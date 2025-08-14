Lähetysseuralta 20 000 euroa katastrofiapua rajakonfliktia paenneille perheille Kambodžassa
Lähetysseuran tuella kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet saavat katastrofiapua Kambodžassa, jossa aseellisiin yhteenottoihin kärjistynyt rajakiista on johtanut yli 80 000 ihmisen pakenemiseen kodeistaan.
Aseelliset yhteenotot Kambodžan ja Thaimaan rajalla ovat aiheuttaneet yli 80 000 asukkaan paon raja-alueilta Kambodžassa. 24. heinäkuuta puhjenneissa levottomuuksissa kuoli yli 30 ihmistä, mukaan lukien lapsia. Uhrien joukossa on sekä thaimaalaisia että kambodžalaisia.
”Kuolonuhrien lisäksi konflikti on vahingoittanut infrastruktuuria kuten kouluja ja sairaaloita. Taisteluja paenneilla on humanitaarisia tarpeita, ja erityisesti lapset ovat suojelun tarpeessa”, Lähetysseuran kumppanijärjestö First Step Cambodian toiminnanjohtaja Yaim Chamreun sanoo.
Lähetysseura on myöntänyt katastrofirahastostaan 20 000 euroa käteisavustuksiin, hygieniapakkauksiin sekä psykososiaaliseen tukeen Siem Reapin maakunnassa, josta pakolaiset ovat hakeneet turvaa ja väliaikaista suojaa. Tuen saajina on 2000 eniten apua tarvitsevaa ihmistä. Avunsaajat ovat lapsiperheitä ja perheitä, joihin kuuluu vammaisia henkilöitä.
Hätäavun toimittaa perille elo- ja syyskuun välisenä aikana First Step Cambodia -järjestö, jolla on vahva osaaminen lastensuojelussa sekä hyvät yhteistyösuhteet alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa. Mukana on myös paikallinen kansalaisjärjestö M’lup Krousar sekä 40 vapaaehtoista, jotka ovat saaneet koulutusta psykososiaalisesta ensiavusta ja lastensuojelusta.
Kambodžan ja Thaimaan rajakiistan taustalla on siirtomaa-ajoilta peräisin oleva epäselvä rajajako. Väkivaltaisuuksiin johtaneita yhteenottoja on ollut viimeksi vuonna 2012. Lähetysseuralla on työtä molemmissa maissa.
”Toivon, että tämä lohduton tilanne rohkaisee meitä puhumaan rauhan, ei syytösten sanoin. Meillä on kollegoita, kumppaneita ja työn piirissä olevia ihmisiä rajan molemmin puolin, ja seisomme yhdenvertaisesti heidän rinnallaan,” Kambodžan maajohtaja Sara Latvus sanoo.
Avainsanat
Kuvat
Lähetysseura on kirkon lähetysjärjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lähetysseura
Suomen Lähetysseura nimitti uuden viestintäpäällikön ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikön14.8.2025 17:25:19 EEST | Tiedote
Viestintäpäällikkönä aloittaa Mervi Viuhko ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikkönä Anna Pörsti.
Gazan sota: Lähetysseuralta 150 000 euroa humanitaariseen apuun – toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala muistuttaa, että humanitaarisen avun tärkein tehtävä on suojella elämää3.7.2025 12:11:18 EEST | Tiedote
”Humanitaarisen työn taustalla ovat humanitaarisen avun periaatteet: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus ja itsenäisyys. Avun tärkein tehtävä on suojella elämää. Tämä tavoite ja humanitaariset periaatteet eivät Gazassa nyt toteudu”, Parhiala sanoo.
Pauliina Parhiala: ”Kun maailma muuttuu tuulisemmaksi, tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä”30.5.2025 14:32:33 EEST | Tiedote
Lähetysseura tuo kirkot ja järjestöt maailmalla vahvemmin järjestön suunnittelutyön ytimeen. Uusi toimintatapa muuttaa järjestön työtapaa entistä kumppanilähtöisemmäksi. Tällä viikolla kansainvälinen neuvoa-antava elin oli koolla ensimmäistä kertaa kasvotusten Päiväkummussa Orivedellä.
Lähetysseuran maskotti Toivo-kirahvi lähetystyössä värityskirjan sivuilla13.5.2025 11:32:31 EEST | Tiedote
Lähetysseuran suosittu maskotti viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan ja saa sen vuoksi oman juhlakirjan – joka on tietysti suunnattu lapsille.
Maria Leppäkari on valittu Lähetysseuran Felm-keskuksen johtoon ja Israelin ja Palestiinan maajohtajaksi6.5.2025 08:57:11 EEST | Tiedote
Leppäkari palaa tehtävän myötä Jerusalemiin, jossa hän johti aiemmin Ruotsin teologista instituuttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme