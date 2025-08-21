Huili tekee tauosta elämyksen 33:lla uudistetulla taukopaikalla ympäri Suomen
Tauko matkan varrella ei ole enää pelkkä pysähdys, vaan kokonaisvaltainen elämys. Restelin uusi Huili-konsepti uudistaa Suomen liikenneasemakentän, kun vuoden 2025 loppuun mennessä 33 modernia Huili-taukopaikkaa avautuu Neste-liikenneasemaverkostoon eri puolille maata.
Ensimmäinen Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalla 28. elokuuta. Syksyn aikana Huili laajenee vauhdilla ja avajaisia juhlitaan seuraavaksi:
- Neste Tampere Hatanpää 11.9.
- Neste Imatra Korvenkangas 18.9.
- Neste Varkaus Warkaudenportti 25.9.
- Neste Janakkala Linnatuuli 1.10.
- Neste Lahti Kivistönmäki 2.10.
Uusista asemista tiedotetaan aina, kun sopimukset on vahvistettu. Tämän vuoden avauskohteet on nyt nimetty, ja kohteiden tarkat aikataulut julkaistaan syksyn aikana liikenneasemakohtaisesti.
Huilin sydämessä ovat ihmiset, virkistävän tauon tarpeessa olevat asiakkaat sekä Huili-taukopaikkojen työntekijät.
” Osaava henkilökunta on meille voimavara ja auttaa meitä lunastamaan Huilin asiakaslupauksen elämyksellisestä tauosta. Haluamme tarjota työtä liikenneasemien nykyiselle henkilöstölle, joka on keskeinen osa Huilin matkaa kohti menestystä,” sanoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Tauko, joka jää mieleen
Huilin ydin on yksinkertainen: rennosti, maistuvasti ja vaivattomasti. Huili-taukopaikat tarjoavat laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, ystävällistä palvelua ja aikaa kestävää tunnelmaa. Konsepti korostaa paikallisuutta ja tuo taukohetkeen iloa arjen keskelle. Huili panostaa ravintolamaisuuteen, laatuun, paikallisiin makuihin ja aitoon asiakaskohtaamiseen, joka tuntuu enemmän kuin pysähdykseltä.
Laadukas ruoka päivän eri hetkiin
Ruoka on Huilin sydän ja syy pysähtyä. Aamuisin tarjolla on runsas buffet, josta löytyy esimerkiksi tuoretta leipää, talon munakokkelia ja vaihtuvia puuroja lisukkeineen, mutta myös nopeampia aamiaiskomboja, kuten smoothieita ja bageleita. Lounasaikaan Huilissa nautitaan reilua kotiruokaa, kuten kievinkanaa, itse tehtyä lasagnea tai perinteistä karjalanpaistia. Joka päivä tarjolla on myös vaihtuvat keitot, kasvislounas ja runsas salaattipöytä tuoreen lämpimän leivän kera. Viikonloppuisin lounas laajenee buffetiksi ja à la carte -listalta löytyy klassikoita kuten lehtipihvi sekä kiinnostavia uutuuksia, esimerkiksi butter-kanaa ja Huilin lempeä kanapasta. Vitriinistä houkuttelevat omatekoiset bagelit, wrapit ja paikalliset erikoisuudet, kun taas makean ystäville tarjolla on muun muassa pistaasipuusteja, croissantteja ja muita kahvileivonnaisia.
