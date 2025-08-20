Business Finlandilta rahoitus Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimukseen vuorovaikutuksesta etä- ja hybridityössä

Sustainable Motivation and Remote Team Success -hankkeen (SMARTS) kokonaisbudjetti on yli miljoona euroa, josta molempien yliopistojen osuus on reilut 500 000 euroa. Rahoitus on ajalle 1.8.2025 - 31.7.2028.

Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmät. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii sosiaalipsykologian professori Nelli Hankonen, ja Jyväskylän tutkimusryhmää johtaa viestinnän professori Anu Sivunen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan parantaa hybridityön käytäntöjä ja johtamista. Sivunen ja Hankonen yhdessä tutkimusryhmiensä kanssa selvittävät muun muassa, miten hybridityössä ja etäkokouksissa voitaisiin tuottaa samoja myönteisiä kokemuksia (läheisyyden kokemus, innovointikyky), joita kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa koetaan helpommin saavutettavan. Lisäksi he tutkivat, millaisia uudenlaisia sisäistä motivaatiota tukevia vuorovaikutuskäytäntöjä hybridityö voi luoda, jotta sen potentiaali saadaan realisoitua. Lopuksi hankkeen tavoitteena on selvittää, miten hybridityötä voi tämän tiedon pohjalta suunnitella ja kehittää.

"SMARTS-hanke tuo yhteen erilaisia organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita hybridityön johtamisesta ja kehittämisestä sekä teknologioiden ja työtilojen suunnittelusta kestävän etä- ja hybridityön näkökulmasta. Hanke mahdollistaa mukanaolevien yritysten ansiosta myös uudentyyppisten tutkimusaineistojen keräämisen", Sivunen korostaa.

"Hybridityön tulokset riippuvat vuorovaikutuksen laadusta ja siitä, miten työtä johdetaan ja suunnitellaan. Korkean teknologian maana Suomella on suuri mahdollisuus tulla hybridityöjohtamisen suunnannäyttäjäksi. Tuotamme motivoivasta vuorovaikutuksesta tietoa, jota hybridityössä ei ole vielä kunnolla hyödynnetty", Hankonen toteaa.

Hankkeen kotisivut: https://cocodigiresearch.com/smarts/

