki Novian tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Raaseporissa, Orre sanoo. Kuinka tämä ratkaisee agrologikoulutuksen ongelmat?
Vuodesta 2026 alkaen kaikki opiskelijat siirtyvät Turun kampukselle. Samalla nykyiset Raaseporissa opiskelevat sekä syksyllä 2025 aloittavat opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Raaseporissa.
– Tarkoittaako tämä, että koko vuosikymmenen loppuun asti Novialla on sama koulutus kahdessa eri kaupungissa? Cederlöf kysyy. Tämä ei vaikuta hyvin harkitulta.
– Nyt alueen päättäjien ja sidosryhmien on vakuutettava Novian hallitus siitä, että se on tehnyt hätäisen päätöksen, jolla on kauaskantoisia kielteisiä seurauksia, Orre sanoo. Kysymys Novian tulevaisuudesta Raaseporissa on valmisteltava perusteellisemmin. Tässä on kyse yhteiskunnallisesta vastuusta, jonka hallituksen on kannettava.
Lisätietoja:
Karin Cederlöf, Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja, 0504949780
Werner Orre, Uudenmaan RKP:n varapuheenjohtaja, 0400699260
