SDP:n Marko Asell: Hallituksen liikuntavihamielisyys käsittämätöntä
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) budjettiesitys tarkoittaa käytännössä valtion liikuntapaikkarakentamisen rahoituksen loppumista.
– Tämä olisi käsittämätön toimi tilanteessa, missä väestön liikkumattomuus, liikuntapaikkojen korjausvelka ja rakentamisen matalasuhdanne ovat kaikki suuria ongelmia suomalaisessa yhteiskunnassa, kansanedustaja, valtion liikuntaneuvoston jäsen Marko Asell (sd.) ihmettelee.
Liikkumisella ja fyysisellä kunnolla on tärkeä merkitys väestön hyvinvoinnille, terveydelle ja toimintakyvylle. Liikkuminen tukee lukuisin tavoin sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä. Vähäinen liikkuminen ja runsas paikallaanolo aiheuttavat mm. terveydenhuollon kustannuksia, tuottavuuskustannuksia, tuloverojen menetyksiä, ikäihmisten koti- ja laitoshoidon kustannuksia sekä syrjäytymisen kustannuksia.
– Valtion noin 160 miljoonan euron liikuntabudjetti on varsin pieni muihin toimialoihin verrattuna. Kuitenkin silläkin ehkäistään huomattavaa haastetta: liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain n. 4,7 miljardia euroa, Asell sanoo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan kaikkien Suomen liikuntapaikkojen korjausvelka on noin 680‒1 335 miljoonaa euroa. Suuri hintahaitari johtuu siitä, onko liikuntahalleissa tarvetta myös käyttötarkoituksen muutokselle tai parannuksille.
Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksilla on tärkeä vipuvaikutus rakentamisen investoinneille erityisesti pienempien kaupunkien ja kuntien kohdalla. Valtionavustuksen saamisella on myös merkittävä rooli kuntien liikuntapaikkarakentamisen hankkeiden toteutumisessa. Joissakin kunnissa on linjattu, että rakentamishanke käynnistyy vain, jos hankkeelle saadaan valtionavustus.
– Suhtautuminen liikuntaan on esimerkki siitä, kuinka Orpon hallituksen puheet ja teot ovat täysin ristiriidassa. Hallitusohjelmassa puhutaan liikunnallisesta elämäntavasta ja tasa-arvoisesta mahdollisuudesta liikunnan harrastamiseen. Määräaikainen Suomi liikkeelle -hanke ei millään pysty korvaamaan pysyvän budjettirahoituksen lakkauttamista, Asell painottaa.
Yhteyshenkilöt
Marko AsellKansanedustajaPuh:050 512 1968marko.asell@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen vaatii panostuksia Itä-Suomen raiteisiin – poikittaisyhteydet eivät saa jäädä mopen osaan!20.8.2025 14:00:57 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen vaatii hallitukselta toimia Itä-Suomen raideliikenteeseen, kun ensi vuoden budjettia sorvataan. Perustelut löytyvät tänään keskiviikkona 20.8.2025 julkaistusta alueen maakuntien liittojen ja kuntien selvityksestä.
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ottaa osaa Eemeli Peltosen omaisten suruun19.8.2025 14:31:47 EEST | Tiedote
- Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ei kommentoi asiaa tänään enempää.
SDP:n Joona Räsänen: Pääministeri Orpon kannattaa keskittyä siihen, mitä hän saa aikaan omalla vahtivuorollaan18.8.2025 14:28:58 EEST | Tiedote
-Pääministerin Orpon kannatta nyt keskittyä siihen, mitä hän saa aikaan omalla vahtivuorollaan, sen sijaan että hän kyselee jo muilta, että miten tämän hallituksen aiheuttaman sotkun tulette siivoamaan, kuittaa valtiovarainvaliokunnan vastaava kansanedustaja Joona Räsänen (sd).
SDP:n Aki Lindén: Hallituksen terveyspolitiikka on pelkkää poukkoilua - leikkauksia julkisista palveluista ja rahan kaatamista yksityiselle terveydenhuollolle18.8.2025 12:25:19 EEST | Tiedote
Hallituksen päätökset viestivät siitä, että se ei todellisuudessa välitä ihmisten hoitoon pääsystä. Miksi muuten se olisi syytänyt veronmaksajien rahoja terveysjäteille ilman, että hoitojonot todellisuudessa lyhenevät, Aki Lindén kysyy.
SDP:n Paula Werning: Hallitus epäonnistui, yksityiset terveysjätit voittivat ja tavallinen ihminen hävisi18.8.2025 11:33:42 EEST | Tiedote
Ylen uutinen tänään 18.8.2025 yksityislääkärien Kela-korvauksista kertoo karun faktan: Orpon hallituksen korottamat Kela-korvaukset lähes kolminkertaistivat valtion yksityislääkärikorvauksiin käyttämät verorahat, mutta tästä huolimatta tavallisen ihmisen hoitoonpääsy ei ole parantunut. Käytännössä kymmeniä miljoonia euroja veronmaksajien rahoja on pumpattu yksityisille terveysjäteille ilman merkittäviä tuloksia, toteaa SDP:n kansanedustaja Paula Werning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme