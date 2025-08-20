Kutsu medialle: Elpymisen polulla kauppasodasta huolimatta – Danske Bank julkistaa talousennusteensa
Danske Bank julkaisee aamulla 3.9.2025 Nordic Outlook -raportin, joka kattaa Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi maailmantalouden keskeisten alueiden talousennusteet.
Euroalueen talous on pärjännyt kauppapoliittisessa epävarmuudessa yllättävän hyvin, ja Yhdysvalloissa talous on pitänyt pintansa työmarkkinoiden heikkenemisestä huolimatta. Suomen taloudessakin on valonpilkahduksia, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Miten Yhdysvaltojen talous kestää poliittisen turbulenssin keskellä? Ovatko EKP:n koronlaskut jo tiensä päässä? Ja joko vihdoin suomalaiset uskaltaisivat kuluttaa?
Kutsumme median edustajat tiedotustilaisuuteen kuulemaan Danske Bankin
pääanalyytikko Minna Kuusiston sekä yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipellon puheenvuorot Suomen ja globaalin talouden ennusteista.
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan sähköpostitse Danske Bankin vt. lehdistöpäällikölle Outi Känkäselle osoitteeseen outi.kankanen@danskebank.fi maanantaina 1.9. mennessä (p. 050 576 3925). Tilaisuutta on mahdollisuus seurata etänä. Jos haluat osallistua tilaisuuteen etänä, kerrothan siitä ilmoittautumisesi yhteydessä.
Tilaisuudessa tarjoillaan lounas. Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä mahdollisesta erityisruokavaliostasi.
Aika
keskiviikko 3.9.2025 klo 12.00–13.30 (ovet avautuvat klo 11.45, puheenvuorot alkavat klo 12.00)
Paikka
Danske Bank, Kasarmikatu 21 B, 2. krs
Ohjelma
Minna Kuusisto: Kasvua poliittisesta sirkuksesta huolimatta - onko globaali talous teflonia?
Kaisa Kivipelto: Suomalaiset kotitaloudet elpymisen kynnyksellä
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9–16
Puh:050 422 6644
