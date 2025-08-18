Kotimainen Okken-keskus turvaa kriittisen infran ja datakeskusten toimintaa – valmistus Savonlinnassa käynnistyi elokuussa
Sähkönjakeluratkaisujen kehittäjä ja valmistaja Norelco on suomalainen keskusvalmistaja, joka on saanut globaalilta Schneider Electriciltä lisenssin valmistaa Okken-pienjännitekennokeskuksia. Sopimus solmittiin tammikuussa, ja nyt Okken-keskusten valmistus on käynnistynyt Norelcon uudessa tehtaassa Savonlinnassa. Okken-keskukset sopivat erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten tarpeisiin, ja niitä myydään Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.
Tiedote 25.8.2025 – Savonlinnassa valmistettavat Okken-keskukset rakentuvat kotimaisista materiaaleista, ja niiden toimitusketju pysyy tiiviisti Suomessa, mikä vähentää kuljetuksista syntyviä päästöjä ja lyhentää toimitusaikoja.
– Yhteistyö Norelcon kaltaisen suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa tuo meille ja sitä kautta asiakkaillemme useita hyötyjä. Esimerkiksi suunnitteluun liittyviä keskusteluja on helpompi käydä, mikä puolestaan nopeuttaa tuotekehitystä. Voimme yhdessä myös räätälöidä tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, kertoo Schneider Electricin Suomen toimitusjohtaja Jani Vahvanen.
Yhteistyön avulla Schneider Electric pystyy vastaamaan pienjännitekennokeskusten kasvavaan kysyntään. Okken-keskuksia käytetään laajasti teollisuudessa ja erityisesti datakeskuksissa ja kriittisen infran kohteissa, kuten sairaaloissa ja vesihuollossa.
– Kriittisen infran ja datakeskusten tarve kasvaa koko ajan, ja molemmat vaativat hyvin spesifiä laitteistoa. Okken sopii tähän tarkoitukseen erinomaisesti, ja valmistus Suomessa tukee huoltovarmuutta, Vahvanen korostaa.
Norelcon pitkä historia sekä merkittävä satsaus teknologiaan ja tuotekehitykseen tekevät siitä vahvan toimijan omalla alallaan.
Okken täydentää Norelcon omaa valikoimaa
Norelco on Suomen ainoa Schneider Electricin Okken- ja Okken Lean -keskusten lisensoitu sopimusvalmistaja. Lisäksi Norelco on koko Euroopan mittakaavassa ensimmäinen valmistaja, joka ottaa vastuun vaativaan käyttöön suunniteltujen laitteiden runkojen mekaanisesta valmistuksesta, testauksesta ja laadusta.
Uudet Okken-keskukset valmistetaan Norelcon Savonlinnaan avatussa uudessa tehtaassa, jossa yhdistyvät huippuluokan tuotantoteknologia, osaaminen ja kotimainen työ. Tehdas avattiin huhtikuussa 2025, ja sen ansiosta Norelco pystyy vastaamaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin eri puolilla Suomea sekä kansainvälisesti.
– Okken-kennokeskusten rungot valmistetaan kotimaisista materiaaleista, ja toimitusketju tuotantolaitokselta asiakkaalle Suomessa on lyhyt, mikä pienentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Paikallisuus näkyy myös huollossa ja varaosapalvelussa. Tarjoamme asiakkaillemme nopeaa ja luotettavaa tukea koko laitteen elinkaaren ajan, kertoo Norelcon toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.
Yhtiöllä on yli 60 vuoden kokemus sähkönjakelujärjestelmien ratkaisuista, kuten sähkökeskuksien ja pienjännitekennokeskuksien suunnittelusta ja valmistamisesta. Tuotantoon tulossa olevat Okken-keskukset ovat tärkeä osa yhtiön kasvustrategiaa Pohjoismaihin laajentumisen lisäksi.
– Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että kannamme kokonaisvastuun projektin jokaisessa vaiheessa, aina suunnittelusta toteutukseen ja toimitukseen. Tarjoamamme ratkaisut tukevat asiakkaan vastuullisuustavoitteita ja vapauttavat hänen aikaansa keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Me huolehdimme kaikesta muusta luotettavasti ja kokonaisvaltaisesti, Hämäläinen korostaa.
Lisätietoja:
- Schneider Electric, Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric, p. 050 3545 666, susanna.niemela@se.com
- Norelco Oy, Ari Hämäläinen, toimitusjohtaja, p. 050 5291 919, ari.hamalainen@norelco.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Paras Aqua kehittää eettisempää kalankasvatusta yhdessä Schneider Electricin kanssa18.8.2025 08:24:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Paras Aqua Oy kehittää uudenlaista, kannattavampaa ja ympäristöystävällisempää kalanviljelyteknologiaa, jonka avulla myös eläintuotannon eettisyys pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Schneider Electric on ollut mukana yrityksen alkuvaiheista asti toiminnan konsultoinnissa, automaatiojärjestelmän ja sähkönjakelun suunnittelussa sekä laitetoimituksissa.
Rauman Energian kaukolämpöön saatiin älykästä ohjattavuutta Schneider Electricin ratkaisuilla14.8.2025 09:46:42 EEST | Tiedote
Rauman Energian uusi palvelukonsepti tarjoaa paremman näkyvyyden ja ohjattavuuden kaukolämmön käyttöön. Yhdessä LVI Säätölaitepalvelu Mäkisen kanssa kehitetty ratkaisu hyödyntää Schneider Electricin kiinteistönhallinta-alustaa, johon liitettävillä säätimillä ja toiminnoilla raumalaiset taloyhtiöt voivat hallita energiankulutustaan entistä tehokkaammin.
Schneider Electric ja E.ON nopeuttavat yhdessä energiasiirtymää SF₆-vapailla keskijännitekojeistoilla12.8.2025 10:34:04 EEST | Tiedote
Schneider Electric ja E.ON ovat solmineet pitkäaikaisen puitesopimuksen, jonka tavoite on tuoda SF₆-vapaat keskijännitekojeistot nopeammin käyttöön. Schneider Electric toimittaa merkittävän osan E.ONin keskijännitekojeistojen laitteistotarpeista ensisijaisille ja toissijaisille sähkönjakelujärjestelmille. Kumppanuuden avulla E.ON saa käyttöönsä kestävää teknologiaa varhaisessa vaiheessa ja varmistaa näin teknologiansa noudattavan Euroopan unionin uutta F-kaasuasetusta heti tammikuusta 2026 alkaen. Espoo, 12.8.2025 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on allekirjoittanut pitkäaikaisen puitesopimuksen Euroopan suurimpiin energiayhtiöihin kuuluvan E.ONin kanssa. Strateginen kumppanuus edistää merkittävästi kestävän ja digitaalisen energiainfrastruktuurin käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa. Schneider Electricin uusimmat SF₆-vapaat keskijännitekojeistot ja digitaaliset teknologiat tukevat E.ONin tavoitteita. Strategisesti merkittävä sopimus Schneid
Schneider Electricin UPS-laitteet datakeskuksille tasaavat tekoälylaskennan aiheuttamaa kuormaa8.8.2025 09:20:05 EEST | Tiedote
Tekoälylaskenta aiheuttaa datakeskuksissa voimakkaita, lyhytaikaisia ja toistuvia kuormitushuippuja, jotka rasittavat laitteistoa. UPS-laitteilla on olennainen rooli kuormitusvaihteluiden tasaamisessa. Schneider Electricin Galaxy V -sarjan UPS-laitteille tehdyt testit osoittivat muun muassa, että UPS:n akkutyyppi vaikuttaa merkittävästi tekoälylaskennan kuormituksen sietokykyyn. Tekoälylaskentaa suorittavissa datakeskuksissa käytettäviltä UPS-laitteilta vaaditaan hyvää kuormitushuippujen kestokykyä, sillä laskennasta aiheutuu jopa vain millisekunnin pituisia toistuvia kulutuspiikkejä. Kun tekoälyn koulutusalgoritmeja suoritetaan synkronoidusti datakeskuksen grafiikkaprosessoreissa, syntyy voimakkaasti vaihteleva kuormitusprofiili. Siksi AI-laskentaa suorittavissa datakeskuksissa on oltava vikasietoinen, älykäs ja skaalautuva virransyöttöinfrastruktuuri, jossa hyödynnetään 3-vaiheisia keskeytymättömiä virransyöttölaitteita (UPS). – UPS-laitteet ottavat ensimmäisenä vastaan äkillisistä v
Wiser-ratkaisut uudistuvat – entistä helpompaa energian- ja turvallisuudenhallintaa kotiin5.8.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Schneider Electricin Wiser-älykoti saa uuden Matter-yhteensopivan keskusyksikön sekä päivitetyn Wiser Home -sovelluksen. Ne ovat saatavilla elokuun alusta lähtien. Uusia laitteita tuodaan markkinoille muun muassa vesikiertoisen lattialämmityksen ohjaukseen sekä sähköautojen lataamiseen syksyn 2025 Sähkönsäästötalkoot-kampanjan yhteydessä. Vanhoille asiakkaille toimitetaan uusi keskusyksikkö veloituksetta myöhemmin syksyllä. Schneider Electric tuo markkinoille uuden, toisen sukupolven Wiser-keskusyksikön ja päivitetyn Wiser Home -sovelluksen, jotka tekevät kodin energianhallinnasta, automaatiosta ja turvallisuudesta entistä älykkäämpää ja helpompaa. Uudistukset vastaavat kasvavaan tarpeeseen hallita kodin sähkönkulutusta, hyödyntää omaa tuotantoa ja integroida älykotilaitteita saumattomasti yhteen järjestelmään. Toisen sukupolven Wiser-keskusyksikkö toimii kodin älykkyyden ytimenä. Se mahdollistaa energiatehokkaan ja mukautuvan ohjauksen esimerkiksi vedenlämmitykselle, lattialämmityksel
