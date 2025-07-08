Caruna Networks Oy

Sähköverkon parannushankkeen suunnittelu alkoi Nousiaisissa ja Maskussa – lähes 200 kilometriä kaapelia maan alle

21.8.2025 14:00:00 EEST | Caruna Networks Oy | Tiedote

Jaa

Caruna parantaa sähkönjakelua vuosien 2025–2027 aikana Hiittiössä, Kaiselassa ja Ojankulmassa. Hanke parantaa alueen 2 400 asukkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja varmistaa tulevaisuuden tarpeet, kuten sähkönkulutuksen ja tehontarpeen kasvun. Hankkeen suunnittelu on jo käynnistynyt.

Yhteisrakentaminen, maakaapelointi, kuvituskuva
Caruna

Nousiaisten ja Maskun sähköverkko on rakennettu pääosin 1960–70-luvuilla, ja se on tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Caruna uusii verkkoa siirtämällä ilmajohtoja maan alle, missä ne ovat suojassa sääolosuhteilta, mikä vähentää sähkökatkojen riskiä. Uudistusten myötä sähköverkko palvelee luotettavasti myös tulevaisuuden tarpeita, kuten sähköautojen ja akustojen kasvavaa määrää. 

– Sähköverkkojen suunnitelmallinen vahvistaminen luo edellytykset kestävälle kasvulle, tukee teollisuuden ja kotitalouksien sähköistymistä sekä vastaa uusiutuvan energiantuotannon liittämistarpeisiin. On tärkeää, että verkko kehittyy samassa tahdissa muuttuvan kulutus- ja tuotantorakenteen kanssa. Puhdas siirtymä näkyy jakeluverkoissa jopa nopeammin kuin kantaverkossa, ja ennakoiva sähköverkon kapasiteetin kehitys on ehdoton ennakkoedellytys lisääntyvälle sähkön kulutukselle, kuten liikenteen ja lämmityksen sähköistymiselle, sanoo Carunan sähköverkkojohtaja Kalle Liuhala

Hankkeessa kaivetaan maan alle lähes 200 kilometriä sähköverkkoa. Carunan rakentamiskumppani suunnittelee kaapeloinnin tarkat reitit yhteistyössä maanomistajien kanssa. Kumppani huolehtii myös tarvittavien lupien hankinnasta ja materiaalien toimittamisesta työmaalle. 

– Suunnittelu on alkuvaiheessa, joten kaapeleiden sijainti tarkentuu suunnittelun edetessä. Tässä vaiheessa tiedämme, että maisemasta poistuu noin 170 kilometriä vanhaa ilmajohtoa ja se korvataan 200 kilometrillä maakaapelia, kertoo Carunan hankepäällikkö Antti Salonen

Keskijännitteistä, sähköä isoilta sähköasemilta lähelle kulutuspisteitä kuljettavaa verkkoa kaapeloidaan yhteensä noin 40 kilometriä. Pienjänniteverkkoa, joka tuo sähkön pienemmältä muuntamolta kuluttajalle, viedään maan alle noin 150 kilometriä. 

Maakaapeloinnin yhteydessä uusitaan myös nelisenkymmentä muuntamoa. Uusissa muuntamoissa on huomioitu ympäristöasiat muun muassa kiinteillä öljynkeruualtailla. 

– Nykyaikaiset muuntamot tehostavat verkon valvontaa ja vikojen hallintaa, sillä ne on varustettu kehittyneellä automaatiolla. Lisäksi uusien muuntamoiden ansiosta sähköverkko on entistä paremmin varautunut alueen kasvavaan sähkönkulutukseen, kertoo Salonen. 

Rakennustöiden arvioitu aloitus on tämän vuoden syksyllä riippuen suunnittelun valmistumisesta. Rakentaminen jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka, jonka jälkeen vanha ilmajohtoverkko puretaan kaikilta osin pois. Caruna tiedottaa asiakkaita tarkemmasta töiden aloitusajankohdasta. 

Rakentamisesta ja kaapelireitin suunnittelusta vastaa Carunan kumppani Vertek. 

Hankealue kartalla: 

Nousiaisten%20rakennushanke%20karttakuvana
Caruna

Carunan karttapalvelusta asiakas löytää työmaan tarkan paikan ja aikataulun. Karttapalvelussa voi myös tarvittaessa ottaa yhteyttä asiakaspalveluun sekä tilata hankkeen tiedoteviestit. 

Avainsanat

rakentaminensähköverkon kehittäminensähköverkko

Yhteyshenkilöt

CarunaCarunan mediapuhelinCarunan viestintä

Vastaamme mielellämme mediakyselyihin sähköpostitse media@caruna.fi. Mediapuhelin palvelee kiireellisissä pyynnöissä arkisin klo 9-15.

Puh:020 520 5500media@caruna.fi

Kuvat

Nousiaisten rakennushanke karttakuvana
Caruna
Lataa

Caruna lyhyesti

Caruna on suomalainen sähköverkkoyhtiö. Turvaamme luotettavan sähkönjakelun asiakkaille – myös sähkönkulutuksen kasvaessa ja siirtyessämme fossiilisesta uusiutuvaan energiaan.

Investoimalla sähköverkkoon varmistamme, että asiakkaamme voivat käyttää kotimaista, uusiutuvaa energiaa sekä toimia sähkön pientuottajina. Tuomme sähkön yli 740 000 asiakkaallemme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla vastaten 20 % Suomen sähkönjakelusta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Caruna Networks Oy

Sähköverkon parannushankkeen suunnittelu alkoi Hyvinkäällä ja Lopella – 130 kilometriä kaapelia maan alle8.7.2025 12:00:00 EEST | Uutinen

Caruna parantaa vuosien 2025–2028 aikana Hyvinkään ja Lopen alueen sähkönjakelua. Hankkeessa kaivetaan maanalaista sähköverkkoa Hyvinkään Herajoella, Kenkiässä, Hirvijärvellä ja Kirvunkylässä sekä Lopen Niinimäessä. Hanke parantaa lähes 2 000 asukkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja varmistaa tulevaisuuden tarpeet, kuten sähkönkulutuksen ja tehontarpeen kasvun. Hankkeen suunnittelu on jo käynnistynyt.

Hiljaiset tarkkailijat taivaalla – Caruna aloittaa laajan sähköverkkojen dronekuvauksen25.6.2025 08:23:43 EEST | Uutinen

Caruna aloittaa kesällä 2025 suurjännitteisen sähköverkon laajan kuvantamisen, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä sähkökatkoja ja vaaratilanteita sekä parantaa toimitusvarmuutta. Pienet miehittämättömät ilma-alukset eli dronet lentävät yhteensä noin 500 kilometriä Loviisan, Espoon, Keski- ja Länsi-Uusimaan sekä Posion, Kuusamon ja Oulun alueilla. Lennot aloitetaan Pohjois-Suomesta viikolla 27. Lennoista on ilmoitettu paikallisille viranomaisille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye