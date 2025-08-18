Kutsu julkkareihin: Tiina Tuppurainen, Jossain on aina San Francisco
Tule tapaamaan kirjailija Tiina Tuppuraista ja kuulemaan uudesta Jossain on aina San Francisco -romaanista Keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolle (3.krs) keskiviikkona 3.9. klo 17.30 alkaen.
Kirjailija, toimittaja Tiina Tuppuraisen tarkkanäköinen ihmiskuvaus on saanut runsaasti kiitosta. Koskettava sateenkaariromaani Jossain on aina San Francisco kietoo yhteen kaksi aikatasoa ja kuljettaa lukijaa San Franciscossa tässä ajassa ja 1980-luvulla.
Kirja on saatavilla tapahtumassa.
Ilmoittaudu 29.8. mennessä os: info@avain.net
Lämpimästi tervetuloa!
_ _ _ _ _ _
Tiina Tuppuraisen romaani Jossain on aina San Francisco pohtii, onko menneestä opittu vai tapahtuvatko pahat asiat yhä uudelleen? Tarina sijoittuu sekä tämän päivän että 1980-luvun sateenkaariliikkeen polttopisteeseen San Franciscoon. Romaani ilmestyy 29.8.2025.
Emmi matkustaa San Franciscoon tätinsä Airan kanssa, joka on juuri tullut jätetyksi.
Ehkä kaupunki saisi Airan muistamaan nuoruutensa tulenpalavana aktivistina, joka aina unelmoi matkasta maailman homopääkaupunkiin. Myös Emmin oma elämä on ajautunut solmuun. Miksi hän on aina toteuttanut jonkun toisen toiveita?
1980-luvulla Tony elää unelmaansa San Franciscon Castrossa. Hän juhlii ystävänsä Darrylin kanssa homobaareissa illasta toiseen, kunnes kaupunkiin hiipii kuoleman haju. Pian Tony huomaa, ettei aidsiin sairastuneiden auttaminen riitä. Hän haluaa suoraa toimintaa hallitusta vastaan.