Faktaa Huilista
- 33 uutta taukopaikkaa ympäri Suomen vuoden 2025 loppuun mennessä
- Ensimmäinen avaus Vantaan Tammistossa 28.8.2025
- Syksyn avaukset jatkuvat Tampereella, Imatralla, Varkaudessa, Janakkalassa ja Lahdessa
- Kaikki taukopaikat remontoidaan KOKO3:n suunnittelemalla, tunnistettavalla ja aikaa kestävällä sisustuksella
- Neste-liikenneasemilla jo asiakkaita palvelevat Burger King -ravintolat pyritään pitämään avoinna normaalisti remonttien aikana. Tarkat tiedot ja aukioloajat löytyvät verkkosivuilta burgerking.fi
Tulevat uudet Huili-taukopaikat
Neste Kuopio Puijonlaakso
Neste Imatra Korvenkangas
Neste Vantaa Tammisto
Neste Kerava Alikeravantie
Neste Varkaus Warkaudenportti
Neste Tampere Hatanpää
Neste Loviisa Ankkurituuli
Neste Sipoo Sipoonlahti
Neste Vantaa Keimola Itä
Neste Lahti Kivistönmäki
Neste Kempele Ouluntulli
Neste Kemi Lapintuuli
Neste Jyväskylä Kirri
Neste Masku Riviera
Neste Paimio
Neste Mäntsälä Tuuliruusu
Neste Janakkala Linnatuuli Länsi
Neste Lapinjärvi Pukaro
Neste Orimattila Tuuliharja
Neste Lahti Karisto
Neste Espoo Matinkylä
Neste Lappeenranta Simolantie
Neste Jyväskylä Savela
Neste Tampere Teiskontie
Neste Vantaa Tikkurila Kehä 3
Neste Jyväskylä Tourula
Neste Helsinki Hermanni
Neste Helsinki Malmi
Neste Tornio Röyttäntie
Neste Helsinki Eläintarha
Neste Hämeenlinna Idänpää
Neste Vantaa Martinlaakso Vihertie
Neste Express Helsinki Metsälä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Restel: Sari Saari, Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 566 5236, sari.saari@restel.fi
Huilin liiketoiminta: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Huilin konsepti: Ville-Eemeli Junnola, Brändi- ja asiakaskokemusjohtaja
Puh. +358 50 359 3489, ville-eemeli.junnola@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
RESTEL OY
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Neste Huili -taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Restel Oy
Uusi Huili-taukopaikka avautuu Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalle 28.8. klo 1121.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Restel tuo Vantaalle uuden ajan taukopaikkakonseptin, kun ensimmäinen Huili avautuu Neste Vantaa Tammisto –liikenneasemalle torstaina 28. elokuuta klo 11. Huili tarjoaa tien päällä liikkujille ja lähialueen asukkaille rennon, maukkaan ja turvallisen taukohetken, paikan, jossa pysähdys muuttuu elämykseksi. ”Haluamme, että Huili Tammisto tuntuu heti kotoisalta ja kutsuvalta, paikalta, johon on helppo poiketa ja miellyttävä palata. Avajaispäivän upeat tarjoukset ovat yksi meidän tavoistamme toivottaa asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi”, kertoo Huilin liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. ”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka lisää Neste-verkostomme vetovoimaa entisestään. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen ja erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkoston johtaja. Palvelut, jotka tekevät pysähdyksestä paremman Tammi
Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat aloittaa ravintolatoiminnan Juttutuvassa ja Meripaviljongissa1.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat vahvistaa asemaansa Helsingin ravintolakentässä aloittamalla operoinnin kahdessa tunnetussa ravintolassa. 1.7.2025 alkaen. Food&Events Tapahtumaravintolat ottaa vastuulleen legendaarisen Juttutuvan ja ainutlaatuisen, merellisen Meripaviljongin toiminnan. Ravintola Meripaviljonki avautuu asiakkaille keskiviikkona 2.7. ja ravintola Juttutupa perjantaina 4.7.2025. Kyseessä on ensimmäinen vaihe Food&Events Tapahtumaravintoloiden toiminnan laajentumisessa osaksi Paasitornin ravintolakokonaisuutta. Samaan aikaan Restel ottaa operoinnin haltuunsa talon tilausravintoloissa Paasiravintolassa ja Paasin Kellarissa, ja myöhemmin tänä vuonna myös ravintola Graniittilinnassa. Juttutupa on jo yli vuosisadan ajan ollut olennainen osa Helsingin kulttuurielämää ja kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Se on ollut tunnettu paitsi historiastaan myös legendaarisista musiikkiklubi-illoistaan, jotka jatkuvat tulevaisuudessakin uudistumisen rinnalla. Meripaviljonki taas tar
“Huili tekee hyvää” – Restelin uusi ravintola- ja kahvilabrändi Huili lanseerataan Nesteen asemille25.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen tieverkoston varrelle nousee uusi ravintola- ja kahvilabrändi Huili, jonka ytimessä on laadukas ruoka. Huili syntyi halusta luoda paikka, jossa matkantekijä voi hengähtää.
Restel ja Neste aloittavat yhteistyön osassa Suomen liikenneasemaverkostoa4.3.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Restel Oy ja Neste Oyj ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka koskee ravintola- myymälä- ja autoilupalvelujen tarjoamista osalla Neste- asemia. Restelillä on jo kokemusta liikenneasemien ravintolapalveluista, joten uusi yhteistyö on erinomainen lisä konsernin ravintolavalikoimaan.
Casino Helsingin ravintolapalvelut siirtyvät Restelille27.2.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Restel Oy ja Veikkaus Oy ovat solmineet sopimuksen Casino Helsingin ravintolapalveluista. Restelin tavoitteena on kehittää kasinon ravintolapalveluita ja varmistaa, että asiakkaat saavat siellä unohtumattomia elämyksiä myös tulevaisuudessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme