Rekordår för kongresser på Helsingfors Mässcentrum – redan över 50 miljoner euro i intäkter och sysselsättning för Helsingfors

Finlands rykte som det mest populära landet i Norden för internationella kongresser och Helsingfors starka varumärke som en uppskattad värdstad avspeglas också i Mässcentrums livliga kongressår. De sex internationella kongresserna som anordnades under första halvåret samlade över 25 000 deltagare till Helsingfors och deras samlade inkomst- och sysselsättningseffekter överstiger 50 miljoner euro.

”Internationella kongresser och företagsevenemang erbjuder en enorm tillväxtpotential för att främja turismnäringen och den ekonomiska utvecklingen i Helsingfors och i hela Finland. Enligt Helsinki Convention Bureau lämnar en kongressdeltagare i genomsnitt 2000 euro i värdlandet. Kongresser för med sig inkomster och arbetstillfällen till hotell- och restaurangbranschen, persontrafiken, handeln och andra serviceföretag", säger Laura Tarkka, ordförande för Helsingfors rådgivande arbetsgrupp för turism och COO för Scandic Finland och Europa.

Kongressernas effekter på intäkter och sysselsättning sträcker sig även över en längre tidsperiod. Enligt Helsinki Convention Bureaus undersökningar besöker de flesta kongressgäster Finland för första gången, och en betydande del överväger att återvända på en fritidsresa.

”Vårt mål är att fördubbla de turismintäkter som resenärerna för med sig till Helsingfors fram till år 2030. Samtidigt beräknas antalet sysselsatta öka med nästan 50 procent", säger Tarkka.

Mässcentrum investerar i tillväxten som internationella kongresser och företagsevenemang medför

Mässcentrum växer i takt med Helsingfors och satsar under de kommande åren kraftigt på den tillväxt som internationella kongresser och företagsevenemang för med sig.

”Som Finlands ledande evenemangsarrangör siktar vi på stark tillväxt och vill med våra investeringar visa vägen för det finländska näringslivet. Nya Arena Mässcentrum är en investering på sex miljoner euro som tas i bruk under Nordic Business Forum i slutet av september. Framtidens evenemangsutrymme Solar är ett byggprojekt på 20 miljoner euro som färdigställs hösten 2027”, berättar Helsingfors Mässcentrums vd Anni Vepsäläinen.

Mässcentrums kongressår fortsätter i september, då den europeiska barnreumatologikongressen PRES samlar cirka 1000 internationella gäster i Helsingfors och genererar inkomst- och sysselsättningseffekter på omkring två miljoner euro.

Helsingfors Mässcentrums internationella kongresser 2025:

EENA Conference and Exhibition 7.–11.4.2025 / 730 deltagare https://eenaconference.org/

ESPGHAN Meeting of the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition 14.–17.5.2025 / 5800 deltagare https://espghancongress.org/

ESOC European Stroke Organisation Conference 21.–23.5.2025 / 4200 deltagare https://eso-stroke.org/esoc2025/

EAPC 19 th World Congress of the European Association for Palliative Care 29.–31.5.2025 / 2000 deltagare https://eapccongress.eu/2025/

ICN International Council of Nurses 9.–13.6.2025 / 7000 deltagare https://www.icn.ch/events/icn-congress-2025-helsinki

EAN 11th Congress of the European Academy of Neurology 21.–24.6.2025 / 8000 deltagare https://www.ean.org/congress2025

PÅ KOMMANDE PRES 32nd European Paediatric Rheumatology Congress 17.–20.9.2025 / 1000 deltagare

Helsingfors Mässcentrum är Finlands största evenemangsarrangör och erbjuder högkvalitativa evenemang samt hyr ut sina lokaler och tjänster för olika typer av evenemang.

Helsingfors Mässcentrum är Finlands största evenemangsarrangör och erbjuder högkvalitativa evenemang samt hyr ut sina lokaler och tjänster för olika typer av evenemang.

Koncernen Finlands Mässa Abp omfattar, förutom Mässcentrum, även mässarrangören Expomark Oy och AV-teknikföretaget SVV Oy. Koncernens omsättning uppgick till 58,4 miljoner euro, Mässcentrum ekonomiska påverkan på omgivningen till 245 miljoner euro och sysselsättningseffekten till 3 335 årsverken år 2024.