Vihreiden Inka Hopsun mielestä Suomen tulisi ottaa mallia Tanskasta: “Lukutaitoa voitaisiin parantaa laskemalla kirjan arvonlisävero nollaan”.
Tanskan hallitus ilmoitti tänään aikovansa poistaa kirjojen myyntiveron kannustaakseen ihmisiä ostamaan lisää kirjoja. Vihreiden Inka Hopsun mielestä myös Suomessa kirjojen arvonlisävero tulisi poistaa luku- ja kirjoitustaidon heikkenemisen pysäyttämiseksi ja kirjallisuusalan elinvoiman turvaamiseksi.
Kuluvalla kaudella hallitus on nostanut kirjojen arvonlisäveroprosentin 10 prosentista 14 prosenttiin. EU-maista vain Tanska on verottanut kirjojen myyntiä Suomen kovemmin. Tänään Tanskan kulttuuriministeri ilmoitti Tanskan hallituksen aikovan luopua kirjojen myyntiverotuksesta kokonaan. Tanskan päätös nostaa siten Suomen kyseenalaiselle kärkisijalle; Suomesta tulee kirjojen myyntiä kovimmin verottava EU-maa.
– Hallituksen päätös korottaa kirjojen arvonlisäveroa oli surkeaa niin luku- ja kirjoitustaidon kuin kirjallisuusalan elinvoiman kannalta. Suomella olisi mahdollisuus ottaa mallia Tanskasta ja poistaa kirjojen arvonlisävero kokonaan. Vihreät ovat jo viime vuoden vaihtoehtobudjetissaan tätä ehdottaneetkin, Hopsu toteaa.
Luku- ja kirjoitustaidon heikkeneminen on ollut valitettava viimeaikainen trendi Suomessa. Samaan aikaan myös kirjailijoiden ja kirjallisuusalan asema on luisumassa surkeaksi. Hallitus on kulttuurialan leikkauksillaan kurjistanut kirjallisuusalaa entisestään.
– Kirjallisuudella on keskeinen asema myös kielen ja sivistyksen ylläpitäjänä. Tätä arvoa hallitus ei selvästikään tunnista, Hopsu ärähtää.
Myös hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut edistämään kaikenikäisten ja erityisesti lasten- ja nuorten lukutaitoa. Hopsu toivookin hallituksen ryhtyvän nyt sanoista tekoihin.
– Hallituksen olisi viimein aika ottaa vakavasti heikentyneet oppimistulokset sekä lukemisen ja lukutaidon merkitys niihin. Suomen tulisi nyt tehdä kaikki voitavansa ja taata kirjojen saavutettavuus niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin, Hopsu päättää.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
