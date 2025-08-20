Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

21.8.2025

Tiedote 21.8.2025

Ihmisen pelastaminen vedestä, Jyväskylä

Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Tehtävän tiedotusvastuu poliisilla.

