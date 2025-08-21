Sinilevätilanne on pysynyt ennallaan Lounais-Suomen merialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Sinileviä on tälläkin viikolla havaittu Lounais-Suomen merialueilla, mutta tilanne on kuitenkin maltillinen. Muutamalla sisävesien vakiohavaintopaikalla sinilevät ovat runsastuneet. Sinilevätilannetta seurataan valtakunnallisesti aina syyskuun loppuun saakka.
Sinilevää on kuluvalla viikolla havaittu Lounais-Suomen merialueen viidellä ja sisävesissä kahdella vakiohavaintopaikalla. Viileämpi ja sateisempi sää on hillinnyt sinilevien esiintymistä erityisesti ulkosaaristossa. Sisävesistä sinilevää on tavattu runsaasti Rymättylän Kirkkojärvestä ja Salon Ylisjärvestä. Lounais-Suomen sisävesissä on tänä kesänä esiintynyt kuitenkin keskimäärin selvästi vähemmän sinilevää. Merialueilla sinilevää taas on ollut hieman yli keskiarvon.
Merialueen vakioseurantapaikoista havaittiin edelleen vähäisesti sinilevää Mannerveden Iso Marjakarilla, Kuusistonsalmessa Hovirannan uimarannalla, Kirkonsalmen Merimaskussa sekä Rauman edustalla Syväraumanlahdessa. Runsaasti sinilevää havaittiin sisäsaaristossa Mynälahden sisäosassa Kärmäläisen havaintopaikalta.
Myös muutamalla Rotarien havaintopaikoilla on havaittu hiukan sinilevää kuluneella viikolla. Kansalaishavaintona on merkitty järvi-meriwikiin runsas havainto sinilevästä Askaisten Kunnaisissa. Sääennusteen mukaan elokuu jatkuu viilenevässä säässä, mikä hillitsee sinilevien runsastumista. Sinilevähavainnot ovat kuitenkin paikallisia, ja sinilevän esiintyminen voi vaihdella vesistön eri osissa. Voimakkaat sateet ja tuulet sekoittavat vettä ja hajottavat pintaan nousseet sinilevälautat nopeasti. Veden uintikelpoisuus kannattaakin aina tarkastaa paikan päällä ennen uimista.
Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Herkille henkilöille oireita voi tulla helpommin. Leväistä vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Lapsia sekä lemmikkieläimiä kannattaa pitää silmällä, eikä päästää leväiseen veteen. Jos sinilevää on vedessä runsaasti, vettä ei tule käyttää myöskään saunavetenä, syötävien kasvien kasteluun, eikä talousvetenä keittämisen jälkeenkään.
Viikoittain päivittyvää sinilevätilannetta voi seurata Järvi-meriwikistä (jarviwiki.fi). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavaintopaikkojen lisäksi Järvimeriwikin karttakuvassa näkyvät myös Rotarien sinilevähavainnot vastaavalla alueella sekä kansalaisten tallentamat havainnot. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa seurantakaudella oman alueensa sinilevätilanteen muutoksista tarvittaessa torstaisin (ely-keskus.fi/levatilanne, Varsinais-Suomi).
Levähavainnoista ilmoittaminen
Vakiohavaintopaikkoja tarkkailevat siihen valitut henkilöt, mutta Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaanottaa sinilevähavaintoja myös muualta Lounais-Suomesta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon p. 0295 022 034. Sinilevähavaintoja voi merkitä myös omatoimisesti Järvi-meriwikiin mobiililaitteen Havaintolähetti-sovelluksella (jarviwiki.fi/havaintolahetti). Sekä ajankohtaisia että aiempien vuosien sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla). Karttasovelluksesta löydät sinilevähavaintoja vuodesta 2003 alkaen. Poikkeuksellisista tai erittäin runsaista sinilevähavainnoista on mahdollisuus lähettää näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen toimittamista tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 034).
Linkkejä
- Levätilanne (ely-keskus.fi)
- Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)
- Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
- Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Lisätietoja
Ylitarkastaja Titta Lahtinen p. 0295 023 054
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
