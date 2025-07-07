Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virka tulee avoimeksi 1.8.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 29.9.2025.
Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari johtaa käräjäoikeutta ja asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet sekä huolehtii niiden toteutumisesta. Hän huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja kehittämisestä.
Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsitellään riita-, rikos- ja hakemusasioita. Käräjäoikeus ei käsittele ulosottovalitus- eikä yrityssaneerausasioita.
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Hämeenlinnassa. Käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on 14753.
Laamanni Petteri Palomäki, Kanta-Hämeen käräjäoikeus, p. 029 56 47375, sähköposti: petteri.palomaki@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
