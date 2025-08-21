Matosuon ennallistaminen palauttaa elämää suoluontoon

AARI Yhteismetsä on käynnistämässä Matosuon suoluonnon ennallistamishankkeen Kajaanissa sijaitsevalla Kuusimäen kiinteistöllään. Ennallistamistoimet palauttavat alueelle luonnon monimuotoisuutta, turvaavat kosteikkolajiston elinolosuhteita ja ehkäisevät arvokkaan suoluontotyypin taantumista.



Matosuo on vuosikymmenten aikana muuttunut kuivemmaksi alueelle kaivettujen ojien vuoksi. Alueen sydämessä sijaitseva Matolampi on aiemmin toiminut tärkeänä kosteikkona, mutta nykyisin sitä kuivattaa erityisesti itäpuolelle kaivettu laskuoja.



Suojeltava 53,81 hehtaarin alue sisältyy Matosuo-Matolampi-Kuusisuo soidensuojelun täydennysehdotusalueisiin ja sitä rahoittaa ELY-keskuksen Helmi-ohjelma. Alueesta noin 13 hehtaaria on metsämaata, lähes puutonta joutomaata noin 36 hehtaaria ja loppu kitumaan suota. Metsämaasta noin 10 hehtaaria on pääosin vähäpuustoista rämettä, mutta reunoilla on myös reheviä runsaspuustoisia korpia.



Naapurimaanomistajat ovat suojelleet Helmi-ohjelmalla tähän rajaukseen rajautuvia alueita. Yhdessä näistä muodostuu merkittävä yhtenäinen kokonaisuus, mikä suojelee rimpisuon ekosysteemiä.



– Suo ei ole vielä menetetty. Matosuolla on edelleen rimpipintoja ja pieniä lammikoita, joita ei voi ylittää kesälläkään jalkaisin. Tämä kertoo siitä, että oikeilla toimenpiteillä alueen vesitalous ja luonnonarvot voidaan palauttaa, sanoo Pekka Manninen.

Kosteikkoelämä palaa suojelemalla



Keväällä 2025 tehdyllä maastokäynnillä Matosuolla havaittiin kurkipari, hanhia, sorsia sekä kahlaajia. Ennallistaminen luo paremmat edellytykset paitsi linnustolle, myös uhanalaiselle suoluonnolle ja hyönteislajistolle.



Ennallistamistoimenpiteisiin kuuluu mm.:

✅ Matolammen laskuojan patoaminen, jolla pysäytetään veden valuminen pois alueelta

✅ Puuston poistaminen ojalinjojen ympäriltä, mikä edistää suon palautumista

✅ Alueen liittäminen YSA-suojelualueeksi, mikä takaa pysyvän suojelun ja hoidon



Yhteistyötä tehdään ELY-keskuksen ja asiantuntijoiden kanssa, ja tavoitteena on säilyttää alueen ekologiset arvot sekä edistää hiilensidontaa.



Hyötyjä luonnolle ja ihmisille



Ennallistaminen lisää paitsi luonnon monimuotoisuutta, myös ilmasto- ja vesistöhyötyjä. Kosteikkojen palauttaminen auttaa sitomaan hiiltä, vähentää alapuolisten vesistöjen kuormitusta ja tarjoaa elämyksellisiä luontokohteita myös ihmisille.



Luonnon monimuotoisuuden tukeminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja metsäomaisuuden tuotto eivät ole toistensa vastakohtia. Kuten Matosuon kaltainen hanke osoittaa, ne kulkevat käsi kädessä, sanoo AARI Yhteismetsän Mikael Beck.



Tällaisissa kohteissa suojelualueen perustaminen on meille aina se ykkösvaihtoehto. Jatkossa Matosuolle ryhdytään suunnittelemaan ennallistamistoimia, joilla alueen luonnontilaisuuden palautumista voidaan vielä nopeuttaa.



Matosuo toimii jatkossa esimerkkinä siitä, miten ennallistaminen voi yhdistää luontoarvot, vastuullisen maanomistuksen ja ilmastohyödyt kestävällä tavalla.