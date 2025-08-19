Kallaveden vesitilannekatsaus 20.8.2025: Vedenpinta on laskenut purjehduskauden alarajalle
Kallaveden pinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,75, joka on vesiluvan mukaisen purjehduskauden alarajan korkeus. Keskimääräisen ennusteen mukaan vedenpinta laskee edelleen noin 5 cm ja alin korkeus saavutettaneen syyskuun puolenvälin jälkeen. Sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen miten paljon vedenpinnat tästä vielä laskevat.
Kallaveden pinta on ollut koko purjehduskauden keskimääräistä alempana. Tavanomaista matalampi tulvahuippu saavutettiin normaalia aiemmin jo huhtikuun loppupuolella. Tyypillisesti Kallaveden tulvahuippu on ajoittunut kuukautta myöhemmäksi. Lisäksi loppukesän poutainen hellejakso pienensi latvavesiltä tulevaa virtaamaa sekä lisäsi haihdutaa. Edellisen kerran Kallaveden purjehduskauden alaraja alittui selkeästi vuonna 2019. Tuolloin vedenpinta laski alarajan alapuolelle elokuun lopulla saavuttaen alimmillaan tasonsa kuukautta myöhemmin, jolloin vedenkorkeus oli tasolla N2000 +81,65.
Kallavesi purkautuu tällä hetkellä pelkästään Karvionkosken ja Naapuskosken luonnonkoskien kautta. Kallaveden alimpiin vedenkorkeuksiin on vaikutettu viranomaisen toimesta säännöstelyluvan muutoksella, joka astui voimaan 2012. Säännöstelyluvan muutoksen yhteydessä ELY-keskus sai luvan rakentaa Karvionkosken ja Konnuskosken yläpuolelle pohjapadot, joiden vaikutuksesta alimmat vedenkorkeudet ovat nousseet noin 15 cm. Uuden säännöstelyluvan myötä purjehduskauden alarajan alitukset ovat vähentyneet merkittävästi.
Kallaveden säännöstelyyn voi tutustua tarkemmin vesi.fi sivustolle julkaistussa uudessa Kallaveden säännöstelyä koskevassa osiossa: Kallaveden säännöstely | Vesi.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesitalousasiantuntija Jussi Härkönen, Pohjois-Savon ELY-keskus. puh 0295 026 202, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus
Joroisvirran reitin padotus- ja juoksutusselvityksestä järjestetään yleisötilaisuus elokuussa19.8.2025 12:33:18 EEST | Tiedote
Pohjois-Savon ELY-keskus tekee Joroisvirran reitille padotus- ja juoksutusselvitystä, jonka tavoitteena on ilmastonmuutokseen varautuminen ja matalista vedenkorkeuksista johtuvien haittojen vähentäminen. Joroisvirran reittiin kuuluvat järvet ovat Maavesi, Monni ja Längelmäenjärvi, Sysmäjärvi ja Paro sekä Jokijärvi ja Kolppa.
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.7.202531.7.2025 14:49:48 EEST | Tiedote
Sateinen alkukesä käänsi hetkellisesti Pohjois-Savon järvien vedenpinnat nousuun, mutta heinäkuun hellejakson aikana järvien vedenkorkeudet ovat päätyneet tavanomaista alemmas. Tilanne korostuu säännöstelemättömissä vesistöissä.
Pohjois-Savossa oli kesäkuussa 13 946 työtöntä työnhakijaa22.7.2025 08:01:30 EEST | Tiedote
Pohjois-Savossa oli kesäkuun lopussa 13 946 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 844 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin vuosi sitten (15,2 %). Näistä lomautettuja oli 961, mikä on 25 lomautettua enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan (2,7 %).
Kesän peltovalvonnat alkavat pian Pohjois-Savossa30.6.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Savossa maatilojen peltotukien valvonnat käynnistyvät heinäkuun alussa. Peltovalvontaa tullaan tekemään noin 2 %:lle tiloista, joka tarkoittaa noin 70 tilaa. Vaikeasti torjuttavat ja tehokkaasti leviävät rikkakasvit ovat ikäviä kavereita viljelykasvustoissa. Vipu-mobiili on viljelijän tärkeä työkalu maataloustukien hallinnassa.
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.6.202526.6.2025 12:16:54 EEST | Tiedote
Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00. Taso on 33 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja kevään tulvahuipusta laskua on 36 cm. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat normaalit, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu 25 cm tämänhetkistä alemman vedenpinnan mukaan. Viime päivien sateet eivät vielä näy pinnan nousuna, mutta vedenpinta on sentään pysynyt ennallaan kolme vuorokautta. Tilastollisesti tarkastellen vedenpinta on varsin alhainen, sillä tämänpäiväistä alempi pinnankorkeus 26.6. on havaittu viimeksi vuonna 1978, joka on ollut koko säännöstelyhistorian vähävetisin vuosi, mutta koko vuoden havainnot huomioituna minimi lukemat eivät ole vuodelta 1978. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä ja luonnonkoskien virtaamaa säätäviä rakenteita ei ole. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla t
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme