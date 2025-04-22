Onko tämä edes taidetta? Museokeskus Taikan uudessa Pala palalta -näyttelyssä järjestellään järjestelmiä ja pohditaan, missä kulkee taideteoksen ja näyttelyrakenteen raja
Hyvinkään museokeskus Taikassa nähdään syksyllä neljän nykytaiteilijan Jussi Juurisen, Sampo Apajalahden, Mika Helinin ja Kim Jotunin yhteisnäyttely Pala palalta. Näyttely koostuu värikkäistä puureliefeistä ja maalauksista, sekä lattiasta kattoon ulottuvista rakenteista.
Hyvinkään museokeskus Taikassa nähdään syksyllä neljän nykytaiteilijan Jussi Juurisen, Sampo Apajalahden, Mika Helinin ja Kim Jotunin yhteisnäyttely Pala palalta. Näyttely koostuu värikkäistä puureliefeistä ja maalauksista, sekä lattiasta kattoon ulottuvista rakenteista.
Nimensä mukaisesti näyttely rakentuu pala palalta, sulauttaen neljän erilaisen taiteilijan teokset tilalliseksi kokonaisuudeksi vuoropuheluun keskenään. Sen kantavia teemoja ovat leikkisyys ja näyttelytilan haltuunotto. Värikäs ja abstraktioilla leikittelevä kokonaisuus puhuttelee kaikenikäisiä museokävijöitä.
Näyttely saa inspiraationsa museokeskus Taikan näyttelysalin arkkitehtuurista, ja jakautuu kahteen osaan. Salin etuosassa nähdään Jussi Juurisen ja Sampo Apajalahden värikylläisiä teoksia. Keskelle näyttelytilaa rakennettavan aukotetun väliseinän taakse Mika Helin ja Kim Jotuni luovat yhdessä tilan haltuun ottavan veistoksellisen kokonaisuuden.
Kaikkia näyttelyn taiteilijoita yhdistää laaja-alainen materiaalinen ja visuaalinen uteliaisuus. Teokset leikittelevät järjestelmillä, standardeilla, rinnastuksilla ja sommitelmilla: taiteilijoiden työskentelyn keskiössä on ajatus jonkin asian paloiksi pilkkomisesta ja uudelleen kokoamisesta. Näyttely myös häivyttää taideteoksen ja näyttelyarkkitehtuurin rajoja, ja kutsuu katsojan pohtimaan, mistä teos alkaa ja mihin se päättyy.
-
Jussi Juurinen (s. 1976) on Vantaalla asuva kuvataiteilija ja taidegraafikko, jonka ilmaisu kumpuaa abstraktin taiteen ja minimalismin perinteestä. Hänen työskentelynsä asettuu taidegrafiikan laajennettuun kenttään, mutta on viime vuosina liikkunut kauemmaksi paperipohjaisesta työskentelystä yhä tilallisempaan suuntaan. Juurisen teokset tutkivat visuaalisuutta erilaisten järjestelmien ja systemaattisuuden kautta. Hän on valmistunut Aalto-yliopistosta vuonna 2011 ja toimii kuvataiteen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.
Sampo Apajalahti (s. 1980) on Järvenpäässä asuva ja työskentelevä taidemaalari, jonka akryyli- ja öljymaalaukset ovat usein värikkäitä ja geometrisen tarkkalinjaisia. Apajalahti hyödyntää työskentelyssään valokuvaamisen ja havaintopiirustuksen lisäksi paljon mittaamista, laskemista ja teippaamista. Usein maalaukset kätkevät sisäänsä tilallisen aiheensa lisäksi kuva kuvassa-periaatteen mukaisesti myös toisia kuvia. Apajalahti on opiskellut Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa ja Pekka Halosen akatemiassa.
