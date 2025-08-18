Kotimainen Okken-keskus turvaa kriittisen infran ja datakeskusten toimintaa – valmistus Savonlinnassa käynnistyi elokuussa

Tiedote 25.8.2025 – Savonlinnassa valmistettavat Okken-keskukset rakentuvat kotimaisista materiaaleista, ja niiden toimitusketju pysyy tiiviisti Suomessa, mikä vähentää kuljetuksista syntyviä päästöjä ja lyhentää toimitusaikoja.

– Yhteistyö Norelcon kaltaisen suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa tuo meille ja sitä kautta asiakkaillemme useita hyötyjä. Esimerkiksi suunnitteluun liittyviä keskusteluja on helpompi käydä, mikä puolestaan nopeuttaa tuotekehitystä. Voimme yhdessä myös räätälöidä tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kertoo Schneider Electricin Suomen toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Yhteistyön avulla Schneider Electric pystyy vastaamaan pienjännitekennokeskusten kasvavaan kysyntään. Okken-keskuksia käytetään laajasti teollisuudessa ja erityisesti datakeskuksissa ja kriittisen infran kohteissa, kuten sairaaloissa ja vesihuollossa.

– Kriittisen infran ja datakeskusten tarve kasvaa koko ajan, ja molemmat vaativat hyvin spesifiä laitteistoa. Okken sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti, ja valmistus Suomessa tukee huoltovarmuutta, Vahvanen korostaa.

Norelcon pitkä historia sekä merkittävä satsaus teknologiaan ja tuotekehitykseen tekevät siitä vahvan toimijan omalla alallaan.

Okken täydentää Norelcon omaa valikoimaa

Norelco on Suomen ainoa Schneider Electricin Okken- ja Okken Lean -keskusten lisensoitu sopimusvalmistaja. Lisäksi Norelco on koko Euroopan mittakaavassa ensimmäinen valmistaja, joka ottaa vastuun vaativaan käyttöön suunniteltujen laitteiden runkojen mekaanisesta valmistuksesta, testauksesta ja laadusta.

Uudet Okken-keskukset valmistetaan Norelcon Savonlinnaan avatussa uudessa tehtaassa, jossa yhdistyvät huippuluokan tuotantoteknologia, osaaminen ja kotimainen työ. Tehdas avattiin huhtikuussa 2025, ja sen ansiosta Norelco pystyy vastaamaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin eri puolilla Suomea sekä kansainvälisesti.

– Okken-kennokeskusten rungot valmistetaan kotimaisista materiaaleista, ja toimitusketju tuotantolaitokselta asiakkaalle Suomessa on lyhyt, mikä pienentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Paikallisuus näkyy myös huollossa ja varaosapalvelussa. Tarjoamme asiakkaillemme nopeaa ja luotettavaa tukea koko laitteen elinkaaren ajan, kertoo Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Yhtiöllä on yli 60 vuoden kokemus sähkönjakelujärjestelmien ratkaisuista, kuten sähkökeskuksien ja pienjännitekennokeskuksien suunnittelusta ja valmistamisesta. Tuotantoon tulossa olevat Okken-keskukset ovat tärkeä osa yhtiön kasvustrategiaa Pohjoismaihin laajentumisen lisäksi.

– Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että kannamme kokonaisvastuun projektin jokaisessa vaiheessa, aina suunnittelusta toteutukseen ja toimitukseen. Tarjoamamme ratkaisut tukevat asiakkaan vastuullisuustavoitteita ja vapauttavat hänen aikaansa keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Me huolehdimme kaikesta muusta luotettavasti ja kokonaisvaltaisesti, Hämäläinen korostaa.

Lisätietoja: