Suunto julkaisee suosikkituotteiden uudet versiot: Race 2 ja Wing 2 tarjoavat tavoitteelliselle urheilijalle inspiroivan harjoitteluekosysteemin

Suunto Race -urheilukellon pohjalta kehitetty Race 2 on viimeistelty vastaamaan urheilijoiden tarpeita parannellulla muotoilullaan ja suorituskyvyllään. Siro ja kevyt Race 2 on varustettu suurella AMOLED-näytöllä. Siinä on merkittävästi parempi syketarkkuus sekä intuitiivisempi käyttökokemus, joka mukautuu jäsenneltyyn harjoitteluun, kilpailemiseen, palautumiseen ja jokapäiväiseen aktiivisuuteen.

Uuden sukupolven Suunto Wing 2 -kuulokkeet pitävät käyttäjän tietoisena ympäristöstä samalla kun ne tuottavat selkeän kirkasta ääntä. Kun kuulokkeet on yhdistetty Race 2 -kelloon, ne välittävät reaaliaikaista äänipalautetta käyttäjälle. Nämä uutuustuotteet ovat osoitus Suunnon sitoutumisesta tarjota älykkäämmän harjoittelun, suuremman joustavuuden ja paremman suorituskyvyn ratkaisuja osaksi tavoitteellista harjoittelua.

Viimeaikaiset tutkimukset* korostavat musiikin merkitystä harjoittelussa ja urheilijan suorituskyvyssä. Vuonna 2024 Frontiers in Psychology -lehdessä julkaistu meta-analyysi todisti, että musiikki parantaa kestävyyttä, helpottaa rasituksen kokemusta ja kohottaa mielialaa. Huipputason triathlonistien kanssa toteutetussa tutkimuksessa kävi ilmi, että liikkeen synkronointi musiikin kanssa lisäsi harjoitteluaikaa ennen uupumusta jopa 20 prosenttia. Vapaa-ajallaan juoksua harrastavien keskuudessa musiikin avulla valittu oikea tempo auttoi lisäämään askeltiheyttä ja tekemään juoksusta taloudellisempaa samalla kun se mahdollisesti myös alensi loukkaantumisriskiä. Yhdistämällä musiikin tarkkaan tietoon suorituskyvystä, Race 2 ja Wing 2 varmistavat kattavan ja inspiroivan harjoittelukokemuksen.

Race 2 ja Wing 2 ovat nyt ostettavissa osoitteesta suunto.com sekä valituilta jälleenmyyjiltä maailmanlaajuisesti. Race 2 -kellon ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio on ostettavissa 499 euron hintaan ja titaaniversio 599 euron hintaan. Wing 2 -kuulokkeiden myyntihinta on 169 euroa.

Suunto Race 2: Suunniteltu määrätietoiselle urheilijalle

Kauttaaltaan uudistettu Race 2 tukee harjoittelumatkan jokaista vaihetta. Uusi malli sisältää luotettavat navigointityökalut, älykkään suorituskyvyn ja edistykselliset ulkona liikkumisen ominaisuudet, joista Suunto tunnetaan. Siinä on aikaisempaa virtaviivaisempi ja kevyempi rakenne. Kotelo koostuu hienostuneesta kestävän muovin ja metallin yhdistelmästä, jota täydentää Suunnon tähän mennessä tarkinta optista sykesensoria ja paranneltua latausliitäntää tukeva uudenlainen takalevy.

Kellon päivitetty AMOLED-näyttö on kirkas ja selkeä. Se on sijoitettu 49 mm:n kokoiseen koteloon, joka on vain 12,5 mm paksu. Kevyempi rakenne (65 grammaa komposiittimalleissa ja 76 grammaa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa versioissa) tekee Race 2 -kellosta sopivan harjoitteluun kaikissa olosuhteissa.

Päivitetty prosessori takaa sujuvamman suorituskyvyn ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden uusien ohjelmistopäivitysten kautta. Kellon akku kestää jopa 12 päivää päivittäisessä älykellotilassa ja harjoitellessa jopa 50 tuntia parhaassa GPS-tilassa, jolloin se käyttää tarkkaa kaksitaajuista seurantaa kaikissa tärkeimmissä satelliittijärjestelmissä.

