Urheiluhierojakoulu sai uudet tilat Tampereen valtatien kampukselta
Tampereen Urheiluhierojakoulu siirtyi osaksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskusta vuonna 2024. Nyt urheiluhieronnan koulutusala on saanut uudet, upeat tilat TAKKin Tampereen valtatien kampukselta.
Tampereen Urheiluhierojakoulu ehti toimia edellisissä tiloissaan Viinikassa vuodesta 1992 saakka, joten muutto Tampereen valtatien kampukselle oli tervetullut uudistus.
– Uusia tiloja alettiin remontoida pääsiäisenä. Nyt opetusta ja asiakaspalvelua on pyöritetty täällä aktiivisesti parin viikon ajan, kertoo urheiluhieronnan koulutussuunnittelija Markus Kuusijoensuu.
Parin viikon kokemuksen perusteella sekä opiskelijat että asiakkaat ovat tykästyneet uusiin tiloihin. Palaute on ollut pelkästään positiivista.
Uusiin tiloihin kuuluu sekä hoito- että opetustiloja Tampereen valtatien kampuksen toisessa kerroksessa. Asiakaspaikkoja löytyy 20. Tilojen lisäksi uusittiin myös välineistöä, esimerkiksi hierontapöydät.
– Nyt meillä on tilavammat, viihtyisämmät ja ajanmukaiset tilat. Mukavuuden rakentuminen on kiinni monesta asiasta, ja nämä tilat ovat kyllä ihan loistavat, Kuusijoensuu toteaa.
Sijainti Nokia Arenan kyljessä on urheiluhierojaopiskelijoille otollinen.
– Teemme yhteistyötä muun muassa Ilveksen ja Tapparan kanssa, ja nyt opiskelijoilla on lyhyt siirtymä Nokia Arenalle, Kuusijoensuu kertoo.
Lumovan palvelut saman katon alta
Urheiluhierojakoulun rinnalla Tampereen valtatien toisessa kerroksessa toimii myös TAKKin kauneus- ja jalkahoitola Lumova. Remontin yhteydessä päivitettiin myös Lumovan tiloja. Tiloihin tehtiin uusi meikkistudio ja välineidenhuoltopiste sekä uusia kalustehankintoja.
Nyt asiakkaat löytävät hieronta- ja kauneudenhoitopalvelut kätevästi saman katon alta.
Hyvinvointialojen koulutuspäällikkö Tapio Määttänen on tyytyväinen uudistukseen.
– Erotumme laadullisesti tilojen puolesta, mutta myös opetuksen puolesta, Määttänen toteaa.
– Meillä on täällä erittäin ammattitaitoiset kouluttajat. Pian koulutustarjonta laajenee, kun syyskuussa alkaa urheiluhierojan erikoisammattitutkinto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markus Kuusijoensuukoulutussuunnittelija, urheiluhierontaTAKK Tampereen AikuiskoulutuskeskusPuh:044 7906 199markus.kuusijoensuu@takk.fi
Tapio Määttänenkoulutuspäällikkö, hyvinvointialatTAKK Tampereen AikuiskoulutuskeskusPuh:044 7906 384tapio.maattanen@takk.fi
Kuvat
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Uusi koulutus auttaa lähihoitajia tekemään hoitopäätöksiä ikäihmisten akuuttitilanteissa25.6.2025 10:34:43 EEST | Tiedote
Ikäihmisten akuuteissa sairastapauksissa päivystykseen lähteminen ei ole aina paras ratkaisu. TAKKin uusi koulutus antaa lähihoitajille työkaluja hoitopäätösten tekoon, sekä apua ikäihmisten voinnin ennakointiin, jotta akuuttitilanteilta vältyttäisiin kokonaan.
Ammatillisen koulutuksen monipuolisuus ja kattavuus Pirkanmaalla turvataan oppilaitosten yhteistyöllä13.6.2025 09:59:30 EEST | Tiedote
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ovat reagoineet ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin tiivistämällä yhteistyötään. Koulutuksenjärjestäjät ovat valmistelleet koulutustarjontaansa muutoksia työelämän kanssa keskustellen ja heidän tarpeitaan kuunnellen.
Yhteiskuntaorientaatiossa maahanmuuttanut saa tuhdin tietopaketin suomalaisesta yhteiskunnasta – TAKK järjestää yhteiskuntaorientaatiota Tampereen seudun työllisyysalueen asiakkaille10.6.2025 09:34:27 EEST | Tiedote
Monikielisessä yhteiskuntaorientaatiossa maahanmuuttanut pääsee tutustumaan uuteen kotimaahansa omalla äidinkielellään. TAKK on toteuttanut tänä keväänä neljä yhteiskuntaorientaatioryhmää Tampereen seudun työllisyysalueen asiakkaille. Orientaatioilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys.
TAKKin muutosneuvottelut päättyivät13.5.2025 15:01:17 EEST | Tiedote
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelut käynnistettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkausten seurauksena.
Ammatillisen koulutuksen opettajan on tärkeää pysyä ajassa kiinni – TAKKin kouluttajat käyvät työelämäjaksoilla päivittämässä tietojaan14.4.2025 08:46:55 EEST | Tiedote
Ammatillisessa koulutuksessa kouluttajien on tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, mitä työelämässä on meneillään, jotta myös opetus voi olla ajantasaista. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa kouluttajilla on mahdollisuus käydä työelämäjaksoilla tutustumassa oman alansa ajankohtaisiin vaatimuksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme