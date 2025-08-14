Kutsu: Finnveran aluekatsaus 27.8. klo 9 – Lappi, Kainuu & Pohjois-Pohjanmaa
tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjois-Suomen aluekatsauksen julkistusta keskiviikkona 27.8. klo 9.00 Teamsin välityksellä. Katsauksessa tarkastellaan alueen pk- ja midcap-yritysten rahoituksen kehitystä alkuvuodelta 2025 kolmessa maakunnassa: Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Hyvä median edustaja,
tervetuloa seuraamaan Finnveran Pohjois-Suomen aluekatsauksen julkistusta keskiviikkona 27.8. klo 9.00 Teamsin välityksellä. Katsauksessa tarkastellaan alueen pk- ja midcap-yritysten rahoituksen kehitystä alkuvuodelta 2025 kolmessa maakunnassa: Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Aluepäällikkö Risto Koskiniemi esittelee Finnveran rahoituksen jakautumisesta, investointien ja yrityskauppojen määrää sekä pk-ja midcap-yritysten näkymiä alueilla. Lapissa matkailusektorin investointibuumi erottuu selvästi.
Tilaisuus tarjoaa medialle tiiviin katsauksen alueen talouden tilasta ja kehityssuunnista. Kesto noin 45 minuuttia. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta tiistaina 26.8. klo 10 mennessä: Johanna Norrena, Finnveran viestintä, johanna.norrena@finnvera.fi tai 040 8372 511. Teams-linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua.
Tervetuloa seuraamaan ajankohtaista katsausraporttia alueen talouden liikkeistä!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna NorrenaViestintäasiantuntijaFinnvera oyjPuh:+358 40 837 2511johanna.norrena@finnvera.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
