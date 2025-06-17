Multitude paransi tulostaan ja odottaa vahvaa loppuvuotta 2025
Zug, Sveitsi, 21.8.2025 – Multitude AG (jatkossa “Multitude” tai “konserni”) on eurooppalainen, Frankfurtin pörssissä listattu fintech-yritys, joka tarjoaa digitaalista lainoitusta ja verkkopankkipalveluita kuluttajille ja pk-yrityksille sekä muille fintech-yrityksille (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755). Multitude on julkaissut H1/2025 lukunsa, jotka kertovat vahvasta kehityksestä ja kannattavuudesta kaikissa liiketoimintayksiköissä eli kuluttajapankkiliiketoiminnassa (Ferratum), yrityspankkiliiketoiminnassa (CapitalBox) ja tukkupankkiliiketoiminnassa (Multitude Bank).
|
Avainluvut, miljoonaa euroa
|
H1 2025
|
H1 2024
|
muutos %
|
Liikevaihto
|
133,4
|
128,8
|
+3,5
|
Korkotuotot
|
128,0
|
128,8
|
(0,6)
|
Korkokate
|
106,3
|
110,2
|
(3,5)
|
Palvelumaksut ja komissiotuotot
|
4,5
|
-
|
-
|
H1 tulos
|
14,2
|
7,3
|
+95,2
Vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana Multitude jatkoi kannattavaa kasvuaan. Konsernin liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia 133,4 miljoonaan euroon (H1/2024: 128,8 miljoonaa euroa), ja nettosaamiset, joihin kuuluvat asiakaslainat sekä velkakirjalainat, kasvoivat 852,1 miljoonaan euroon eli 22,2 prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon edellisellä tilikaudella. Palvelumaksut ja välityspalveluiden komissiotuotot kumppaniyrityksiltä ja kolmansien osapuolten lainanjärjestämispalveluista kasvoivat 4,5 miljoonaan euroon.
Multituden riskinhallintastrategian mukaisesti varallisuuden laatuun kiinnitettiin voimakkaasti huomiota, ja arvonalentumiset vähenivät 18,6 prosenttia 42,4 miljoonaan euroon (H1/2024: 52,1 miljoonaa euroa) ja luottotappiosuhde laski 2,5 prosenttiin. Konsernin tulos lähes kaksinkertaistui 7,3 miljoonasta 14,2 miljoonaan euroon osoittaen Multituden kykyä jatkuvaan kannattavaan kasvuun.
Konsernin hallinnoimat varat kasvoivat 13,8 prosenttia yhteensä 1 250,8 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2024 lopun 1 098,7 euroon. Päätekijöitä tässä olivat lainasalkun kasvu 10,8 prosenttia sekä velkakirjasalkun vahvistuminen 17,1 prosenttia. Konsernin oma pääoma ylsi 195,8 miljoonaan euroon, joten omavaraisuusaste oli 22,9 % (mukaan lukien Tier 2 -pääomavälineet).
Osuudet osakkuus- ja kumppaniyrityksissä, kuten LEA Bankissa, olivat tuottavia. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista kasvatti voittoa ennen veroja 1,0 miljoonalla eurolla. Lisäksi Lea Bank maksaa Multitudelle osinkoa 4 miljoonaa euroa, mikä tuo vahvan tuoton sijoitukselle ja osoittaa kumppanuuksiin ja yritysostoihin perustuvan kasvustrategian onnistumista.
Positiivista kehitystä kaikissa liiketoimintayksiköissä
Multituden tukkupankkiliiketoiminta, joka käynnistyi vuoden 2024 alussa, jatkaa laajentumistaan sekä vakuudellisten velkainstrumenttien että maksuratkaisujen segmenteissä. Liiketoimintayksikkö kasvoi vahvasti ja kannattavasti: liikevaihto nousi 85,8 prosenttia 5,1 miljoonasta 9,6 miljoonaan euroon, ja nettosaamiset kasvoivat 90,4 prosenttia yhteensä 198,0 miljoonaan euroon. Tulos ennen veroja (EBT) oli 0,4 miljoonaa euroa, kun se 12 kuukautta aiemmin oli -0,1 miljoonaa euroa. Lisäksi maksuliiketoiminnasta saadut palkkiotuotot ovat kasvaneet – palkkio- ja provisiotuotot nousivat 1,1 miljoonaan euroon."
Multituden kaksi muuta liiketoimintayksikköä kehittyivät myös positiivisesti, mikä osoittaa yhtiön strategisen painotuksen alustapohjaiseen, hajautettuun liiketoimintamalliin onnistuneeksi. Kuluttajapankkiliiketoiminnan nettosaamiset kasvoivat 506,0 miljoonaan euroon, mikä on 9,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, ja tulos ennen veroja (EBT) kasvoi 16,5 prosenttia yhteensä 17,4 miljoonaan euroon. Samalla liikevaihto pysyi vakaana, mikä korostaa parantunutta varallisuuden laatua ja toiminnan tehokkuutta. Yrityspankkiliiketoiminta kasvatti liikevaihtoaan 7,8 prosenttia 16,0 miljoonasta 17,3 miljoonaan euroon, ja sen tappio pieneni 6,4 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon, mikä kertoo vahvistettujen riskienhallintakäytäntöjen tehokkuudesta.
Uudet tuotelanseeraukset ja kasvupotentiaali
”Vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon luvut osoittavat, että pyrkimyksemme hyödyntää synergioita ja parantaa tehokkuutta koko yhtiössä kantavat hedelmää”, toimitusjohtaja Antti Kumpulainen kommentoi. ”Tämän seurauksena onnistuimme pienentämään riskiä ja parantamaan kannattavuutta heikentämättä kasvua. Tulosten ja vuoden 2025 ensimmäisen kuuden kuukauden korkean tulostason perusteella olemme tarkistaneet vuoden 2025 tulosohjeistustamme 23 miljoonasta eurosta uuteen tavoitehaarukkaan 24–26 miljoonaa euroa, kuten jo Q1-raportoinnissa viestimme. Olemme sen saavuttamisessa aikataulussa.”
”Nämä vaikuttavat luvut osoittavat, että Multitudella on kasvupotentiaalia kaikissa liiketoimintayksiköissään. Luottokorttien lanseeraus Saksassa sekä uudet Buy Now, Pay Later -tuotteet Suomessa ja Ruotsissa todistavat, että uudella tarjoomalla on mahdollisuus luoda lisäkasvua tulevaisuudessa. Keskitymme kolmeen strategiseen suuntaan, joilla tuemme liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta: orgaaniseen kasvuun, kumppanuuksiin, sekä yritysjärjestelyihin, jotka ovat jo ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2025 ovat osoittaneet lupaavia tuloksia. Kaikki tämä huipentuu lisäarvon luomiseen osakkeenomistajille, mitä osoittaa myös osakekohtaisen tuloksen (EPS) prosentin kasvu 0,53 euroon per osake”, Antti Kumpulainen toteaa.
Lisätietoja:
Antti Kumpulainen, toimitusjohtaja, Multitude AG, antti.kumpulainen@multitudebank.com, +41 767 991693
Adam Hansson Tönning, Head of IR and Treasury, Multitude AG, adam.tonning@multitude.com +46 733 583171
Yhteyshenkilöt
Antti Kumpulainentoimitusjohtaja, Multitude AGPuh:+41 767 991 693antti.kumpulainen@multitude.com
Multitude lyhyesti
Multitude on pörssilistattu eurooppalainen fintech-yritys, joka tarjoaa digitaalista lainoitusta ja verkkopankkipalveluita kuluttajille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä muille perinteisten pankkien huomiotta jättämille fintech-yrityksille. Multitude tarjoaa palveluita kolmen itsenäisen liiketoimintayksikön kautta, joita palvelee sisäinen kasvualustamme. Multituden liiketoiminta jakaantuu kuluttajapankkiliiketoimintaan (Ferratum), yrityspankkiliiketoimintaan (CapitalBox) ja tukkupankkiliiketoimintaan (Multitude Bank). Konserni työllistää yli 700 henkilöä 25 maassa ja tarjoaa palveluita 17 maassa. Sen yhteenlaskettu liikevaihto oli 264 miljoonaa euroa vuonna 2024. Multitude perustettiin Suomessa vuonna 2005, se on rekisteröity Sveitsissä ja sen pääkonttori on Zugissa. Multitude on listattu Frankfurtin pörssin Prime Standard -segmentissä tunnuksella 'MULT'.
