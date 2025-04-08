Näin teiniradikaalista tuli miljonääri – Kutsu kirjanjulkistukseen

Sijoituspankkiiri Fagernäsin värikäs aikamatka pankkikapitalismista vapaaseen kilpailuun saa lukijan sekä riemastumaan että puistelemaan epäuskoisena päätään.

Hän on ollut kuiskaaja kokoomuksen kulisseissa, todistanut aitiopaikoilla rahatalouden säätelyn purkua, kokenut kasinotalouden ylikuumenemisen ja pankkikriisin, seurannut sisäpiireissä niin kutsuttuja Kouri-kauppoja ja kätilöinyt suurta suomalaista pankkifuusiota. Kaksi kertaa Fagernäs on lähtenyt Kansallis-Osake-Pankin johtokunnasta, kerran potkut saatuaan, toisen kerran omalla päätöksellä.

Aktiivisen yritysjärjestelijän ja pankkinsa kansainvälistäjän isoisä oli jääkärikenraali ja isä liikemies. Sotilaselämä tai virkamiesura eivät houkutelleet mutta politiikka ja talous kiehtoivat. Rahamarkkinoiden vapautuessa nuoren miehen vaisto ohjasi askeleet pankkimaailmaan.

Hänellä on tänään huoli huomisesta, ja hän antaa kirjassaan kokemuksen kirkastamia neuvoja Suomen muovaamisesta talouden ulkomuseosta uudelleen kansantalouksien eurooppalaiseen kärkeen.

Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen linkin kautta: https://www.lyyti.in/fagernas

Lasse Lehtinen: Kansallisporvari Peter Fagernäs, Docendo 2025, 392 sivua.

Arvostelukappalepyynnöt:

tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy sähköistä vedosta ennakkoon.