MEDIAKUTSU MAAILMANENSI-ILTAAN: Tampere Filharmonia esittää Nightwishin Yesterwynde-albumin orkesteriversion Tampere-talossa torstaina 28.8. klo 19
Kutsumme kirjoittavia toimittajia ja median edustajia kokemaan suomalaisen metallimusiikin ikoniyhtyeen Nightwishin uutuuslevyn Yesterwynde sinfonisen maailmanensi-illan torstaina 28. elokuuta klo 19 Tampere-talossa.
Konsertissa Tuomas Holopaisen säveltämän Yesterwynde-teoksen tulkitsevat Tampere Filharmonia, Tampereen Oopperan kuoro sekä lapsikuoro kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla.
Teos yhdistää Nightwishin tuotannolle tutut eeppiset ja dramaattiset sävyt sinfoniaorkesterin syvyyteen ja herkkyyteen – luvassa on ainutlaatuinen musiikillinen elämys, joka avaa uusia maisemia sinfoniseen metallimusiikkiin. Yesterwynden orkesterisovitukset on tehnyt James Shearman.
Nightwish Yesterwynde Orchestral – Tampere Filharmonia
Aika: torstai 28.8.2025 klo 19
Paikka: Tampere-talo, Iso sali
Kesto: noin 1 tunti, ei väliaikaa
Esiintyjät: Tampere Filharmonia, Tampereen Oopperan kuoro ja lapsikuoro
Kapellimestari: Eero Lehtimäki
Median edustajille on varattu paikkoja konsertin seuraamiseen. Valokuvaaminen on sallittua konsertissa teoksen kahden ensimmäisen kappaleen ajan (n. 18 minuuttia).
Lisäksi median edustajille toimitetaan kuvia pyydettäessä konsertin jälkeen. Mikäli haluatte kuvia toimituskäyttöön, voitte olla yhteydessä Tampere Filharmonian viestintään osoitteessa leena.maki-suominen@tampere.fi.
Huomioitavaksi: kyseessä on Yesterwynde-albumin orkesteriversio, ja konsertin esiintyjinä ei nähdä Nightwish-yhtyeen jäseniä.
Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan viimeistään tiistaina 26.8.2025 sähköpostitse Tampere Filharmonian viestintäasiantuntijalle Leena Mäki-Suomiselle: leena.maki-suominen@tampere.fi.
Lue lisää teoksesta täällä.
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
