Sähköverkon parannushankkeen suunnittelu alkoi Nousiaisissa ja Maskussa – lähes 200 kilometriä kaapelia maan alle
Caruna parantaa sähkönjakelua vuosien 2025–2027 aikana Hiittiössä, Kaiselassa ja Ojankulmassa. Hanke parantaa alueen 2 400 asukkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja varmistaa tulevaisuuden tarpeet, kuten sähkönkulutuksen ja tehontarpeen kasvun. Hankkeen suunnittelu on jo käynnistynyt.
Nousiaisten ja Maskun sähköverkko on rakennettu pääosin 1960–70-luvuilla, ja se on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Caruna uusii verkkoa siirtämällä ilmajohtoja maan alle, missä ne ovat suojassa sääolosuhteilta, mikä vähentää sähkökatkojen riskiä. Uudistusten myötä sähköverkko palvelee luotettavasti myös tulevaisuuden tarpeita, kuten sähköautojen ja akustojen kasvavaa määrää.
– Sähköverkkojen suunnitelmallinen vahvistaminen luo edellytykset kestävälle kasvulle, tukee teollisuuden ja kotitalouksien sähköistymistä sekä vastaa uusiutuvan energiantuotannon liittämistarpeisiin. On tärkeää, että verkko kehittyy samassa tahdissa muuttuvan kulutus- ja tuotantorakenteen kanssa. Puhdas siirtymä näkyy jakeluverkoissa jopa nopeammin kuin kantaverkossa, ja ennakoiva sähköverkon kapasiteetin kehitys on ehdoton ennakkoedellytys lisääntyvälle sähkön kulutukselle, kuten liikenteen ja lämmityksen sähköistymiselle, sanoo Carunan sähköverkkojohtaja Kalle Liuhala.
Hankkeessa kaivetaan maan alle lähes 200 kilometriä sähköverkkoa. Carunan rakentamiskumppani suunnittelee kaapeloinnin tarkat reitit yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kumppani huolehtii myös tarvittavien lupien hankinnasta ja materiaalien toimittamisesta työmaalle.
– Suunnittelu on alkuvaiheessa, joten kaapeleiden sijainti tarkentuu suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa tiedämme, että maisemasta poistuu noin 170 kilometriä vanhaa ilmajohtoa ja se korvataan 200 kilometrillä maakaapelia, kertoo Carunan hankepäällikkö Antti Salonen.
Keskijännitteistä, sähköä isoilta sähköasemilta lähelle kulutuspisteitä kuljettavaa verkkoa kaapeloidaan yhteensä noin 40 kilometriä. Pienjänniteverkkoa, joka tuo sähkön pienemmältä muuntamolta kuluttajalle, viedään maan alle noin 150 kilometriä.
Maakaapeloinnin yhteydessä uusitaan myös nelisenkymmentä muuntamoa. Uusissa muuntamoissa on huomioitu ympäristöasiat muun muassa kiinteillä öljynkeruualtailla.
– Nykyaikaiset muuntamot tehostavat verkon valvontaa ja vikojen hallintaa, sillä ne on varustettu kehittyneellä automaatiolla. Lisäksi uusien muuntamoiden ansiosta sähköverkko on entistä paremmin varautunut alueen kasvavaan sähkönkulutukseen, kertoo Salonen.
Rakennustöiden arvioitu aloitus on tämän vuoden syksyllä riippuen suunnittelun valmistumisesta. Rakentaminen jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka, jonka jälkeen vanha ilmajohtoverkko puretaan kaikilta osin pois. Caruna tiedottaa asiakkaita tarkemmasta töiden aloitusajankohdasta.
Rakentamisesta ja kaapelireitin suunnittelusta vastaa Carunan kumppani Vertek.
Hankealue kartalla:
Carunan karttapalvelusta asiakas löytää työmaan tarkan paikan ja aikataulun. Karttapalvelussa voi myös tarvittaessa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sekä tilata hankkeen tiedoteviestit.
