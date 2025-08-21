Koulurauhan julistus 28.8.: Lapset ja nuoret muistuttavat yhdessä tekemisen voimasta
Nuoret uskovat tulevaisuuteen ja haluavat osallistua sen rakentamiseen. Lapset ja nuoret korostavat valitsemallaan Koulurauhan teemalla ”Yhdessä rohkeammin!”, että jokaisella oppilaalla on merkitystä ja mahdollisuus vaikuttaa. He eivät halua jäädä katsojiksi, vaan itse aktiivisesti rakentaa turvallista, oikeudenmukaista ja toiveikasta kouluyhteisöä.
Nuorten ääni ei ole vain tärkeä, vaan se on välttämätön. Vuoden 2024 Nuorisobarometrin mukaan myös nuorten kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1997. Kouluissa voisikin puhua enemmän siitä, minkälaista tulevaisuutta lähdetään rakentamaan. Kun nuoria kuunnellaan ja otetaan mukaan, syntyy rohkeutta ja toivoa.
Koulurauha julistetaan Harjavallasta torstaina 28.8.2025. Työryhmän oppilaat ovat valmistelleet valtakunnallista julistustapahtumaa koko lukuvuoden. He ovat laatineet kouluille tehtäviä, joiden avulla muistutetaan Koulurauhan sanomasta lukuvuoden ajan: Jokaisella on oikeus turvallisuuteen ja päästä mukaan ja olla omanlaisensa. Työryhmässä on oppilaita Harjavallan keskustan ala- ja yläkoulusta, Pirkkalan koulusta, Harjavallan lukiosta sekä Björneborgs svenska samskolanista.
Jokaiseen kouluvuoteen kuuluu vaikeita tilanteita, mutta niistä selvitään, kun ne kohdataan yhdessä. Koulussa tulee rakentaa yhteisöllisyyttä, jossa ketään ei jätetä yksin ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi.
- Ei tarvitse olla rohkea yksin. On tärkeää, että oppilaat ottavat kaikki mukaan ja uskaltavat yhdessä puhua vaikeistakin asioista. Yhdessä meillä on voimaa selvitä vaikeuksista. Yhdessä voi olla rohkeampi, ja silloin jokaisella on turvallinen olo, kannustavat työryhmän lapset ja nuoret.
He toivovat, että koulussa järjestetään enemmän yhteisiä hetkiä ja tapahtumia, joissa opitaan kuuntelemaan, tukemaan ja jakamaan. Yhteinen rohkeus syntyy siitä, että ollaan toisille läsnä.
Pienet teot, suuret vaikutukset – rakennetaan toivoa koulu kerrallaan
Tänä vuonna Koulurauhan teema korostaa lasten ja nuorten ääntä, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Koulu on paikka, jossa opitaan paitsi matematiikkaa ja kieliä, myös yhdessä tekemistä, toisten kuuntelemista ja tulevaisuuden rakentamista.
Sitran tulevaisuusbarometrin mukaan nuorten (15–24-vuotiaat) tulevaisuususko on säilynyt vahvana. Nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen muita ikäryhmiä luottavaisemmin. He uskovat omiin mahdollisuuksiinsa ja siihen, että Suomella on hyvä tulevaisuus. Suomen tulevaisuuden suhteen nuortenkin näkemykset ovat kuitenkin rajusti heikentyneet. Saman suuntaisia havaintoja nuorten tulevaisuususkon heikentymisestä nousee esille Nuorisobarometrin Nuorisotutkimusseuran nuorten asenne tutkimuksessa (2024) sekä Tulevaisuusbarometrin EVAn arvo- ja asennetutkimuksessa (2024).
- Huomio kiinnittyy helposti siihen, mikä on pielessä – uutiset ja arjen huolet tuovat epäkohdat lähelle. Siksi on tärkeää pysähtyä näkemään myös se, mikä toimii. Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuu joka päivä pieniä tekoja, jotka rakentavat hyvää: moikkaus käytävällä, hymy ruokapöydässä, kannustava sana tunnilla tai ystävällinen ele kaverille. Ne vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja tunnetta siitä, että saan olla oma itseni. Koulurauha on parhaimmillaan juuri tätä, että lasten ja nuorten luottamusta tuetaan ja mahdollisuutta vaikuttaa yhteisesti tärkeisiin asioihin. Hyvää tulevaisuutta rakennetaan arjessa, pieni teko kerrallaan, toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto.
Koulurauhan julistustapahtuman info
Lukuvuoden 2025–2026 valtakunnallinen Koulurauha julistetaan torstaina 28.8. kello 10–11 Harjavallan liikuntasalista. Teemaksi oppilaat valitsivat ”Yhdessä rohkeammin! – Modigare Tillsammans!”. Julistustapahtuman ohjelmassa on Koulurauhan julistuksen lisäksi oppilaiden esityksiä, tasavallan presidentin tervehdys, poliisin puheenvuoro sekä tähtiartisti. Tapahtuma striimataan ja sitä voi seurata kouluissa ja kodeissa ympäri maan.
Koulurauhan julistustapahtuman verkkolähetys on nähtävissä Yle Areenassa. Linkki löytyy Koulurauhan verkkosivuilta www.mll.fi/koulurauha.
