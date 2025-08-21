Restel OyRestel OyRestel Oy

Huili tekee tauosta elämyksen 33:lla uudistetulla taukopaikalla ympäri Suomen

21.8.2025 09:30:00 EEST | Restel Oy | Tiedote

Jaa
Havainnekuva Imatran Huilista. Lähde: KOKO3
Havainnekuva Imatran Huilista. Lähde: KOKO3

Tauko matkan varrella ei ole enää pelkkä pysähdys, vaan kokonaisvaltainen elämys. Restelin uusi Huili-konsepti uudistaa Suomen liikenneasemakentän, kun vuoden 2025 loppuun mennessä 33 modernia Huili-taukopaikkaa avautuu Neste-liikenneasemaverkostoon eri puolille maata.

Ensimmäinen Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalla 28. elokuuta. Syksyn aikana Huili laajenee vauhdilla ja avajaisia juhlitaan seuraavaksi:

  • Neste Tampere Hatanpää 11.9.
  • Neste Imatra Korvenkangas 18.9.
  • Neste Varkaus Warkaudenportti 25.9.
  • Neste Janakkala Linnatuuli 1.10.
  • Neste Lahti Kivistönmäki 2.10.

Uusista asemista tiedotetaan aina, kun sopimukset on vahvistettu. Tämän vuoden avauskohteet on nyt nimetty, ja kohteiden tarkat aikataulut julkaistaan syksyn aikana liikenneasemakohtaisesti.

Huilin sydämessä ovat ihmiset, virkistävän tauon tarpeessa olevat asiakkaat sekä Huili-taukopaikkojen työntekijät.

” Osaava henkilökunta on meille voimavara ja auttaa meitä lunastamaan Huilin asiakaslupauksen elämyksellisestä tauosta. Haluamme tarjota työtä liikenneasemien nykyiselle henkilöstölle, joka on keskeinen osa Huilin matkaa kohti menestystä,” sanoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Tauko, joka jää mieleen

Huilin ydin on yksinkertainen: rennosti, maistuvasti ja vaivattomasti. Huili-taukopaikat tarjoavat laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, ystävällistä palvelua ja aikaa kestävää tunnelmaa. Konsepti korostaa paikallisuutta ja tuo taukohetkeen iloa arjen keskelle. Huili panostaa ravintolamaisuuteen, laatuun, paikallisiin makuihin ja aitoon asiakaskohtaamiseen, joka tuntuu enemmän kuin pysähdykseltä.

Laadukas ruoka päivän eri hetkiin

Ruoka on Huilin sydän ja syy pysähtyä. Aamuisin tarjolla on runsas buffet, josta löytyy esimerkiksi tuoretta leipää, talon munakokkelia ja vaihtuvia puuroja lisukkeineen, mutta myös nopeampia aamiaiskomboja, kuten smoothieita ja bageleita. Lounasaikaan Huilissa nautitaan reilua kotiruokaa, kuten kievinkanaa, itse tehtyä lasagnea tai perinteistä karjalanpaistia. Joka päivä tarjolla on myös vaihtuvat keitot, kasvislounas ja runsas salaattipöytä tuoreen lämpimän leivän kera. Viikonloppuisin lounas laajenee buffetiksi ja à la carte -listalta löytyy klassikoita kuten lehtipihvi sekä kiinnostavia uutuuksia, esimerkiksi butter-kanaa ja Huilin lempeä kanapasta. Vitriinistä houkuttelevat omatekoiset bagelit, wrapit ja paikalliset erikoisuudet, kun taas makean ystäville tarjolla on muun muassa pistaasipuusteja, croissantteja ja muita kahvileivonnaisia.

 Faktaa Huilista

  • 33 uutta taukopaikkaa ympäri Suomen vuoden 2025 loppuun mennessä
  • Ensimmäinen avaus Vantaan Tammistossa 28.8.2025
  • Syksyn avaukset jatkuvat Tampereella, Imatralla, Varkaudessa, Janakkalassa ja Lahdessa
  • Kaikki taukopaikat remontoidaan KOKO3:n suunnittelemalla, tunnistettavalla ja aikaa kestävällä sisustuksella
  • Neste-liikenneasemilla jo asiakkaita palvelevat Burger King -ravintolat pyritään pitämään avoinna normaalisti remonttien aikana. Tarkat tiedot ja aukioloajat löytyvät verkkosivuilta burgerking.fi

