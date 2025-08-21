Warasto Finland rakentaa uuden logistiikkakeskuksen Liedon Avantiin – vahvistaa palvelujaan elintarviketeollisuudelle
Warasto Finland Oy vahvistaa asemaansa kotimaisena logistiikka- ja varastointipalvelujen tarjoajana uudella logistiikkakeskuksella, joka rakennetaan Liedon Avanti II -alueelle.
Bruttoalaltaan noin 12 500 neliömetrin kokoinen keskus sisältää laajasti pakkas- ja lämpösäädeltyjä tiloja, jotka on suunniteltu erityisesti Turun seudun elintarviketeollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Rakennushanke toteutetaan Logicentersin ja Jatke Toimitilat Oy:n kanssa, ja sen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.
– ”Uusi Lietoon valmistuva keskus vahvistaa palvelukykyämme entisestään. Logicentersin kanssa tehty pitkäaikainen yhteistyö sekä Jatkeen vahva osaaminen antavat meille hyvät lähtökohdat kehittää toimintaamme,” kertoo Warasto Finland Oy:n myynti- ja kehitysjohtaja Santtu Jokela.
Vahvistusta Turun seudulle ja elintarviketeollisuudelle
Warasto Finlandilla on jo ennestään logistiikkakeskukset Vuosaaressa, Lappeenrannassa, Haminassa, Sipoossa, Espoossa ja Liedossa. Nyt rakennettava keskus täydentää palveluverkostoa ja tuo alueelle merkittävän lisäkapasiteetin lämpösäädeltyjen pakaste- ja viileävarastojen osalta.
Turun seutu on yksi Suomen merkittävimmistä elintarviketeollisuuden keskittymistä, ja Warasto Finlandin uusi yksikkö tukee paikallisen elinkeinoelämän kasvua sekä parantaa toimitusvarmuutta ja tehokkuutta.
Kestävä ja vastuullinen investointi
Hanke on osa Logicentersin kestävän kehityksen ohjelmaa, ja sille tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-tasoa. Rakennusvaiheessa minimoidaan hiilijalanjälkeä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa, vähentämällä jätteen määrää ja suunnittelemalla rakennus energiatehokkaaksi. Aurinkopaneelien integrointi rakennukseen on myös suunnitteilla.
Uusi keskus vahvistaa Liedon Avantin asemaa kasvavana yritys- ja logistiikka-alueena sekä luo uusia työpaikkoja niin rakennusvaiheessa kuin keskuksen valmistuttua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kari Talvitie, TANOMA Oy, hallituksen puheenjohtaja
puhelin +358 440 400 450
Michael Mayer, TANOMA Oy, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
puhelin +358 400 517001
Santtu Jokela, Warasto Finland Oy, myynti- ja kehitysjohtaja
puh. +358400184062, santtu.jokela@warasto.fi
Kuvat
Linkit
Warasto Finland lyhyesti
Warasto Finland on osa logistiikka-alan yrityksiä omistavaa Tanoma-konsernia, jonka liiketoiminta jakautuu kahteen osaan:
- Warasto: varastointipalvelut, yhteensä 90 000 neliön varastoterminaalit
- MEK-Trans: kontinkuljetuspalvelut noin 150 auton voimin Suomessa ja Itämeren alueella
Konsernin liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa, ja se työllistää 170 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.