Kasvutilannekatsaus Keski-Pohjanmaalta

Heinäkuun pitkä hellejakso kerrytti lämpösummaa ja nyt kasvukausi vaikuttaakin etenevän lämpösumman suhteen hyvin tavanomaista tahtia. Kasvustoille hellejakso oli kuitenkin haitaksi. Säähän emme toki voi vaikuttaa.

Ennätyksellisellä hellejaksolla oli seurauksensa myös myrskyjakson muodossa. Ensin oli kuuma, sitten tulikin vettä – ja rajusti. Paikoitellen rajut sateet ovat lakouttaneet viljoja sekä saaneet aikaan pelloilla seisovaa vettä. Tämä on korostunut etenkin vesitalousongelmista kärsineillä lohkoilla. Lakovilja on aina haasteena kasvitautien, sadonkorjuun sekä mahdollisen nurmen perustamisen suhteen. Kuitenkaan tilanne ei ole niin paha, mitä se olisi voinut sateet huomioon ottaen olla.

Viljat

Puinnit ovat nyt käynnistyneet, mutta vasta pieni osa on puituna. Tähän mennessä on puitu erityisesti tuoreempana puitavaa murskeviljaa, mutta myös kuivattavia viljoja on aloitettu. Tulevina viikkoina toivotaankin erityisesti poutaisia ja tuulisia päiviä. Satotaso vaikuttaa ainakin rannikolla tavanomaiselta. Puitavana kasvina on ollut käytännössä ohra. Syysvehnät eivät ole vielä tuleentuneita. Viljoissa ei ole juurikaan esiintynyt tauteja, mikäli tautitorjunta on tehty.

Nurmet

Toinen säilörehusato on korjattu suurimmalta osin heinäkuun viimeisinä viikkoina ja elokuun alussa. Hellestressi vaikutti heikentävästi satotasoon etenkin kuivimmilla lohkoilla, mutta perustellusti voidaan todeta satotason olleen melko tavanomainen. Keskipohjalaispelloilta korjataan tänäkin vuonna myös kolmatta nurmisatoa. Ensimmäisillä tiloilla kolmas satokin on jo tehtynä, mutta suurin osa korjattaneen elo-syyskuun vaihteessa ja syyskuun alkupuolella. Kovin pitkälle syksyyn rehuntekoa ei kannata jättää, sillä syksyn edetessä korjuuolosuhteet heikkenevät nopeasti. Märissä olosuhteissa on liki mahdotonta korjata kuivaa rehua ja märällä pellolla ajaminen tiivistää peltomaan hyvin helposti. Sen lisäksi liian myöhään korjatulla kolmossadolla vaikuttaisi olevan selkeä yhteys nurmen heikkoon talvehtimiseen. Tämä luultavasti johtuu siitä, että korjuu vie pois yhteyttävää pinta-alaa, mikä on oleellisen tärkeää nurmen kylmäkaraistumisen kannalta. Liian myöhäisessä korjuussa nurmi ei välttämättä kerkeä enää yhteyttämään riittävästi karaistuakseen.

Peruna

Perunan nosto ei ole vielä käynnistynyt. Nyt on nostettu pieniä määriä perunaa lähinnä suoraan pakattavaksi. Säilyvyyden kannalta kuoren kehittyminen ja kiinnittyminen mukulaan on erittäin oleellista. Noston käynnistymistä odotettaneen syyskuun alkupuolelle. Tällä hetkellä tilanne perunapelloilla näyttää kohtuullisen hyvältä.