Suomen Salibandyliitto ry

Champions Cup vauhtiin viikonloppuna – SalibandyTV näyttää suomalaisten ottelut

20.8.2025 16:08:56 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

Jaa

Seurajoukkueiden Champions Cup pyörähtää käyntiin tulevana viikonloppuna, ja SalibandyTV näyttää kaikkien neljän suomalaisjoukkueen koti- ja vierasottelut. Suomea edustavat naisissa Classic ja TPS sekä miehissä Oilers ja Nokian KrP. 

Classicin sekä Nokian KrP:n kotiottelut selostaa Volter Vesalainen ja TPS:n kotiottelun Risto Mutanen.

SalibandyTV:hen

Suomen mestarit Oilers miehissä ja Classic naisissa saavat vastaansa IBF Falunin ja Pixbon. Kouvolan Lakritsi Cupin voittajien Nokian KrP:n ja TPS:n vastustajat ovat Storvreta IBK ja Thorengruppen IBK.

Champions Cup alkaa tänäkin vuonna Suomen ja Ruotsin pohjoisessa lohkossa ja Sveitsin sekä Tshekin eteläisessä lohkossa, joista jatkajat pelaavat sitten vastakkain.

Viime kauden Champions Cup oli Pixbon tammikuista tuplajuhlaa, kun se kaatoi miesten finaalissa Florbal MB:n 9-6 ja naisten loppuottelussa Thorengruppenin 3-0.

Suomalaisjoukkueiden ohjelma avauskierroksella:

Naiset

Classic–Pixbo IBK

Su 24.8. klo 14.00 Pixbo IBK–Classic Wallenstam Arena
La 30.8. klo 17.30 Classic–Pixbo IBK Bläk Boks

TPS–Thorengruppen IBK

La 23.8. klo 15.00 TPS–Thorengruppen IBK Vaasan Sähkö Areena
Su 24.8. klo 13.00 Thorengruppen IBK–TPS Vaasan Sähkö Areena

Miehet

Oilers–IBF Falun

Su 24.8. klo 17.00 IBF Falun–Oilers Alla På Plan Arena
La 30.8. klo 16.00 Oilers–IBF Falun Tapiolan Urheiluhalli

Nokian KrP–Storvreta IBK

Su 24.8. klo 15.00 Nokian KrP–Storvreta IBK AGCO Power Arena
Su 31.8. klo 16.00 Storvreta IBK–Nokian KrP IFU Arena

Champions Cupin tulospalvelu löytyy IFF:n sovelluksesta, joka on katseltavissa myös tietokoneen selaimella.

Champions Cupin kaikki puolivälieräparit:

Miehet

Pohjoinen
Nokian KrP–Storvreta IBK
IBF Falun–Esport Oilers

Etelä
Tatran Stresovice–Zug United
HC Rychenberg–Florbal MB

Naiset

Pohjoinen
TPS–Thorengruppen IBK
Pixbo–Classic

Etelä
Chur Unihockey–Vitkovice
Tatran Stresovice–Kloten-Dietlikon Jets

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye