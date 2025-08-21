Väitös: Lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä painotettuun opetukseen eivät täysin toteudu
Kaupunkien ja koulujen erilaiset ja osin eriarvoistavat käytännöt painotetun opetuksen järjestämisessä horjuttavat peruskoulun yhdenvertaisuutta, osoittaa väitöstutkimus.
Suomen suurimpien kaupunkien ja niiden peruskoulujen tavoissa järjestää painotettua opetusta on tunnistettavissa eriarvoistavia käytäntöjä, osoittaa Terhi Pasun Turun yliopistoon tekemä kasvatustieteen väitöstutkimus. Painotetulla opetuksella viitataan esimerkiksi urheilu-, kieli- ja musiikkiluokkiin.
Väitöstutkimuksesta käy ilmi, että painotetun opetuksen oppilasvalikointi asettaa osan oppilaista epäedulliseen asemaan taustatekijöihin liittyvistä syistä, mikä johtaa epätasa-arvoisiin mahdollisuuksiin päästä painotettuun opetukseen. Pasun mukaan kyseessä on rakenteellisen eriarvoisuuden mekanismi, vaikka se ei olisi tarkoituksellista.
– Esimerkiksi liikunnasta tai musiikista kiinnostuneen hakijan, joka ei harrasta näitä vapaa-ajallaan, on käytännössä lähes mahdotonta päästä painotettuun opetukseen silloin, kun valintakriteereissä edellytetään tai toivotaan musiikkiopisto- tai urheiluseurataustaa, Pasu toteaa.
Oppilaiden erottelu taustatekijöiden perusteella haastaa yhtenäisen peruskoulun ideologiaa
Suomessa painotettu opetus vaikuttaa monilla perheillä koulun valintaan ja kouluille se on peruste valikoida osa oppilaistaan. Lakisääteisesti painotetun opetuksen oppilasvalinnoissa voidaan käyttää oppilaiden taipumuksia osoittavaa koetta.
– Oppilaiden valinta painotettuun opetukseen on paikoin hyvinkin yksityiskohtaista, oppilaiden taustatekijöitä painottavaa ja oppilasmäärin mitattuna laajaa. Tämä haastaa yhteisen ja yhtenäisen peruskoulun ideologiaa, Pasu sanoo.
Pasun väitöstutkimus vahvisti jo aiemmissa tutkimuksissa esiin tullutta havaintoa, että painotettuun opetukseen valikoidut oppilaat ryhmitellään tyypillisesti omiksi opetusryhmikseen. Oppilaiden valinnan ja ryhmittelyn seurauksena kouluihin muodostuu erilaisia koululuokkia, mikä erottelee lapsia eri vertaisryhmiin yhteiskuntaluokkasidonnaisesti.
– Oppilaiden ryhmittely koulujen sisällä on koulutuspoliittinen toimi. Mikäli muodostetaan pysyviä painotetun opetuksen luokkia, lapset erotellaan eri luokille taustan ja koulumenestyksen mukaan, Pasu huomauttaa.
Kansallinen ohjeistus painotetun opetuksen järjestämisestä on väljä
Väitöstutkimuksessaan Pasu havaitsi, että kaupungeilla ja kouluilla on moninaisia käytäntöjä painotetun opetuksen järjestämiseen liittyen oppilaiden valikointiin ja ryhmittelyyn, opetussuunnitelmiin ja alueelliseen sijoittamiseen.
– Kansallinen ohjeistus painotetun opetuksen järjestämiseen on varsin väljä. Se jättää opetuksen järjestäjille ja peruskouluille paljon päätäntävaltaa siinä, miten painotettua opetusta käytännössä järjestetään. Näistä paikallisista toimintatavoista tai niiden tasa-arvohaasteista ei kuitenkaan ole ollut ajantasaista kokonaiskuvaa. Tähän tarpeeseen väitöskirjani pyrkii vastaamaan, Pasu sanoo.
Eriävät käytänteet painotetun opetuksen järjestämisessä haastavat sekä oppilaiden yhdenvertaisuutta peruskoulutuksessa että perusopetuksen alueellisen tasa-arvon toteutumista.
Pasun mukaan painotettuun opetukseen liitetty opetuksen määrän ja opetussisältöjen lisäresursointi muodostuu koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta ongelmalliseksi silloin, kun ne mahdollistetaan vain erillisin soveltuvuuskokein valikoiduille oppilaille.
– Tutkimukseni nostaa esille tarpeen pohtia kriittisesti painotetun opetuksen järjestämisen käytänteitä. Aihe on ajankohtainen, sillä koulujen eriytymisen ehkäiseminen on sekä kansallisesti että paikallisesti keskeinen koulutuspoliittinen tavoite, Pasu kiteyttää.
Pasun monimenetelmällinen väitöstutkimus pohjautuu dokumentti- ja oppilasrekisteriaineistoon sekä paikkatietoa hyödyntävään oppilasalueaineistoon 2020-luvun alkuvuosilta.
Väitöstilaisuus perjantaina 29. elokuuta
KM Terhi Pasu esittää väitöskirjansa ”Painotettu opetus kaupunkikouluissa Suomessa: Painotetun opetuksen oppilasvalikointi ja -ryhmittely, opetussuunnitelmat ja alueellinen sijoittaminen 2020-luvun alussa” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 29.8.2025 klo 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub2-sali, Assistentinkatu 7, Turku).
Vastaväittäjänä toimii dosentti Marja Peltola (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Piia Seppänen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Terhi PasuväitöskirjatutkijaTurun yliopisto
Puhelinhaastattelun sopimiseksi lähetä ensin sähköpostia.
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Yhä pienempien ja tehokkaampien sirujen valmistus mahdollista patentoidun uuden teknologian avulla21.8.2025 12:58:39 EEST | Tiedote
Zahra Rad kehitti fysiikan alan väitöstutkimuksessaan huipputeknologiaa, jolla voi olla mullistava vaikutus esimerkiksi puolijohteiden valmistuksessa. Uudenlaisen atomitason pintapuhdistustekniikan avulla on mahdollista valmistaa entistä pienempiä, pitkäikäisempiä ja tehokkaampia elektronisia laitteita.
Saarnia uhkaavat sieni ja hyönteinen – turkulaistutkijat selvittävät miten puut voivat puolustautua tuholaisilta21.8.2025 10:05:23 EEST | Tiedote
Saarnipuita kiusaava sienitauti nimeltään saarnensurma heikentää puiden kuntoa monin paikoin eteläisessä Suomessa. Lisäksi saarnia uhkaa maailmalla leviävä, nilaa syövä saarnituholainen, joka on aiheuttanut laajoja saarnituhoja etenkin Pohjois-Amerikassa. Turun yliopiston tutkijat selvittävät nyt saarnipuiden luontaisia puolustautumiskeinoja sienitautia ja tuholaisia vastaan.
Väitös: Yliopistollisella harjoittelupäiväkodilla on tärkeä rooli varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa21.8.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomen ensimmäinen yliopiston alaisuuteen perustettu harjoittelupäiväkoti, Rauman pikkunorssi, on tuoreen väitöstutkimuksen mukaan lisännyt varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen tasa-arvoisuutta ja koulutuksen vastaavuutta työelämän kanssa sekä monipuolistanut koulutuksen toteutusta.
Turun kauppakorkeakoulun 75-vuotisjuhlavuoden luentosarjassa puhujina suomalaisia ja kansainvälisiä huippunimiä20.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu juhlii 75-vuotista taivaltaan tänä vuonna. Tulevan syksyn aikana kauppakorkeakoulu järjestää kaikille avoimia juhlaluentoja ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista. Puhujina toimii suomalaisia ja kansainvälisiä huippunimiä liike-elämästä, tieteestä ja yhteiskunnasta.
Tutkijat haluavat ymmärtää paremmin unessa tapahtuvia tietoisia kokemuksia19.8.2025 09:14:02 EEST | Tiedote
Kansainvälinen tutkijaryhmä kokoaa unitutkimuksen tietokantaa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä aivoissa tapahtuu, kun ihmiset näkevät unia ja mitä ihmisen tietoisuudessa tapahtuu silloin, kun hän ei pysty kommunikoimaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme