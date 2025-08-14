Lähetysseuralta 20 000 euroa katastrofiapua rajakonfliktia paenneille perheille Kambodžassa

Aseelliset yhteenotot Kambodžan ja Thaimaan rajalla ovat aiheuttaneet yli 80 000 asukkaan paon raja-alueilta Kambodžassa. 24. heinäkuuta puhjenneissa levottomuuksissa kuoli yli 30 ihmistä, mukaan lukien lapsia. Uhrien joukossa on sekä thaimaalaisia että kambodžalaisia.

”Kuolonuhrien lisäksi konflikti on vahingoittanut infrastruktuuria kuten kouluja ja sairaaloita. Taisteluja paenneilla on humanitaarisia tarpeita, ja erityisesti lapset ovat suojelun tarpeessa”, Lähetysseuran kumppanijärjestö First Step Cambodian toiminnanjohtaja Yaim Chamreun sanoo.

Lähetysseura on myöntänyt katastrofirahastostaan 20 000 euroa käteisavustuksiin, hygieniapakkauksiin sekä psykososiaaliseen tukeen Siem Reapin maakunnassa, josta pakolaiset ovat hakeneet turvaa ja väliaikaista suojaa. Tuen saajina on 2000 eniten apua tarvitsevaa ihmistä. Avunsaajat ovat lapsiperheitä ja perheitä, joihin kuuluu vammaisia henkilöitä.

Hätäavun toimittaa perille elo- ja syyskuun välisenä aikana First Step Cambodia -järjestö, jolla on vahva osaaminen lastensuojelussa sekä hyvät yhteistyösuhteet alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Mukana on myös paikallinen kansalaisjärjestö M’lup Krousar sekä 40 vapaaehtoista, jotka ovat saaneet koulutusta psykososiaalisesta ensiavusta ja lastensuojelusta.

Kambodžan ja Thaimaan rajakiistan taustalla on siirtomaa-ajoilta peräisin oleva epäselvä rajajako. Väkivaltaisuuksiin johtaneita yhteenottoja on ollut viimeksi vuonna 2012. Lähetysseuralla on työtä molemmissa maissa.

”Toivon, että tämä lohduton tilanne rohkaisee meitä puhumaan rauhan, ei syytösten sanoin. Meillä on kollegoita, kumppaneita ja työn piirissä olevia ihmisiä rajan molemmin puolin, ja seisomme yhdenvertaisesti heidän rinnallaan,” Kambodžan maajohtaja Sara Latvus sanoo.