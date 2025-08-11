Lukuisia uusia liikkeitä ja elämyksiä Kauppakeskus Selloon

Sellossa on avautunut vuoden 2025 aikana 11 uutta liikettä ja loppuvuoden aikana liikevalikoima täydentyy entisestään. Sellon 1. kerrokseen avautuu Fazer Café ja vietnamilainen ravintola Pho Station, 2. kerrokseen Ristorante Momento ja laadukkaista alpakan villaisista vaatteista tunnettu Alpa. Korealainen ravintola Seoul Good avautuu Vapaa-ajankeskuksen 2. kerrokseen. Lisää uusia liikkeitä julkaistaan syksyn aikana.

- Odotamme innolla uuden ravintolan avausta Sellossa. Konseptimme on mutkaton ja haluamme, että tunnet kuin olisit kylään kutsuttu ystävä. Valmistamme annoksemme ja kohtaamme asiakkaamme suurella sydämellä, yli 30 vuoden kokemuksella, kertoo Ristorante Momenton Delower.

Pikaratikkakäytävälle on avautunut Barber Shop Sello, jonka virallisia avajaisia juhlitaan syyskuun alussa.

- Barber Shop Sello on uusi, moderni parturiliike. Tarjoamme laadukasta palvelua rennossa ja ystävällisessä ilmapiirissä. Teemme huolelliset hiustenleikkaukset, tyylikkäät parranmuotoilut ja viimeistelyn, joka tekee kokonaisuudesta täydellisen. Liikkeessämme palvelevat kokeneet parturit Lirim ja Petrit. Kutsumme kaikki asiakkaat tutustumaan palveluihimme, iloitsee Barber Shop Sellon Milla Anttila.

Taikapuutarhan ihmeet

Maanantaina 1.9. klo 11–17 vietetään Taikapuutarhan avajaisia ja toteutus on nähtävillä kahden kuukauden ajan. Taikapuutarhassa visuaalisesti näyttävät kuvaseinäpinnat muuttuvat kävijöiden älypuhelimilla AR-teknologian avulla eläviksi perhos- ja lintuparvineen.

- Halusimme tarjota asiakkaillemme jotain täysin uutta ja toteutimme muutosalueen peitoksi ainutlaatuisen Taikapuutarhan AR-elämyksellä täydennettynä perinteisen liiketilapeiton sijaan. Toteutuksen pääyhteistyökumppanina on toiminut Lataamo. Tervetuloa näkemään ja kokemaan Taikapuutarhan ihmeet, kommentoi kauppakeskuspäällikkö Riikka Tuomainen.

Sello viettää 20-vuotisjuhlaa

Kauppakeskuksen erikoisliikkeiden puoli täyttää 20 vuotta syksyllä 2025. Leppävaara on kehittynyt vuosikymmenien aikana Espoon nopeimmin kasvavaksi kaupunginosaksi ja Sello on ollut mukana arjessa ja juhlassa näiden vuosien aikana.

- Yli 2 000 ihmisen työpaikkana yhteisöllisyys ja yhteiskuntavastuu on ollut alusta lähtien meille tärkeää. Yhteistyöllä alueen toimijoiden, kaupungin, oppilaitosten, urheiluseurojen ja esimerkiksi Leppävaara-seuran kanssa on pitkä historia, kertoo Riikka Tuomainen.

Marketaulan uudistuksessa panostetaan viihtyisyyteen

Marketaula on yksi vilkkaimmista alueista Sellossa. Marketaula kokee muodonmuutoksen, kun tilassa uusitaan pintoja, istuinalueita, valaistusta ja viherkasveja. Lisäksi kesällä käyttöön otetut matalat ostoskärryt helpottavat asiointia ja parantavat asiakaskokemusta.