Race 2 sisältää yli 115 urheilutilaa, mukaan lukien 22 uutta vaihtoehtoa, jotka kattavat muun muassa polkujuoksun, pyöräilyn, uinnin ja hiihdon. Ulkona liikkumisen monipuoliset työkalut, kuten korkeuden ja teknisen maaston hallintaan kehitetty ClimbGuidance, urheiluun suunnitellut lämpökartat, säävaroitukset, auringonnousun ja -laskun ilmoitukset sekä sisäänrakennettu kompassi tarjoavat tärkeitä hyötyjä urheilijoille. Suunto Coach -ominaisuus tarjoaa dataan perustuvaa harjoitusohjausta, joka on räätälöity henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Vauhti- ja ravitsemusominaisuudet, palautumisen seuranta ja Suunto ZoneSense -järjestelmä auttavat maksimoimaan valmiuden ja estämään ylikuntoa.

Kellosta on saatavilla useita erilaisia versioita, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettu malli mustana ja vaaleanharmaana sekä titaaniversio tummanharmaana.

Suunto Wing 2: Laadukasta ääntä turvallisesti

Wing 2 -kuulokkeet hyödyntävät edistyksellistä luujohdeteknologiaa, joka tuo rytmit osaksi seikkailua turvallisuudesta tinkimättä. Titaanista ja silikonista valmistetut kuulokkeet pysyvät tukevasti paikoillaan korkean intensiteetin harjoitusten, pitkien juoksulenkkien ja päivittäisten työmatkojen aikana. Avoin muotoilu auttaa käyttäjää pysymään tietoisena ympäristöstään, mikä parantaa turvallisuutta sekä kaupunkiympäristöissä että syrjäisillä poluilla.

Wing 2 yhdistyy suoraan Race 2 -kelloon (ja kaikkiin muihin Suunto-kelloihin, pl. Run) ja antaa reaaliaikaista palautetta suorituksesta ääniohjeiden avulla. Tämä pitää tärkeät mittarit, kuten vauhdin ja sykkeen saatavilla ilman, että kelloa tai älypuhelinta tarvitsee tarkistaa kesken harjoituksen. Eleisiin perustuvat ohjaimet mahdollistavat nopean säädön toistoon tai puheluihin yksinkertaisilla pään liikkeillä, kun taas kaksi melua vaimentavaa mikrofonia säilyttävät äänen selkeyden puheluissa tai älykkään avustajan käytössä.

Kuulokkeisiin on sisäänrakennettu älykkäät LED-turvavalot näkyvyyden parantamiseksi hämärässä. Valoja voi mukauttaa Suunto-sovelluksen kautta. Täysin vesi- ja pölytiiviit kuulokkeet on suunniteltu kestäviksi missä tahansa olosuhteissa. Akun kesto tukee jopa 12 tuntia jatkuvaa käyttöä, nopealla USB-C-latauksella ja valinnaisella virtapankilla kuunteluajan pidentämiseksi pidemmillä seikkailuilla. Wing 2 -kuulokkeiden värivahtoehdot ovat musta ja korallinpunainen.

Älykkäämpi, vahvempi ekosysteemi

Kaikki Suunnon laitteet on suunniteltu yhdistettäväksi osaksi Suunto-ekosysteemiä. Sovelluksen ja sen kasvavan yli 300 kumppanin verkoston avulla alusta laajenee jatkuvasti ja tarjoaa uusia ominaisuuksia, päivityksiä ja integraatioita. Suunto tarjoaa työkalut älykkäämpään harjoitteluun ja luotettavaan suorituskykyyn kaikenlaisille urheilijoille.

* Lähteet: Karageorghis, C. I., & Terry, P. C. Effects of Music in Exercise and Sport: A Meta‑Analytic Review (139 studies). Psychological Bulletin (2020). Terry, P. C., et al. Effects of synchronous music on treadmill running among elite triathletes: Time‑to‑exhaustion increased by 18.1 %–19.7 % with music. Journal of Science and Medicine in Sport (2011). Styns, F., et al. Using Musical Feedback Increases Stride Frequency in Recreational Runners, showing tempo‑linked improvements in economy and injury risk. Psychology of Sport and Exercise (2021).