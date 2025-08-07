Puualan tulevaisuus, innovaatiot ja kansainvälinen yhteistyö esillä Puumessuilla 2025
Puumessut 2025 järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa, Jyväskylässä 3.–5. syyskuuta. Pohjoismaiden johtava puuteollisuuden, puusepänteollisuuden ja puuntyöstöteknologian ammattitapahtuma kokoaa yhteen yli 150 näytteilleasettajaa kymmenestä eri maasta sekä runsaan ohjelmakattauksen alan ajankohtaisista teemoista. Messuilla kartoitetaan myös Pohjoismaiden ja Etelä-Amerikan metsä- ja sahateollisuuden yhteistyömahdollisuuksia.
Puumessut tarjoavat alan ammattilaisille laajan katsauksen kehityssuuntiin ja uusimpiin teknologioihin sekä mahdollisuuden verkostoitua ja päivittää osaamista. Messujen näyttelytila on loppuunmyyty, ja näytteilleasettajia osallistuu enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla.
”Puumessujen tilanne on erinomainen. Tapahtuma on jo yli 30 vuoden ajan tarjonnut yrityksille paikan esitellä uutuuksia ja solmia liikesuhteita. On ilo nähdä, että luottamus tapahtuman vaikuttavuuteen on edelleen vahva”, toteaa myyntijohtaja Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.
Teemana Puussa on ratkaisu
Vuoden 2025 messujen kantava teema on Puussa on ratkaisu, joka korostaa puun roolia kestävän kehityksen mahdollistajana. Osana Puumessuja järjestetään näytteilleasettajille suunnattu Uutuustuotekilpailu, joka nostaa esiin messujen teeman mukaisesti uusia puualan innovaatioita ja ratkaisuja, jotka edistävät ympäristön ja luonnon huomioimista.
Tänä vuonna kilpailussa on mukana viisi uutuustuotetta: Koskisen Oyj:n Zero ThinPly ohutviiluvaneri, Signoden täysin kierrätettävä Levex-paperivanne, TecPac GmbH:n 50% PCR kudosmuovi sahatavaran pakkaamiseen, Telnova Oy:n El-Watch Neuron langattomat anturit ennakoivaan kunnonvalvontaan ja Dpi Coding Oy:n CoPilot MAX LT merkintäjärjestelmä puutuotteille. Kilpailun voittaja julkistetaan keskiviikkona 3.9. ensimmäisen messupäivän päätteeksi järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa.
Ohjelmassa vastuullisuutta ja tulevaisuuden näkymiä
Puumessujen ohjelmalavoilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja alan ajankohtaisista teemoista. Puheenvuorot keskittyvät vahvasti sahateollisuuden ja puutuotealan tulevaisuuden rakentamiseen – teemoissa korostuvat vastuullisuus, digitalisaatio, kiertotalous sekä kilpailukykyä ja tehokkuutta tukevat innovaatiot ja investoinnit.
Keynote-puhujina nähdään Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto, Puustelli Groupin projektipäällikkö Tony Lönnqvist, Stora Enson tuotevastuullisuusjohtaja Lauri Linkosalmi, Hettich Groupin myyntijohtaja Arne Ort Novak, metsäneuvos Erno Järvinen Maa- ja metsätalousministeriöstä, Milttonnin johtava neuvonantaja ja hallitusammattilainen Terhi Koipijärvi sekä tietoturvan ja tekoälyn asiantuntija Petteri Järvinen.
Etelä-Amerikan delegaatio tuo kansainvälistä ulottuvuutta
Perjantaina 5.9. Puumessuilla vierailee merkittävä 27 hengen metsäalan delegaatio Etelä-Amerikasta osana vuoden 2025 Sawmill Safari-vierailuohjelmaa. Delegaation ytimessä ovat johtavat toimijat Uruguaysta, Chilestä, Brasiliasta ja Argentiinasta, jotka tutustuvat suomalaisiin saha- ja metsäteollisuuden digitalisaation ratkaisuihin, painopisteenään tekoäly, tuotannon tehostaminen ja kestävä kehitys. Vierailun järjestää konsultti Niina Fu, joka on erikoistunut metsäteollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön Etelä-Amerikassa.
Messuilla edustettuina ovat alan merkittävät etujärjestöt Chilean Forestry Association – CORMA sekä ABIMCI Brazilian Association of Mechanically Processed Wood Industry ja FIEP Federation of Industries of the State of Paraná, jotka yhdessä edustavat Brasilian metsäteollisuuden ja puutuoteteollisuuden merkittäviä toimijoita. Etujärjestöjen edustajat Rodrigo O’Ryan (Presidentti, CORMA) ja Patrick Reydams (ABIMCI/FIEP) avaavat Etelä-Amerikan ja Pohjoismaiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia Puumessujen ohjelmalavalla perjantaina 5.9.
Puumessut ovat avoinna keskiviikkona 3.9. ja torstaina 4.9. klo 10-17 ja perjantaina 5.9. klo 10-16. Tapahtumaan on maksuton sisäänpääsy rekisteröitymällä kävijäksi. Kävijärekisteröityminen on auki tapahtuman verkkosivuilla.
