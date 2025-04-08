Näin teiniradikaalista tuli miljonääri – Kutsu kirjanjulkistukseen
Tervetuloa Peter Fagernäsin elämäkerran julkistustilaisuuteen Ravintola Ostrobotnian juhlasaliin 2.9. klo 13 osoitteessa Museokatu 10. Fagernäsin kanssa keskustelemassa kirjailija Lasse Lehtinen.
Sijoituspankkiiri Fagernäsin värikäs aikamatka pankkikapitalismista vapaaseen kilpailuun saa lukijan sekä riemastumaan että puistelemaan epäuskoisena päätään.
Hän on ollut kuiskaaja kokoomuksen kulisseissa, todistanut aitiopaikoilla rahatalouden säätelyn purkua, kokenut kasinotalouden ylikuumenemisen ja pankkikriisin, seurannut sisäpiireissä niin kutsuttuja Kouri-kauppoja ja kätilöinyt suurta suomalaista pankkifuusiota. Kaksi kertaa Fagernäs on lähtenyt Kansallis-Osake-Pankin johtokunnasta, kerran potkut saatuaan, toisen kerran omalla päätöksellä.
Aktiivisen yritysjärjestelijän ja pankkinsa kansainvälistäjän isoisä oli jääkärikenraali ja isä liikemies. Sotilaselämä tai virkamiesura eivät houkutelleet mutta politiikka ja talous kiehtoivat. Rahamarkkinoiden vapautuessa nuoren miehen vaisto ohjasi askeleet pankkimaailmaan.
Hänellä on tänään huoli huomisesta, ja hän antaa kirjassaan kokemuksen kirkastamia neuvoja Suomen muovaamisesta talouden ulkomuseosta uudelleen kansantalouksien eurooppalaiseen kärkeen.
Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen linkin kautta: https://www.lyyti.in/fagernas
Lasse Lehtinen: Kansallisporvari Peter Fagernäs, Docendo 2025, 392 sivua.
Arvostelukappalepyynnöt:
tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy sähköistä vedosta ennakkoon.
Yhteyshenkilöt
Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
