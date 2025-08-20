Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.8.2025
Ihmisen pelastaminen vedestä, Jyväskylä
Pelastuslaitokselle ei tehtävää. Tehtävän tiedotusvastuu poliisilla.
