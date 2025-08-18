Viennin kysynnän äkillinen kasvu nostaa vientiyritysten energiankulutusta, mutta energiatehokkuutta vientipomppu ei kohenna
Tuoreen Etla-tutkimuksen mukaan viennin kasvua lisäävät kysyntäsokit nostavat suomalaisten teollisuusyritysten energiankulutusta, mutta eivät johda kokonaisvaltaisiin parannuksiin yritysten energiatehokkuudessa. Yrityskohtaiset erot – erityisesti taloudellinen asema – vaikuttavat siihen, millaisia ympäristövaikutuksia kasvava vienti synnyttää.
Tänään julkaistu Etlan ja Laboren yhteistutkimus Export demand shocks and environmental performance: Evidence from Finnish exporters (Etla Working Paper 132 & Labore Working Papers 354) tarkastelee viennin tuotekohtaisten kysyntäsokkien vaikutuksia vientiyritysten ympäristövaikutuksiin vuosina 1999–2018.
– Tulosten perusteella positiiviset kysyntäsokit lisäävät merkittävästi yritysten vientiä ja energiankulutusta, mutta eivät johda kokonaisvaltaiseen energiatehokkuuden parantumiseen. Aiempi tutkimus osoittaa, että viennin kasvu voi kanavoida yrityksiä investoimaan puhtaampaan teknologiaan, jonka avulla energian kulutus suhteessa kasvaneisiin tuotantomääriin tehostuu merkittävästi. Suomen vientiyrityksissä ei välttämättä tapahdu vastaavanlaista energiatehokkuuden kasvua, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö, KTT Terhi Maczulskij.
Tutkimuksessa tosin havaittiin, että vientikaupan laajeneminen parantaa polttoainekulutuksen tehokkuutta, erityisesti saastuttavimmilla toimialoilla. Tämä viittaa siihen, että yritykset näyttävät siirtyvän fossiilisista polttoaineista kohti sähköistymistä, ja sen kautta todennäköisesti kohti puhtaampaa tuotantoa.
Politiikkatoimissa huomioitava myös ympäristönäkökulma
Taloudellisesti hyvin pärjäävät yritykset näyttävät tulosten perusteella pystyvän lieventämään vientikaupan laajenemiseen sidonnaisia ympäristöhaittoja, kun taas heikommissa yrityksissä ympäristöhaitat ovat merkittäviä. Tulokset viittaavat Etlan Maczulskij’n mukaan siihen, että rahoituksen saatavuus ratkaisee, kykeneekö yritys investoimaan puhtaampaan teknologiaan tuotannon kasvaessa.
Erityisesti taloudellisesti heikossa asemassa oleville vientiyrityksille suunnatut vihreän siirtymän investointikannustimet voivat olla ratkaisevia, jotta viennin kasvu kanavoituu päästövähennyksiin ja energiatehokkuuteen.
– Kestävän viennin edistäminen edellyttääkin paitsi taloudellisten, myös ympäristönäkökulman huomioimista, jotta viennin kasvusta syntyisi myös jotain ympäristöhyötyjä. Vientiä edistävien politiikkatoimien yhteydessä esimerkiksi yritysten taloudellisiin edellytyksiin ja investointikykyyn tulee kiinnittää enemmän huomiota, Terhi Maczulskij muistuttaa.
Export demand shocks and environmental performance: Evidence from Finnish exporters (Etla Working Paper 132 / Labore Working Paper 354)
