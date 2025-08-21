Koulurauhan julistus 28.8.: Lapset ja nuoret muistuttavat yhdessä tekemisen voimasta

Nuorten ääni ei ole vain tärkeä, vaan se on välttämätön. Vuoden 2024 Nuorisobarometrin mukaan myös nuorten kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1997. Kouluissa voisikin puhua enemmän siitä, minkälaista tulevaisuutta lähdetään rakentamaan. Kun nuoria kuunnellaan ja otetaan mukaan, syntyy rohkeutta ja toivoa.

Koulurauha julistetaan Harjavallasta torstaina 28.8.2025. Työryhmän oppilaat ovat valmistelleet valtakunnallista julistustapahtumaa koko lukuvuoden. He ovat laatineet kouluille tehtäviä, joiden avulla muistutetaan Koulurauhan sanomasta lukuvuoden ajan: Jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja päästä mukaan ja olla omanlaisensa. Työryhmässä on oppilaita Harjavallan keskustan ala- ja yläkoulusta, Pirkkalan koulusta, Harjavallan lukiosta sekä Björneborgs svenska samskolanista.

Jokaiseen kouluvuoteen kuuluu vaikeita tilanteita, mutta niistä selvitään, kun ne kohdataan yhdessä. Koulussa tulee rakentaa yhteisöllisyyttä, jossa ketään ei jätetä yksin ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi.

- Ei tarvitse olla rohkea yksin. On tärkeää, että oppilaat ottavat kaikki mukaan ja uskaltavat yhdessä puhua vaikeistakin asioista. Yhdessä meillä on voimaa selvitä vaikeuksista. Yhdessä voi olla rohkeampi, ja silloin jokaisella on turvallinen olo, kannustavat työryhmän lapset ja nuoret.

He toivovat, että koulussa järjestetään enemmän yhteisiä hetkiä ja tapahtumia, joissa opitaan kuuntelemaan, tukemaan ja jakamaan. Yhteinen rohkeus syntyy siitä, että ollaan toisille läsnä.

Pienet teot, suuret vaikutukset – rakennetaan toivoa koulu kerrallaan

Tänä vuonna Koulurauhan teema korostaa lasten ja nuorten ääntä, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Koulu on paikka, jossa opitaan paitsi matematiikkaa ja kieliä, myös yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja tulevaisuuden rakentamista.

Sitran tulevaisuusbarometrin mukaan nuorten (15–24-vuotiaat) tulevaisuususko on säilynyt vahvana. Nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen muita ikäryhmiä luottavaisemmin. He uskovat omiin mahdollisuuksiinsa ja siihen, että Suomella on hyvä tulevaisuus. Suomen tulevaisuuden suhteen nuortenkin näkemykset ovat kuitenkin rajusti heikentyneet. Saman suuntaisia havaintoja nuorten tulevaisuususkon heikentymisestä nousee esille Nuorisobarometrin Nuorisotutkimusseuran nuorten asenne tutkimuksessa (2024) sekä Tulevaisuusbarometrin EVAn arvo- ja asennetutkimuksessa (2024).

- Huomio kiinnittyy helposti siihen, mikä on pielessä – uutiset ja arjen huolet tuovat epäkohdat lähelle. Siksi on tärkeää pysähtyä näkemään myös se, mikä toimii. Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuu joka päivä pieniä tekoja, jotka rakentavat hyvää: moikkaus käytävällä, hymy ruokapöydässä, kannustava sana tunnilla tai ystävällinen ele kaverille. Ne vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja tunnetta siitä, että saan olla oma itseni. Koulurauha on parhaimmillaan juuri tätä, että lasten ja nuorten luottamusta tuetaan ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteisesti tärkeisiin asioihin. Hyvää tulevaisuutta rakennetaan arjessa, pieni teko kerrallaan, toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto.

Lukuvuoden 2025–2026 valtakunnallinen Koulurauha julistetaan torstaina 28.8. kello 10–11 Harjavallan liikuntasalista. Teemaksi oppilaat valitsivat ”Yhdessä rohkeammin! – Modigare Tillsammans!”. Julistustapahtuman ohjelmassa on Koulurauhan julistuksen lisäksi oppilaiden esityksiä, tasavallan presidentin tervehdys, poliisin puheenvuoro sekä tähtiartisti. Tapahtuma striimataan ja sitä voi seurata kouluissa ja kodeissa ympäri maan.

Koulurauhan julistustapahtuman verkkolähetys on nähtävissä Yle Areenassa. Linkki löytyy Koulurauhan verkkosivuilta www.mll.fi/koulurauha.

Koulurauhan tavoitteena on edistää hyvää ilmapiiriä, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä – lisätä iloa ja intoa koulutyöhön kaikissa Suomen kouluissa. Koulurauha julistetaan aina lukuvuoden alussa niin, että tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain. Valtakunnallinen Koulurauhan julistus on oppilaiden suunnittelema. Oppilaista koostuva työryhmä suunnittelee julistustekstin, julistustapahtuman ja teemaa tukevia tehtäviä kouluille. Koulurauha-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. Se on vahvistanut koulujen hyvää ilmapiiriä ja turvallisuutta jo vuodesta 1990 lähtien.

