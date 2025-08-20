Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 20.8.2025 kokouksesta

20.8.2025 18:26:56 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsitteli asiat kokouksessaan 20.8.2025 esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta asiaa numero 6, Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, jonka lautakunta päätti palauttaa yksimielisesti valmisteluun. Lautakunta edellyttää, että ainakin yksilöasiainjaostolta, vanhus- ja vammaisneuvostolta sekä omaishoitajien järjestökentältä pyydetään lausunnot ja että tehdään vaikutusten arviointi.

Esityslista ja pöytäkirja

Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.   
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.

20.8.2025 kokouksen ennakkotiedote

Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.  

Yhteyshenkilöt

Merja Lahtinen, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja, p. 040 846 8907, merja.lahtinen(at)hyvaks.fi

Kati Kallimo, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esittelijä, toimialajohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi

Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

