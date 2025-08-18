Mehiläinen

Kutsu medialle: 100 johtajaa vastasi - Mehiläisen 2025 työelämätutkimuksen tulosten julkaisu

21.8.2025 10:09:28 EEST | Mehiläinen | Kutsu

Mehiläisen media-aamu  
To 4.9.2025 klo 9–10

Kuva: Mehiläinen

Mehiläinen kartoitti vuoden 2025 työelämätutkimuksessaan suomalaisten johtajien arkea: Mitkä ovat johtajien päällimmäiset tunteet työelämässä, miten he kokevat työsuoritukseen kohdistuvat odotukset ja suorittamisen paineet. Onko johtajan elämä kohtuuden rajoissa? Tutkimukseen vastasi yhteensä 100 johtajaa. 

Tutkimustulokset piirtävät johtajan arjesta ristiriistaista kuvaa. Suomalaiset johtajat näyttäytyvät pärjäävinä, mutta pinnan alla kytee pettymystä ajankäytön jakautumiseen, jopa mahdottomalta tuntuvia odotuksia ja riittämättömyyttä. Työterveyden vastaanotolla keskusteluista välittyy vaativuus itseä kohtaan, joka voi pahimmillaan näännyttää ja samalla haitata organisaation menestymistä. Omasta väsymyksestä kertominen on monelle johtajalle edelleen vaikea paikka.  

Tule kuulemaan tarkemmin Työelämätutkimuksen tuloksia sekä tuoreita näkemyksiä suomalaisen työelämän tilasta mediainfoon torstaina 4.9.2025 klo 9–10. Tuloksia analysoivat ja työelämän tilaa luotaavat Mehiläisen Työelämäpalveluiden johtava työterveyspsykologi Suvi Suortamo sekä vastaava työterveyspsykologi Kimmo Haapanen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä.  

AIKA: To 4.9.2025 klo 9–10. Aamiaista tarjolla klo 8.45 alkaen.  
 
PAIKKA: Tapahtumakeskus Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki  
 
ETÄYHTEYS: Osallistua voi myös etänä Teams-linjoilla. Linkin saat ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
ILMOITTAUTUMISET ma 1.9.2025 klo 17 mennessä Mehiläisen viestintään Minna Kontulaiselle: minna.kontulainen@mehilainen.fi, p. 040 517 6194 

 
Lämpimästi tervetuloa!  

Mehiläinen

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Saksassa ja Liettuassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta.

