Opiskelija-asuntojen korkotukilainamuutokset lausuntokierrokselle: ”Erittäin tervetullut ja tarpeellinen siltaratkaisu”
Ympäristöministeriön lakiluonnoksen myötä investointiavustus voitaisiin korvata korkeammalla lainaosuudella. Lakimuutos poistaisi tulpan lisärakentamisen tieltä, mutta johtaisi pitkällä aikavälillä vuokrien nousuun.
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen opiskelija-asuntojen korkotukilainamuutoksista. Lakiluonnoksessa esitetään, että opiskelija-asunnoille korkotukilainojen enimmäismäärä nostetaan sataan prosenttiin ja että vuokrien tasaaminen erityisryhmien investointiavustusta saaneiden ja pelkällä korkotukilainalla rahoitettujen kohteiden kesken sallitaan.
- Rahoituksen pullonkaula on uhannut pysäyttää opiskelija-asuntorakentamisen. Lakimuutoksen myötä päästäisiin laittamaan kuokkaa maahan, kiittelee Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu.
Opiskelija-asuntotuotantoa uhanneen pysähdyksen taustalla on leikkaus erityisryhmien investointiavustukseen. Avustuksen myöntövaltuus leikattiin parissa vuodessa 120 miljoonasta 15 miljoonaan. Etusijalle on asetettu kehitysvammaisten ja asunnottomien hankkeet – eikä myöntövaltuutta muille erityisryhmille riitäkään.
- Avustus on ollut elintärkeä opiskelija-asuntotuotannon mahdollistaja, jonka avulla opiskelija-asuntorakennuttajat ovat voineet kattaa korkotukilainan lisäksi tarvittavan rahoitusosuuden, Lehtoruusu selittää.
- Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä toimijoita, joilla ei ole eikä kerry merkittäviä rajoituksista vapaita pääomia hankkeiden käynnistämiseen ilman investointiavustusta.
Lakimuutoksen myötä investointiavustus voitaisiin korvata korkeammalla lainaosuudella.
- Opiskelijamäärä on kasvanut ja opiskelijoiden asumistukimuutos lisää painetta edulliseen opiskelija-asumiseen, Lehtoruusu huomauttaa.
- Lakimuutos poistaisi tulpan lisärakentamisen tieltä ja pääsisimme vastaamaan kasvavaan kysyntään.
Kääntöpuolena on, että investointiavustuksen korvaaminen lainalla nostaisi opiskelijoilta perittäviä vuokria. SOAn arvion mukaan vaikutus yksittäisen kohteen laskennalliseen alkuvuokraan olisi noin 11 prosenttia.
Lyhyellä aikavälillä vaikutus jäisi todellisuudessa tätä pienemmäksi. Eri asuntokohteiden vuokria tasataan keskenään, jolloin korotus jakautuu kaikkien asukkaiden kesken. Niin kauan, kuin pelkällä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen osuus on pieni, vaikutus opiskelija-asukkaiden kukkaroon jäisi marginaaliseksi.
Tämän mahdollistamiseksi lakiluonnos sallisi vuokrien tasaamisen vanhempien investointiavustusta saaneiden ja uusien pelkällä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen kesken.
- Mahdollisuus tasata vuokria eri opiskelija-asuntokohteiden kesken tukimuodoista riippumatta on erittäin tärkeää, ettei korkeampi vuokra jää pienen asukasjoukon harteille, Lehtoruusu alleviivaa.
Pitkällä aikavälillä investointiavustuksen korvaaminen lisälainalla näkyisi vuokrissa. Siksi Lehtoruusu peräänkuuluttaa investointiavustuksen paluuta.
- Nyt esitetty malli on erittäin tervetullut siltaratkaisu, mutta pidemmän päälle johtaisi vuokrankorotuksiin. Siksi investointiavustuksen tulisi olla erityisryhmien kuten opiskelijoiden ensisijainen tukikeino.
Opiskelija-asuminen Suomessa
Opiskelija-asuntoja tarjoavat yleishyödylliset säätiöt, yhtiöt, yhdistykset ja ylioppilaskunnat. Valtaosa opiskelija-asuntokannasta on rakennettu valtion tuotantotukien avustamana.
Opiskelija-asuntojen vuokrat noudattavat omakustannusperiaatetta, eli vuokria peritään sen verran kuin rahoitus- ja ylläpitomenojen kattaminen vaatii. Asukasvalinta noudattaa tarveharkintaa, jossa arvioidaan asunnontarpeen kiireellisyyttä, tuloja ja varallisuutta. Etusijalla ovat eniten tarvitsevat.
SOAn jäsenet omistavat yhteensä yli 45 000 asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaisen kodin yli 70 000 opiskelijalle ja muodostavat valtaosan Suomen opiskelija-asuntokannasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri LehtoruusuToiminnanjohtaja
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
Lue lisää julkaisijalta Suomen opiskelija-asunnot SOA ry
Vilkas kesä opiskelija-asuntoyhteisöjen vuokraustiskeillä – asumistukimuutoksen vaikutus näkyy vaihtelevasti6.8.2025 11:07:47 EEST | Tiedote
Elokuussa voimaan tullut asumistukimuutos on kiristänyt monien opiskelijoiden taloutta ja lisännyt painetta edullisiin opiskelija-asuntoihin. Hakijamäärät ovat kasvaneet osassa maata, mutta samaan aikaan opiskelija-asuntotuotanto on vaarassa pysähtyä valtion avustusten leikkausten vuoksi. Soluasuntojen kysyntä ei ole kasvanut odotetusti, vaikka tuen leikkausten ennakoitiin lisäävän yhteisasumisen suosiota.
Opiskelijan eurot tiukoilla – asumistukimuutos ei ehkä silti johda pikaiseen muuttoryntäykseen31.7.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Elokuun alussa voimaan astuva opiskelijoiden asumistukimuutos voi vaikuttaa asumisratkaisuihin odotettua vähemmän ja viiveellä. Vaikka monen opiskelijan budjetti kiristyy tukien leikkauksen myötä, vaihtoehdot edullisempaan asumiseen ovat rajalliset. Muutoksen todelliset vaikutukset opiskelijoiden asumisvalintoihin näkyvät todennäköisesti vasta ajan myötä.
Selvitys: Todistusvalinnasta voi saada etua opiskelija-asuntohaussa24.6.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Todistusvalinnalla valittavat opiskelijat saavat tiedon opiskelupaikasta toukokuun loppuun mennessä. Pääsykokeiden kautta valittavat saavat tiedon vasta heinäkuussa. Todistusvalinnalla valittavat pääsevät opiskelija-asuntojen hakujärjestyksessä edelle ja ovat apajilla jo heinäkuussa vapautuviin asuntoihin.
Suomen kaunein opiskelijakoti löytyy Lappeenrannasta18.6.2025 12:33:06 EEST | Tiedote
Suomen kaunein opiskelijakoti -kilpailun voitti lappeenrantalaisen Viivi Topparin 40-neliöinen koti. Raati arvosti erityisesti värimaailmaa ja persoonallisuutta. Kilpailuun osallistui 82 opiskelijakotia eri puolilta Suomea.
Selvitys: Tältä näyttää asunnonhaku nuorten silmin – katso vinkit opiskelija-asuntohakuun17.6.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Opiskelija-asuntojen suurin kysyntähuippu ajoittuu kesään. Asunnon etsiminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian, eikä omia mahdollisuuksia asuntoon kannata rajata turhan tiukoilla hakukriteereillä.
