Marko Koljonen Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi

Marko Koljonen siirtyy Muoviteollisuuden palvelukseen kotimaisesta muovialan teollisesta yrityksestä operatiivisen johtajan tehtävästä. Hänellä on 20 vuoden kokemus kotimaisten muovialan yrityksien erilaisista johtotehtävistä niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta.

Muoviteollisuus ry:n hallitus korosti toimitusjohtajan valinnassaan vankkaa kokemusta muoviteollisuudesta, vaikuttavaa, monikanavaista viestintäosaamista sekä kykyä edistää yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälisten sidosryhmiemme kanssa. ”Marko on juuri oikea henkilö luotsaamaan tulevaisuuden Muoviteollisuutta ja jatkamaan Vesan Kärhän johdolla tehtyä erinomaista työtä”, kertoo Muoviteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Marva.

”Kiitän koko Muoviteollisuuden ja jäsenyrityksiemme puolesta Vesaa ansiokkaasta ja todella sitoutuneesta, yli 35 vuotta jatkuneesta työstä suomalaisen muoviteollisuuden hyväksi Muoviteollisuus ry:n palveluksessa”, Heikki Marva päättää.

”Hyvällä levollisella mielellä luovutan tämän muovikapulan seuraajalleni Markolle. Kotimaisia muovituotteita, niiden osaavia valmistajia ja näiden puolesta toimivia tahoja tarvitaan toden totta Suomessa jatkossakin. Iso kiitos alamme yrityksille ja sidosryhmille kaikesta yhdessä rakennetusta käytännön hyvästä ja menestystä jatkoonkin”, iloitsee Vesa Kärhä.

”Olen todella iloinen ja kiitollinen, että minut valittiin tähän tehtävään, ja otan tehtävät innolla vastaan, kertoo Marko Koljonen. Uskon, että tuon omalla osaamisellani ja kokemuksellani sellaista tietotaitoa ja toimintaa, joilla edistämme myös tulevaisuudessa suomalaisen muoviteollisuuden elinvoimaisuutta ja parannamme alan toimijoiden kanssa yhdessä muovin vastuullisuutta ja muovitietoutta laajemmin yhteiskunnassamme. Vesan johdolla tätä työtä on tehty pitkäjänteisesti ja mallikkaasti. Muoviteollisuuden palveluksessa jatkaa erittäin kokenut ja osaava henkilöstö, ja minulle on ilo ja kunnia päästä työskentelemään heidän kanssaan. Henkilöstömme, jäsenkuntamme ja sidosryhmiemme kanssa on hyvä jatkaa tästä eteenpäin”, toteaa Koljonen.

Muoviteollisuus ry on Suomessa muovituotteita valmistavien ja muovia kierrättävien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen järjestö, jolla on 103 jäsenyritystä. Kaikkiaan muovialan yritykset työllistävät suoraan yli 10 000 henkilöä.

Lisätietoja:

Heikki Marva, Muoviteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja

p. 0400 526 171, heikki.marva@satatuote.com

Marko Koljonen, Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja 7.1.2026 alkaen

p. 040 1440 601