Kim Jotuni (s. 1982) on järvenpääläinen kuvanveistäjä, jolla on monipuolinen osaaminen perinteisistä ja moderneista kuvanveiston tekniikoista. Hänen veistoksissaan toistuvat ihmishahmoa muistuttavat olennot sekä erilaiset luonnonmuodot. Ennen taideopintojaan Jotuni opiskeli filosofiaa Tampereen yliopistossa sekä puusepän- ja koristeveiston taitoja. Hän valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2018. Viime vuosina hänen työskentelynsä on liikkunut käsityölähtöisestä tekemisestä kohti digitaalisia työvälineitä ja prosesseja.
Mika Helin (s. 1978) on Sipoossa asuva kuvataiteilija, jonka työskentelyssä tilalla, materiaalilla ja rakentamisella on keskeinen rooli. Monessa hänen teoksessaan arvokas kohtaa arvottoman, ja synnyttää uusia merkityksiä rinnastusten kautta. Helin tutkii asioiden ja esineiden rakenteita, niiden alkuperää sekä materiaalinvalintoja. Häntä kiinnostavat jännitteet ja havainnot, jotka syntyvät erilaisten elementtien yhdistämisen kautta. Teokset ovat usein ainutkertaisia, mutta niiden materiaaleja hyödynnetään uudelleen tulevissa teoksissa.
-
Pala palalta - Sampo Apajalahti, Mika Helin, Kim Jotuni ja Jussi Juurinen
Museokeskus Taika
25.9.2025-11.1.2026
Lisätietoja näyttelystä sekä haastattelupyynnöt:
Intendentti Aura Dufva
aura.dufva@hyvinkaa.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas RaveaMuseonjohtajaPuh:+358 (0)40 7095578tuomas.ravea@hyvinkaa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museokeskus Taika
Tulossa pian: Museokeskus Taikan Kesäkahvila-näyttely kutsuu museovieraan nauttimaan kesästä, kahvista ja kuvataiteesta22.4.2025 12:54:11 EEST | Tiedote
Hyvinkään museokeskus Taikan Kesäkahvila on monipuolinen ja runsas taidenäyttely, joka tarjoaa museokävijälle kesäisen kattauksen erilaisia näkökulmia taidemuseon kokoelmateoksiin.
Villan ja muodin lumoissa - Tarinoita ja tuotteita Hyvinkään villatehtaalta avautuu museokeskus Taikassa17.1.2025 10:01:09 EET | Tiedote
Näyttely kertoo villatehtaan muotia ja menestystä täynnä olevista sodanjälkeisistä vuosista.
Museokeskus Taikassa nähdään tänä keväänä näyttely Hyvinkään uusi sukupolvi, jossa esitellään viiden uransa alkupuolella olevan hyvinkääläistaiteilijan teoksia17.1.2025 09:59:03 EET | Tiedote
Museokeskus Taikassa nähdään tänä keväänä näyttely Hyvinkään uusi sukupolvi, jossa esitellään viiden uransa alkupuolella olevan hyvinkääläistaiteilijan teoksia.
Museokeskus Taika tarjoaa vuonna 2025 monipuolisen kattauksen historiaa ja nykytaidetta2.12.2024 10:42:20 EET | Tiedote
Hyvinkään museokeskus Taikassa ollaan ensi vuonna villan ja muodin lumoissa, tutustutaan nuoriin paikallisiin taiteilijoihin, leikitellään tilan ja taiteen kanssa sekä nautitaan kahvilatunnelmasta.
Hyvinkään museokeskus Taikan uusi näyttely käsittelee luonnon ääri-ilmiöitä ja kokemuksia, jotka saavat ihmisen tuntemaan itsensä pieneksi luonnon edessä4.9.2024 12:07:23 EEST | Tiedote
Museokeskus Taikan Ääri-näyttely tuo yhteen neljä suomalaista nykytaiteilijaa: Petri Eskelisen, Antti Laitisen, Juhana Moisanderin ja Taneli Rautiaisen. Näyttelyssä nähdään liikkuvaa kuvaa, valokuvaa ja vuorovaikutteisia teoksia, jotka käsittelevät erilaisia ääri-ilmiöitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme