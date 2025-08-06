Opiskelija-asuntojen korkotukilainamuutokset lausuntokierrokselle: ”Erittäin tervetullut ja tarpeellinen siltaratkaisu”

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen opiskelija-asuntojen korkotukilainamuutoksista. Lakiluonnoksessa esitetään, että opiskelija-asunnoille korkotukilainojen enimmäismäärä nostetaan sataan prosenttiin ja että vuokrien tasaaminen erityisryhmien investointiavustusta saaneiden ja pelkällä korkotukilainalla rahoitettujen kohteiden kesken sallitaan.

- Rahoituksen pullonkaula on uhannut pysäyttää opiskelija-asuntorakentamisen. Lakimuutoksen myötä päästäisiin laittamaan kuokkaa maahan, kiittelee Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu.

Opiskelija-asuntotuotantoa uhanneen pysähdyksen taustalla on leikkaus erityisryhmien investointiavustukseen. Avustuksen myöntövaltuus leikattiin parissa vuodessa 120 miljoonasta 15 miljoonaan. Etusijalle on asetettu kehitysvammaisten ja asunnottomien hankkeet – eikä myöntövaltuutta muille erityisryhmille riitäkään.

- Avustus on ollut elintärkeä opiskelija-asuntotuotannon mahdollistaja, jonka avulla opiskelija-asuntorakennuttajat ovat voineet kattaa korkotukilainan lisäksi tarvittavan rahoitusosuuden, Lehtoruusu selittää.

- Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä toimijoita, joilla ei ole eikä kerry merkittäviä rajoituksista vapaita pääomia hankkeiden käynnistämiseen ilman investointiavustusta.

Lakimuutoksen myötä investointiavustus voitaisiin korvata korkeammalla lainaosuudella.

- Opiskelijamäärä on kasvanut ja opiskelijoiden asumistukimuutos lisää painetta edulliseen opiskelija-asumiseen, Lehtoruusu huomauttaa.

- Lakimuutos poistaisi tulpan lisärakentamisen tieltä ja pääsisimme vastaamaan kasvavaan kysyntään.

Kääntöpuolena on, että investointiavustuksen korvaaminen lainalla nostaisi opiskelijoilta perittäviä vuokria. SOAn arvion mukaan vaikutus yksittäisen kohteen laskennalliseen alkuvuokraan olisi noin 11 prosenttia.

Lyhyellä aikavälillä vaikutus jäisi todellisuudessa tätä pienemmäksi. Eri asuntokohteiden vuokria tasataan keskenään, jolloin korotus jakautuu kaikkien asukkaiden kesken. Niin kauan, kuin pelkällä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen osuus on pieni, vaikutus opiskelija-asukkaiden kukkaroon jäisi marginaaliseksi.

Tämän mahdollistamiseksi lakiluonnos sallisi vuokrien tasaamisen vanhempien investointiavustusta saaneiden ja uusien pelkällä korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen kesken.

- Mahdollisuus tasata vuokria eri opiskelija-asuntokohteiden kesken tukimuodoista riippumatta on erittäin tärkeää, ettei korkeampi vuokra jää pienen asukasjoukon harteille, Lehtoruusu alleviivaa.

Pitkällä aikavälillä investointiavustuksen korvaaminen lisälainalla näkyisi vuokrissa. Siksi Lehtoruusu peräänkuuluttaa investointiavustuksen paluuta.

- Nyt esitetty malli on erittäin tervetullut siltaratkaisu, mutta pidemmän päälle johtaisi vuokrankorotuksiin. Siksi investointiavustuksen tulisi olla erityisryhmien kuten opiskelijoiden ensisijainen tukikeino.

Opiskelija-asuminen Suomessa

Opiskelija-asuntoja tarjoavat yleishyödylliset säätiöt, yhtiöt, yhdistykset ja ylioppilaskunnat. Valtaosa opiskelija-asuntokannasta on rakennettu valtion tuotantotukien avustamana.

Opiskelija-asuntojen vuokrat noudattavat omakustannusperiaatetta, eli vuokria peritään sen verran kuin rahoitus- ja ylläpitomenojen kattaminen vaatii. Asukasvalinta noudattaa tarveharkintaa, jossa arvioidaan asunnontarpeen kiireellisyyttä, tuloja ja varallisuutta. Etusijalla ovat eniten tarvitsevat.

SOAn jäsenet omistavat yhteensä yli 45 000 asuntoa, jotka tarjoavat kohtuuhintaisen kodin yli 70 000 opiskelijalle ja muodostavat valtaosan Suomen opiskelija-asuntokannasta.