Tulevat uudet Huili-taukopaikat

Neste Kuopio Puijonlaakso

Neste Imatra Korvenkangas

Neste Vantaa Tammisto

Neste Kerava Alikeravantie

Neste Varkaus Warkaudenportti

Neste Tampere Hatanpää

Neste Loviisa Ankkurituuli

Neste Sipoo Sipoonlahti

Neste Vantaa Keimola Itä

Neste Lahti Kivistönmäki 

Neste Kempele Ouluntulli

Neste Kemi Lapintuuli

Neste Jyväskylä Kirri

Neste Masku Riviera

Neste Paimio

Neste Mäntsälä Tuuliruusu

Neste Janakkala Linnatuuli Länsi

Neste Lapinjärvi Pukaro

Neste Orimattila Tuuliharja

Neste Lahti Karisto

Neste Espoo Matinkylä

Neste Lappeenranta Simolantie

Neste Jyväskylä Savela

Neste Tampere Teiskontie

Neste Vantaa Tikkurila Kehä 3

Neste Jyväskylä Tourula

Neste Helsinki Hermanni

Neste Helsinki Malmi

Neste Tornio Röyttäntie

Neste Helsinki Eläintarha

Neste Hämeenlinna Idänpää

Neste Vantaa Martinlaakso Vihertie

Neste Express Helsinki Metsälä

Avainsanat

huili taukopaikatrestel oynesteravintola-

Yhteyshenkilöt

Restel: Sari Saari, Toimitusjohtaja
Puh. +358 40 566 5236, sari.saari@restel.fi

Huilin liiketoiminta: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi

Huilin konsepti: Ville-Eemeli Junnola, Brändi- ja asiakaskokemusjohtaja
Puh. +358 50 359 3489, ville-eemeli.junnola@restel.fi

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

RESTEL OY

Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Neste Huili -taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista eri puolilla Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Restel Oy

Uusi Huili-taukopaikka avautuu Neste Vantaa Tammisto-liikenneasemalle 28.8. klo 1121.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote

Restel tuo Vantaalle uuden ajan taukopaikkakonseptin, kun ensimmäinen Huili avautuu Neste Vantaa Tammisto –liikenneasemalle torstaina 28. elokuuta klo 11. Huili tarjoaa tien päällä liikkujille ja lähialueen asukkaille rennon, maukkaan ja turvallisen taukohetken, paikan, jossa pysähdys muuttuu elämykseksi. ”Haluamme, että Huili Tammisto tuntuu heti kotoisalta ja kutsuvalta, paikalta, johon on helppo poiketa ja miellyttävä palata. Avajaispäivän upeat tarjoukset ovat yksi meidän tavoistamme toivottaa asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi”, kertoo Huilin liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. ”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka lisää Neste-verkostomme vetovoimaa entisestään. Yhdistämällä Restelin kanssa vahvan osaamisen ja laadukkaat palvelut vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin. Tarjoamme verkostossamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävä pysähdyksen ja erinomaisen asiakaskokemuksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkoston johtaja. Palvelut, jotka tekevät pysähdyksestä paremman Tammi

Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat aloittaa ravintolatoiminnan Juttutuvassa ja Meripaviljongissa1.7.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Restelin Food&Events Tapahtumaravintolat vahvistaa asemaansa Helsingin ravintolakentässä aloittamalla operoinnin kahdessa tunnetussa ravintolassa. 1.7.2025 alkaen. Food&Events Tapahtumaravintolat ottaa vastuulleen legendaarisen Juttutuvan ja ainutlaatuisen, merellisen Meripaviljongin toiminnan. Ravintola Meripaviljonki avautuu asiakkaille keskiviikkona 2.7. ja ravintola Juttutupa perjantaina 4.7.2025. Kyseessä on ensimmäinen vaihe Food&Events Tapahtumaravintoloiden toiminnan laajentumisessa osaksi Paasitornin ravintolakokonaisuutta. Samaan aikaan Restel ottaa operoinnin haltuunsa talon tilausravintoloissa Paasiravintolassa ja Paasin Kellarissa, ja myöhemmin tänä vuonna myös ravintola Graniittilinnassa. Juttutupa on jo yli vuosisadan ajan ollut olennainen osa Helsingin kulttuurielämää ja kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Se on ollut tunnettu paitsi historiastaan myös legendaarisista musiikkiklubi-illoistaan, jotka jatkuvat tulevaisuudessakin uudistumisen rinnalla. Meripaviljonki taas tar

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye