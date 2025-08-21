Huili tekee tauosta elämyksen 33:lla uudistetulla taukopaikalla ympäri Suomen

Tauko matkan varrella ei ole enää pelkkä pysähdys, vaan kokonaisvaltainen elämys. Restelin uusi Huili-konsepti uudistaa Suomen liikenneasemakentän, kun vuoden 2025 loppuun mennessä 33 modernia Huili-taukopaikkaa avautuu Neste-liikenneasemaverkostoon eri puolille maata.

Ensimmäinen Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalla 28. elokuuta. Syksyn aikana Huili laajenee vauhdilla ja avajaisia juhlitaan seuraavaksi:

Neste Tampere Hatanpää 11.9.

Neste Imatra Korvenkangas 18.9.

Neste Varkaus Warkaudenportti 25.9.

Neste Janakkala Linnatuuli 1.10.

Neste Lahti Kivistönmäki 2.10.

Uusista asemista tiedotetaan aina, kun sopimukset on vahvistettu. Tämän vuoden avauskohteet on nyt nimetty, ja kohteiden tarkat aikataulut julkaistaan syksyn aikana liikenneasemakohtaisesti.

Huilin sydämessä ovat ihmiset, virkistävän tauon tarpeessa olevat asiakkaat sekä Huili-taukopaikkojen työntekijät.

” Osaava henkilökunta on meille voimavara ja auttaa meitä lunastamaan Huilin asiakaslupauksen elämyksellisestä tauosta. Haluamme tarjota työtä liikenneasemien nykyiselle henkilöstölle, joka on keskeinen osa Huilin matkaa kohti menestystä,” sanoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Tauko, joka jää mieleen

Huilin ydin on yksinkertainen: rennosti, maistuvasti ja vaivattomasti. Huili-taukopaikat tarjoavat laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, ystävällistä palvelua ja aikaa kestävää tunnelmaa. Konsepti korostaa paikallisuutta ja tuo taukohetkeen iloa arjen keskelle. Huili panostaa ravintolamaisuuteen, laatuun, paikallisiin makuihin ja aitoon asiakaskohtaamiseen, joka tuntuu enemmän kuin pysähdykseltä.

Laadukas ruoka päivän eri hetkiin

Ruoka on Huilin sydän ja syy pysähtyä. Aamuisin tarjolla on runsas buffet, josta löytyy esimerkiksi tuoretta leipää, talon munakokkelia ja vaihtuvia puuroja lisukkeineen, mutta myös nopeampia aamiaiskomboja, kuten smoothieita ja bageleita. Lounasaikaan Huilissa nautitaan reilua kotiruokaa, kuten kievinkanaa, itse tehtyä lasagnea tai perinteistä karjalanpaistia. Joka päivä tarjolla on myös vaihtuvat keitot, kasvislounas ja runsas salaattipöytä tuoreen lämpimän leivän kera. Viikonloppuisin lounas laajenee buffetiksi ja à la carte -listalta löytyy klassikoita kuten lehtipihvi sekä kiinnostavia uutuuksia, esimerkiksi butter-kanaa ja Huilin lempeä kanapasta. Vitriinistä houkuttelevat omatekoiset bagelit, wrapit ja paikalliset erikoisuudet, kun taas makean ystäville tarjolla on muun muassa pistaasipuusteja, croissantteja ja muita kahvileivonnaisia.

Faktaa Huilista

33 uutta taukopaikkaa ympäri Suomen vuoden 2025 loppuun mennessä

Ensimmäinen avaus Vantaan Tammistossa 28.8.2025

Syksyn avaukset jatkuvat Tampereella, Imatralla, Varkaudessa, Janakkalassa ja Lahdessa

Kaikki taukopaikat remontoidaan KOKO3:n suunnittelemalla, tunnistettavalla ja aikaa kestävällä sisustuksella

Neste-liikenneasemilla jo asiakkaita palvelevat Burger King -ravintolat pyritään pitämään avoinna normaalisti remonttien aikana. Tarkat tiedot ja aukioloajat löytyvät verkkosivuilta burgerking.fi

Tulevat uudet Huili-taukopaikat

Neste Kuopio Puijonlaakso

Neste Imatra Korvenkangas

Neste Vantaa Tammisto

Neste Kerava Alikeravantie

Neste Varkaus Warkaudenportti

Neste Tampere Hatanpää

Neste Loviisa Ankkurituuli

Neste Sipoo Sipoonlahti

Neste Vantaa Keimola Itä

Neste Lahti Kivistönmäki

Neste Kempele Ouluntulli

Neste Kemi Lapintuuli

Neste Jyväskylä Kirri

Neste Masku Riviera

Neste Paimio

Neste Mäntsälä Tuuliruusu

Neste Janakkala Linnatuuli Länsi

Neste Lapinjärvi Pukaro

Neste Orimattila Tuuliharja

Neste Lahti Karisto

Neste Espoo Matinkylä

Neste Lappeenranta Simolantie

Neste Jyväskylä Savela

Neste Tampere Teiskontie

Neste Vantaa Tikkurila Kehä 3

Neste Jyväskylä Tourula

Neste Helsinki Hermanni

Neste Helsinki Malmi

Neste Tornio Röyttäntie

Neste Helsinki Eläintarha

Neste Hämeenlinna Idänpää

Neste Vantaa Martinlaakso Vihertie

Neste Express Helsinki Metsälä