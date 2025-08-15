Kokoomuksen Partanen: Keskusta haluaa veronmaksajien maksavan taas uuden pankkileikin – eikö Nuorisosäätiö riittänyt?
”Viimeksi, kun kepulaiset leikkivät pankkiireita ja kiinteistöpohattoja veronmaksajien rahoilla, oli jälki järkyttävää”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kommentoi keskustan suunnitelmaa perustaa valtiolle uusi rahastoyhtiö, jonka pääomat otettaisiin kunnilta ja eläkeyhtiöiltä.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen esitti Keskisuomalaisessa uuden rahastoyhtiön perustamista eläkeyhtiöiden, kuntien ja valtion pääomilla.
”Antti Kurvinen ei olisi voinut sitä selvemmin sanoa. Keskusta suunnittelee ryöstöretkeä kuntien taseisiin ja eläkeyhtiöihin. Kuinka monta kertaa veronmaksajien on vielä rahoitettava keskustalaisten pankkileikkejä? Eikö Nuorisosäätiökatastrofi ole opettanut Kaikkoselle ja kumppaneille mitään?” Partanen tylyttää.
Nuorisosäätiöstä paljastui 2010-luvulla vakavia väärinkäytöksiä, kun keskustataustaisen ja suurelta osin verovaroin rahoitetun säätiön varoja ohjattiin poliittiseen toimintaan, lähipiirin hyväksi ja riskialttiisiin sijoituksiin. Skandaali johti rikostuomioihin, säätiön johdon vaihtumiseen ja syvästi rapautti keskustan talousosaamisen uskottavuutta.
Partasen mukaan on keskustalle tyypillistä ratkoa ongelmia uusilla hallintohimmeleillä.
”Meillä on jo Finnvera, Business Finland ja Tesi tavalla tai toisella rahoittamassa yrityksiä. Hallitus kasvattaa Tesin pääomitusta 100 miljoonalla vuodessa kasvurahoituksen vahvistamiseksi. Finnverassa on pilotoitu mikroyrityslainaa, jonka alustavat tulokset näyttävät todella lupaavilta. Mitä jos keskityttäisiin ratkomaan ongelmia jo olemassa olevien rakenteiden sisällä ilman, että perustetaan taas uusi hillotolppa?” Partanen kysyy.
Partanen näkee keskustan ja SDP:n rahastoavaukset yrityksenä välttää keskustelu vaikeista talouskysymyksistä.
”Konkreettisiin talousongelmiin, kuten velkakehitykseen ei uskalleta esittää ratkaisuja. Hallituksen esittämät veronkevennykset yrityksille ja kotitalouksille torpataan, mutta veronmaksajien rahaa olisi kivaa jakaa vielä vähän lisää”, Partanen päättää.
