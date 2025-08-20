Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 20.8.2025 kokouksesta
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsitteli asiat kokouksessaan 20.8.2025 esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta asiaa numero 6, Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, jonka se palautti valmisteluun.
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsitteli asiat kokouksessaan 20.8.2025 esityslistan mukaisesti, lukuun ottamatta asiaa numero 6, Keski-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, jonka lautakunta päätti palauttaa yksimielisesti valmisteluun. Lautakunta edellyttää, että ainakin yksilöasiainjaostolta, vanhus- ja vammaisneuvostolta sekä omaishoitajien järjestökentältä pyydetään lausunnot ja että tehdään vaikutusten arviointi.
Esityslista ja pöytäkirja
Lautakuntien kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
20.8.2025 kokouksen ennakkotiedote
Huomaattehan, että päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat, kuin ne lopullisessa pöytäkirjassa ovat. Asiasisältö on kuitenkin sama.
Yhteyshenkilöt
Merja Lahtinen, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja, p. 040 846 8907, merja.lahtinen(at)hyvaks.fi
Kati Kallimo, hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esittelijä, toimialajohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialueen käytöstä poistetun materiaalin lahjoittaminen Ukrainaan jatkuu20.8.2025 15:27:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen käytöstä poistettuja tarvikkeita ja materiaaleja on lahjoitettu edelleen Ukrainaan niitä tarvitseville.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.8.2025 17:30:51 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos julkaisi tiedotteen 19.8.2025 iltapäivän onnettomuustehtävistä. Jyväskylässä ja Kyyjärvellä tapahtui kaksi pientä liikenneonnettomuutta, joissa ei sattunut vakavia henkilövahinkoja. Lisäksi Jyväskylän voimalaitoksella havaittiin käryä, mutta ei syttymää. Pelastuslaitos hoiti tilanteet nopeasti ja tehokkaasti.
Keski-Suomen hyvinvointialue tuottaa jämsäläisten terveyskeskus-, päivystys ja erikoissairaanhoidon palvelut syyskuun alusta alkaen19.8.2025 12:18:11 EEST | Tiedote
Jämsäläisiä palvelevat jatkossakin pääosin tutut ammattilaiset ja puhelinnumerot säilyvät pääsääntöisesti samoina. Jämsän hoitaja-lääkärivastaanoton puhelinnumero vaihtuu. Jämsäläisille tulee tarjolle hyvinvointialueen pidetyt digipalvelut, jotka palvelevat myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Kaatumistehtävien hoito nopeutui pohjoisessa Keski-Suomessa18.8.2025 10:26:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistettiin 5.5.2025 yhteistyö ensihoidon, kenttäjohdon, turvapuhelinkeskuksen sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen välillä. Yhteistyö koski turvapuhelinhälytysten hoitoa kaatumistehtävissä. Toiminta-alueeksi rajattiin aluksi Pihtipudas, Viitasaari, Kinnula, Karstula ja Kannonkoski. Ensihoidon ja turva-auttajien yhteistyötä laajennetaan pohjoisen Keski-Suomen mallin mukaisesti tänään (18.8.2025) Joutsaan, Keuruulle, Hankasalmelle, Konnevedelle ja Jämsään. Varsinainen tilannekeskus avautuu Sairaala Novan läheisyyteen lokakuussa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.8.2025 03:51:47 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.8.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, HÄKKISENKORVENTIE, PIHTIPUDAS Pihtiputaalla, lähellä maakunnan rajaa Häkkisenkorventiellä, tuhoutui noin 10 neliömetrin kokoinen maatilan lämpökeskus maanantain vastaisena yönä. Palo ei päässyt leviämään tilan muihin rakennuksiin, lämpökeskus oli jo suurilta osin palanut pelastuslaitoksen päästessä paikalle. Kohteessa kävi neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitos selvittää palon syttymissyytä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme