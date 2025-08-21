Rakennustyömailla eniten puutteita henkilönsuojaimissa ja putoamissuojauksessa
Rakennusalan työsuojelutarkastajat tekivät vuoden 2025 alkupuoliskolla ympäri Suomea suuremmille talonrakennustyömaille noin 700 työsuojelutarkastusta. Eniten puutteita havaittiin rakennustyössä käytettävissä henkilönsuojaimissa, joista velvoitteita turvallisuuspuutteiden korjaamiseen annettiin joka kolmannella työmaalla. Puutteita havaittiin mm. suojakypärän käytöstä, silmien suojauksesta ja hengityksen suojaimista.
Määrällisesti seuraavaksi eniten velvoitteita annettiin putoamissuojauksen puutteista. Niitä havaittiin, joka neljännellä tarkastuksella. ”Työtapaturmien syynä putoamiset ja kaatumiset ovat olleet surullista kärkeä jo usean vuoden ajan. Ne tulevat työantajille kalliiksi ja työntekijöille kärsimykseksi. Haluamme painottaa, että rakennustyömaalla putoamissuojaus tulee järjestää aina, kun työssä on putoamiseen liittyvä tapaturman vaara”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto.
Hyvään suuntaan rakennustyömaiden työturvallisuuden suhteen on menty mm. työmaa-alueen käytön suunnittelussa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Mikko Koivisto, etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Kuvat
Työsuojeluhallinto
Työsuojelu − tervettä työtä!
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.
Työsuojeluviranomaisen toiminta siirtyy 1.1.2026 uuteen Lupa- ja valvontavirastoon. Uuden viraston työsuojeluosasto aloittaa tällöin toimivaltaisena valtakunnallisena työsuojeluviranomaisena.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
På byggarbetsplatserna förekommer flest brister i personlig skyddsutrustning och fallskydd21.8.2025 08:20:19 EEST | Pressmeddelande
Arbetarskyddsinspektörerna inom byggnadsbranschen har under första hälften av 2025 utfört cirka 700 arbetarskyddsinspektioner på större husbyggnadsarbetsplatser. De flesta bristerna som upptäcktes vid inspektionerna gällde personlig skyddsutrustning som används inom byggarbete, och krav på att åtgärda säkerhetsbrister ställdes på var tredje arbetsplats. Åtgärder på grund av säkerhetsbrister ålades för användning av skyddshjälm, ögonskydd, andningsskydd samt andra typer av personlig skyddsutrustning.
Överdirektör Merja Ekqvist överräckte livräddningsmedaljer i Helsingfors 19.8.2025 till tre personer från Södra Finland20.8.2025 12:22:54 EEST | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist överräckte tisdagen den 19 augusti 2025 de livräddningsmedaljer som republikens president hade förlänat tre personer som bor i Södra Finlands område. De hade räddat personer i livsfara och visat särskilt mod och rådighet med äventyrande av den egna säkerheten.
Ylijohtaja Merja Ekqvist luovutti hengenpelastusmitalit kolmelle eteläsuomalaiselle henkilölle Helsingissä 19.8.202520.8.2025 12:22:54 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovutti tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit tiistaina 19.8.2025 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle. He ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen.
Inbjudan till medierna: Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 19.8.202513.8.2025 08:40:13 EEST | Pressmeddelande
Tisdagen den 19 augusti 2025 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president förlänat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Ceremonin hålls vid Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors på adressen Bangårdsvägen 9 (1:a vån).
MEDIAKUTSU: Ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa hengenpelastusmitalit Helsingissä 19.8.202513.8.2025 08:40:13 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit tiistaina 19.8.2025 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle, jotka ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen. Tilaisuus järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa, osoitteessa Ratapihantie 9 (1. krs).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme