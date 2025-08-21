Kelan palvelupiste Alajärvellä korvataan muilla palveluilla

Kelan palvelupiste Alajärvellä on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa, puhelimessa, postitse tai Kelan muissa palvelupisteissä.

Kela palvelee asiakkaita edelleen lähialueen palvelupisteissä

Alajärven lähimmät Kelan palvelupisteet ovat Seinäjoella ja Kauhavalla.

Seinäjoen palvelupiste sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 17A. Palvelupiste on avoinna ma–pe klo 12–16 sekä ajanvarauksella. Kauhavan palvelupiste sijaitsee osoitteessa Kauppapassi 3. Palvelupiste on avoinna ajanvarauksella.

Lapualla Kela-asioita voi hoitaa kaupungin asiointipisteessä kulttuurikeskuksessa osoitteessa Vanhan Paukun tie 1. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä opastusta asiointiin ja Kelan palveluihin. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä.

Kela on myös keskustellut Alajärven kaupungin ja Kympin työllisyysalueen kanssa mahdollisuudesta asiointipisteen perustamiseen.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

