Champions Cup vauhtiin viikonloppuna – SalibandyTV näyttää suomalaisten ottelut
Seurajoukkueiden Champions Cup pyörähtää käyntiin tulevana viikonloppuna, ja SalibandyTV näyttää kaikkien neljän suomalaisjoukkueen koti- ja vierasottelut. Suomea edustavat naisissa Classic ja TPS sekä miehissä Oilers ja Nokian KrP.
Classicin sekä Nokian KrP:n kotiottelut selostaa Volter Vesalainen ja TPS:n kotiottelun Risto Mutanen.
Suomen mestarit Oilers miehissä ja Classic naisissa saavat vastaansa IBF Falunin ja Pixbon. Kouvolan Lakritsi Cupin voittajien Nokian KrP:n ja TPS:n vastustajat ovat Storvreta IBK ja Thorengruppen IBK.
Champions Cup alkaa tänäkin vuonna Suomen ja Ruotsin pohjoisessa lohkossa ja Sveitsin sekä Tshekin eteläisessä lohkossa, joista jatkajat pelaavat sitten vastakkain.
Viime kauden Champions Cup oli Pixbon tammikuista tuplajuhlaa, kun se kaatoi miesten finaalissa Florbal MB:n 9-6 ja naisten loppuottelussa Thorengruppenin 3-0.
Suomalaisjoukkueiden ohjelma avauskierroksella:
Naiset
Classic–Pixbo IBK
Su 24.8. klo 14.00 Pixbo IBK–Classic Wallenstam Arena
La 30.8. klo 17.30 Classic–Pixbo IBK Bläk Boks
TPS–Thorengruppen IBK
La 23.8. klo 15.00 TPS–Thorengruppen IBK Vaasan Sähkö Areena
Su 24.8. klo 13.00 Thorengruppen IBK–TPS Vaasan Sähkö Areena
Miehet
Oilers–IBF Falun
Su 24.8. klo 17.00 IBF Falun–Oilers Alla På Plan Arena
La 30.8. klo 16.00 Oilers–IBF Falun Tapiolan Urheiluhalli
Nokian KrP–Storvreta IBK
Su 24.8. klo 15.00 Nokian KrP–Storvreta IBK AGCO Power Arena
Su 31.8. klo 16.00 Storvreta IBK–Nokian KrP IFU Arena
Champions Cupin tulospalvelu löytyy IFF:n sovelluksesta, joka on katseltavissa myös tietokoneen selaimella.
Champions Cupin kaikki puolivälieräparit:
Miehet
Pohjoinen
Nokian KrP–Storvreta IBK
IBF Falun–Esport Oilers
Etelä
Tatran Stresovice–Zug United
HC Rychenberg–Florbal MB
Naiset
Pohjoinen
TPS–Thorengruppen IBK
Pixbo–Classic
Etelä
Chur Unihockey–Vitkovice
Tatran Stresovice–Kloten-Dietlikon Jets
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
