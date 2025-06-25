Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Urheiluhierojakoulu sai uudet tilat Tampereen valtatien kampukselta

21.8.2025 10:54:44 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote

Tampereen Urheiluhierojakoulu siirtyi osaksi Tampereen Aikuiskoulutuskeskusta vuonna 2024. Nyt urheiluhieronnan koulutusala on saanut uudet, upeat tilat TAKKin Tampereen valtatien kampukselta. 

Hierontapöytä verhoin ympäröidyssä tilassa.
Emilia Aakko

Tampereen Urheiluhierojakoulu ehti toimia edellisissä tiloissaan Viinikassa vuodesta 1992 saakka, joten muutto Tampereen valtatien kampukselle oli tervetullut uudistus.

– Uusia tiloja alettiin remontoida pääsiäisenä. Nyt opetusta ja asiakaspalvelua on pyöritetty täällä aktiivisesti parin viikon ajan, kertoo urheiluhieronnan koulutussuunnittelija Markus Kuusijoensuu.

Parin viikon kokemuksen perusteella sekä opiskelijat että asiakkaat ovat tykästyneet uusiin tiloihin. Palaute on ollut pelkästään positiivista.

Uusiin tiloihin kuuluu sekä hoito- että opetustiloja Tampereen valtatien kampuksen toisessa kerroksessa. Asiakaspaikkoja löytyy 20. Tilojen lisäksi uusittiin myös välineistöä, esimerkiksi hierontapöydät.

– Nyt meillä on tilavammat, viihtyisämmät ja ajanmukaiset tilat. Mukavuuden rakentuminen on kiinni monesta asiasta, ja nämä tilat ovat kyllä ihan loistavat, Kuusijoensuu toteaa.

Sijainti Nokia Arenan kyljessä on urheiluhierojaopiskelijoille otollinen.

– Teemme yhteistyötä muun muassa Ilveksen ja Tapparan kanssa, ja nyt opiskelijoilla on lyhyt siirtymä Nokia Arenalle, Kuusijoensuu kertoo.

Lumovan palvelut saman katon alta

Urheiluhierojakoulun rinnalla Tampereen valtatien toisessa kerroksessa toimii myös TAKKin kauneus- ja jalkahoitola Lumova. Remontin yhteydessä päivitettiin myös Lumovan tiloja. Tiloihin tehtiin uusi meikkistudio ja välineidenhuoltopiste sekä uusia kalustehankintoja.

Nyt asiakkaat löytävät hieronta- ja kauneudenhoitopalvelut kätevästi saman katon alta.

Hyvinvointialojen koulutuspäällikkö Tapio Määttänen on tyytyväinen uudistukseen.

– Erotumme laadullisesti tilojen puolesta, mutta myös opetuksen puolesta, Määttänen toteaa.

– Meillä on täällä erittäin ammattitaitoiset kouluttajat. Pian koulutustarjonta laajenee, kun syyskuussa alkaa urheiluhierojan erikoisammattitutkinto.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

