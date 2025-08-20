Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 19.8.2025 17:30:51 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos julkaisi tiedotteen 19.8.2025 iltapäivän onnettomuustehtävistä. Jyväskylässä ja Kyyjärvellä tapahtui kaksi pientä liikenneonnettomuutta, joissa ei sattunut vakavia henkilövahinkoja. Lisäksi Jyväskylän voimalaitoksella havaittiin käryä, mutta ei syttymää. Pelastuslaitos hoiti tilanteet nopeasti ja tehokkaasti.