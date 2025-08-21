Warasto Finland rakentaa uuden logistiikkakeskuksen Liedon Avantiin – vahvistaa palvelujaan elintarviketeollisuudelle

Warasto Finland Oy vahvistaa asemaansa kotimaisena logistiikka- ja varastointipalvelujen tarjoajana uudella logistiikkakeskuksella, joka rakennetaan Liedon Avanti II -alueelle.

Bruttoalaltaan noin 12 500 neliömetrin kokoinen keskus sisältää laajasti pakkas- ja lämpösäädeltyjä tiloja, jotka on suunniteltu erityisesti Turun seudun elintarviketeollisuuden kasvaviin tarpeisiin. Rakennushanke toteutetaan Logicentersin ja Jatke Toimitilat Oy:n kanssa, ja sen on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

– ”Uusi Lietoon valmistuva keskus vahvistaa palvelukykyämme entisestään. Logicentersin kanssa tehty pitkäaikainen yhteistyö sekä Jatkeen vahva osaaminen antavat meille hyvät lähtökohdat kehittää toimintaamme,” kertoo Warasto Finland Oy:n myynti- ja kehitysjohtaja Santtu Jokela.

Vahvistusta Turun seudulle ja elintarviketeollisuudelle

Warasto Finlandilla on jo ennestään logistiikkakeskukset Vuosaaressa, Lappeenrannassa, Haminassa, Sipoossa, Espoossa ja Liedossa. Nyt rakennettava keskus täydentää palveluverkostoa ja tuo alueelle merkittävän lisäkapasiteetin lämpösäädeltyjen pakaste- ja viileävarastojen osalta.

Turun seutu on yksi Suomen merkittävimmistä elintarviketeollisuuden keskittymistä, ja Warasto Finlandin uusi yksikkö tukee paikallisen elinkeinoelämän kasvua sekä parantaa toimitusvarmuutta ja tehokkuutta.

Kestävä ja vastuullinen investointi

Hanke on osa Logicentersin kestävän kehityksen ohjelmaa, ja sille tavoitellaan BREEAM-ympäristösertifikaatin Excellent-tasoa. Rakennusvaiheessa minimoidaan hiilijalanjälkeä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa, vähentämällä jätteen määrää ja suunnittelemalla rakennus energiatehokkaaksi. Aurinkopaneelien integrointi rakennukseen on myös suunnitteilla.

Uusi keskus vahvistaa Liedon Avantin asemaa kasvavana yritys- ja logistiikka-alueena sekä luo uusia työpaikkoja niin rakennusvaiheessa kuin keskuksen valmistuttua.