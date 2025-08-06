Sähköautojen vaihtoautokauppa käy aktiivisesti – myydyimmissä malleissa hurjaa kasvua

21.8.2025 07:00:00 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote

Nettiauton tammi-heinäkuun 2025 tilastot kertovat, että täyssähköisten vaihtoautojen myynnin kasvu jatkuu.

Nettiauto on Suomen suurin autojen osto- ja myyntisivusto, jolla vierailee noin miljoona suomalaista viikoittain. Nettiautossa myyvät sekä yksityishenkilöt että autoliikkeet.  

Valtaosa sähköautokaupasta tehdään autoliikkeiden kanssa. Vuoden 2025 tammi-heinäkuun aikana liikkeet ovat myyneet täyssähköisiä henkilöautoja Nettiauton kautta yli 30 000, mikä on 55 % enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Suurin osa autoista on vaihtoautoja. 

Täyssähköautojen mediaanihinnat ovat tänä vuonna olleet keskimäärin 9 % viime vuoden tammi-heinäkuuta edullisempia. 

“Sähköautojen kauppamäärät erottuvat positiivisesti muuten verkkaisessa markkinatilanteessa”, Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti kertoo.  

“Autoliikkeiden myymien sähköautojen liikevaihto on jo samaa kokoluokkaa, kuin bensiiniautoilla. Dieselautojen tasokaan ei ole kaukana.” 

Myydyimmissä malleissa Polestar 2 on noussut kirkkaasti kärkeen. Sen myynti on kasvanut 115 % vuoden 2024 tammi-heinäkuusta. Toiseksi myydyimmän Volkswagen ID.4:n myyntimäärä on kasvanut 145 %. Kolmanneksi tipahtaneen Tesla Model 3:n myyntimäärä taas on pysynyt lähes muuttumattomana. 

Autoliikkeiden myydyimmät sähköautot Nettiautossa, tammi-heinäkuu 2025  

  1. Polestar 2 

  1. Volkswagen ID.4 

  1. Tesla Model 3 

  1. Skoda Enyaq 

  1. Tesla Model Y 

  1. Audi Q4 e-tron 

  1. Audi e-tron 

  1. Volkswagen ID.3 

  1. Volvo XC40 

  1. Kia EV6 

Nettiauto

Nettiauto on Suomen suurin autojen kauppapaikka, jossa noin 600 000 autoa vaihtaa omistajaa joka vuosi.