Medialle
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan valtakunnallista Koulurauhan julistusta paikan päälle. Tilaisuuteen saapuvia toimittajia ja kuvaajia pyydetään ilmoittautumaan viestinnän asiantuntija Minna Närhilälle viimeistään 27.8.2025 osoitteeseen minna.narhila@mll.fi tai numeroon 050 472 8585. Lisätietoa ja kuvia medialle verkkosivuilla www.koulurauha.fi/medialle ja julistusteksti eri kielillä www.koulurauha/kouluille.
Koulurauhan tavoitteena on edistää hyvää ilmapiiriä, turvallisuutta ja yhdessä tekemistä – lisätä iloa ja intoa koulutyöhön kaikissa Suomen kouluissa. Koulurauha julistetaan aina lukuvuoden alussa niin, että tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain. Valtakunnallinen Koulurauhan julistus on oppilaiden suunnittelema. Oppilaista koostuva työryhmä suunnittelee julistustekstin, julistustapahtuman ja teemaa tukevia tehtäviä kouluille. Koulurauha-ohjelma toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton kanssa. Se on vahvistanut koulujen hyvää ilmapiiriä ja turvallisuutta jo vuodesta 1990 lähtien.
Kuva: Maiju Forss
Lisätiedot
- Koulurauha-ohjelman koordinaattori Erja Anttonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 345 7992
- koulu- ja nuorisoyhteistyön koordinaattori Tiia Rosnell, MLL Satakunnan piiri, p. 050 351 9191
- lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 309 6229
- opetusneuvos Jaakko Jekunen, Opetushallitus, p. 0295 331 442
- poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen, Poliisihallitus, p. 050 456 3013
- osastopäällikkö Pia Rosengård-Andersson, Folkhälsan, p. 044 788 3620
- järjestötoiminnan koordinaattori Kalle Nikander, Suomen Vanhempainliitto, p. 044 755 1372
- viestinnän asiantuntija Minna Närhilä, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 050 472 8585
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erja AnttonenKoulurauha-ohjelman koordinaattoriPuh:050 345 7992erja.anttonen@mll.fi
Minna Närhiläviestinnän asiantuntijaViestintäPuh:050 472 8585minna.narhila@mll.fi
Kuvat
Linkit
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi. MLL tarjoaa eri elämäntilanteissa vertaistukea, monipuolista toimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Suomen suurimpaan lastensuojelujärjestöön kuuluu 68 000 jäsentä, 528 paikallisyhdistystä, 9 piirijärjestöä ja keskusjärjestö. /www.mll.fi - http://www.mll.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Utlysningen av Skolfreden 28.8.: Barn och ungdomar lyfter fram kraften i att göra saker tillsammans21.8.2025 07:25:00 EEST | Pressmeddelande
Unga människor har en tro på framtiden och vill vara delaktiga i att bygga upp den. Med skolfredstemat ”Modigare tillsammans!”, som barnen och ungdomarna valt för i år, vill de betona att varje elev har betydelse och möjlighet att påverka. De vill inte vara passiva åskådare, utan delta aktivt i att bygga upp en trygg, rättvis och hoppfull skolgemenskap.
Över 1 000 volontärer vid MLL är med och tryggar skolvägen när skolorna börjar4.8.2025 12:35:00 EEST | Pressmeddelande
Mannerheims Barnskyddsförbunds kampanj Skolvägens beskyddare startar den här veckan. Över 1 000 volontärer är med och skyddar skolvägarna i över 200 skolor runtom i Finland.
Yli 1000 MLL:n vapaaehtoista jalkautuu turvaamaan kouluteitä koulujen alkaessa4.8.2025 12:35:00 EEST | Tiedote
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Koulutien turvaajat -kampanja käynnistyy tällä viikolla. Kouluteiden turvaamiseen osallistuu reilut 1000 vapaaehtoista yli 200 koululla eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset päivystävät koulujen alkaessa huomioliiveissä suojateillä koulujen läheisyydessä. He muistuttavat autoilijoita ja muita teillä liikkujia hiljentämään vauhtia, kun sadat tuhannet lapset ilmestyvät liikenteeseen kesäloman jälkeen.
Kutsu: MLL:n Hiljaiset signaalit mediatilaisuus 5.8 klo 10-11 (Teams) lasten ja nuorten yksinäisyys ja kiusaaminen, tekoäly28.7.2025 10:43:37 EEST | Kutsu
Koulujen alkaessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää medialle lasten, nuorten ja perheiden tilannetta taustoittavan Hiljaiset signaalit -webinaarin Teamsillä tiistaina 5.8. klo 10 – 11. Olemme valtakunnallinen toimija ja tavoitamme toimintamme kautta laajasti lapsia, nuoria ja vanhempia sekä teemme tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Tilaisuudessa tarjoamme kolme erilaista näkökulmaa lasten ja nuorten ja perheiden tilaan.
Ennakkotieto – MLL:n mediatilaisuus 5.8. klo 10-11 (Teams) lasten ja nuorten yksinäisyys ja kiusaaminen18.6.2025 08:23:00 EEST | Kutsu
Koulujen alkaessa avaamme MLL:n Hiljaiset signaalit -mediatilaisuudessa toimintamme kautta saatua tietoa ja tilastoja lasten ja nuorten yksinäisyyteen ja kiusaamiseen liittyen. Nostamme esiin myös paljon puhuttavan tekoälyn vaikutukset nettikiusaamiseen sekä kodin ja vanhempien roolin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme