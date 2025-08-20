Jyväskylän yliopisto

Business Finlandilta rahoitus Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen tutkimukseen vuorovaikutuksesta etä- ja hybridityössä

21.8.2025 11:02:43 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jaa

Business Finland on myöntänyt yli miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteiselle hankkeelle, jossa tutkitaan kestävää etä- ja hybridityötä työyhteisön vuorovaikutuksen, työmotivaation ja työn tuottavuuden näkökulmista. Niin lähi- kuin etätyössä vuorovaikutuksen ja viestinnän laadulla on merkitystä.

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusaluetta. Henkilö kävelemässä kampuksella.
SMARTS-hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan parantaa hybridityön käytäntöjä ja johtamista. Kuvaaja: Tiina Salminen.

Sustainable Motivation and Remote Team Success -hankkeen (SMARTS) kokonaisbudjetti on yli miljoona euroa, josta molempien yliopistojen osuus on reilut 500 000 euroa. Rahoitus on ajalle 1.8.2025 - 31.7.2028.

Hankkeessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkimusryhmät. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii sosiaalipsykologian professori Nelli Hankonen, ja Jyväskylän tutkimusryhmää johtaa viestinnän professori Anu Sivunen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan parantaa hybridityön käytäntöjä ja johtamista. Sivunen ja Hankonen yhdessä tutkimusryhmiensä kanssa selvittävät muun muassa, miten hybridityössä ja etäkokouksissa voitaisiin tuottaa samoja myönteisiä kokemuksia (läheisyyden kokemus, innovointikyky), joita kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa koetaan helpommin saavutettavan. Lisäksi he tutkivat, millaisia uudenlaisia sisäistä motivaatiota tukevia vuorovaikutuskäytäntöjä hybridityö voi luoda, jotta sen potentiaali saadaan realisoitua. Lopuksi hankkeen tavoitteena on selvittää, miten hybridityötä voi tämän tiedon pohjalta suunnitella ja kehittää. 

"SMARTS-hanke tuo yhteen erilaisia organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita hybridityön johtamisesta ja kehittämisestä sekä teknologioiden ja työtilojen suunnittelusta kestävän etä- ja hybridityön näkökulmasta. Hanke mahdollistaa mukanaolevien yritysten ansiosta myös uudentyyppisten tutkimusaineistojen keräämisen", Sivunen korostaa.  

"Hybridityön tulokset riippuvat vuorovaikutuksen laadusta ja siitä, miten työtä johdetaan ja suunnitellaan. Korkean teknologian maana Suomella on suuri mahdollisuus tulla hybridityöjohtamisen suunnannäyttäjäksi. Tuotamme motivoivasta vuorovaikutuksesta tietoa, jota hybridityössä ei ole vielä kunnolla hyödynnetty", Hankonen toteaa.

Hankkeen kotisivut: https://cocodigiresearch.com/smarts/ 
Yhteystiedot: 
Anu Sivunen, anu.e.sivunen@jyu.fi, +358407354279
Nelli Hankonen, nelli.hankonen@tuni.fi

Avainsanat

etätyövuorovaikutustyöyhteisön vuorovaikutushybridityöjohtaminenrahoitusbusiness finlandjyväskylän yliopistotampereen yliopisto

Yhteyshenkilöt

Linkit

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistolle yli 1,7 miljoonaa euroa Business Finlandin kunnianhimoisia tutkimushankkeita etsineessä rahoitushaussa19.8.2025 07:59:00 EEST | Tiedote

Jyväskylän yliopisto on mukana kolmessa hankkeessa, joihin Business Finland myönsi rahoituksen uudessa Näytönpaikka-pilottihaussa. Rahoitushaussa etsittiin digitaaliseen resilienssiin liittyviä hankkeita, joilla on mahdollisuus luoda tulevaisuuden kasvualojen tarvitsemaa osaamista. Jyväskylään Business Finlandilta tulevan rahoituksen määrä on yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat yhteistyöhankkeita muiden korkeakoulujen kanssa.

Yli 3000 jääkiekon Liigan seuraajaa vastasi kyselyyn: hyvä tuomaritoiminta nousi keskiöön18.8.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Yli 3000 jääkiekon seuraajaa vastasi kyselyyn, jossa selvitettiin lajin suomalaisen miesten pääsarjan Liigan yleisöprofiilia, seuraamistapoja ja otteluissa käymisen motiiveja. Lisäksi kysyttiin vastaajien näkemyksiä Liigan otteluiden osa-alueiden tärkeydestä. Liigan otteluihin saavutaan oman suosikkijoukkueen kannattamisen, hyvän tunnelman ja jääkiekon viihdyttävyyden vuoksi. Kaikista tärkeimmäksi asiaksi otteluissa nousi hyvä tuomarityöskentely.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye