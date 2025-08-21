Ikaalisissa käynnissä Vanhan Tampereentien parantaminen
ELY-keskus uusii Ikaalisissa Vanhan Tampereentien pintoja ja parantaa kuivatusta. Toimenpiteet kohdistuvat tieosuudelle Valkean ruusun koulun liikenneympyrästä Pirulantien liittymään. Urakka valmistuu kuluvan vuoden aikana.
Syksyn aikana rakennetaan kaksi suojatiesaareketta ja lisäksi valmistellaan kolmen suojatiesaarekkeen tulevaa rakentamista. Urakassa rakennetaan saarekkeet Myllymäenkadun ja Hakalankadun sekä Marskinkadun ja Kallinkadun risteysalueille.
Rakennetta parannetaan tekemällä huonolle tiejaksolle sekoitusjyrsintä, parantamalla kuivatusta ja lopuksi tie päällystetään uudelleen.
Liikennettä voidaan joutua rajoittamaan työn yhteydessä, mutta katkot pysyvät lyhyinä.
Urakan yhteydessä toteutetaan myös vesihuollon rakentamista ja parantamista, jotta rakenteita ei tarvitse lähivuosina avata uudelleen.
Urakan toteuttaa GRK Suomi Oy.
Urakkaa valvoo, Welado Oy.
Suunnittelijana on toiminut Pöyry Finland Oy ja Sitowise Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaaja, projektipäällikkö Mikko Asunen +358 295 024 106 mikko.asunen@ely-keskus.fi
Urakoitsijan edustaja, Työpäällikkö Timo Uusi-Kouvo +35850 313 7631 timo.uusi-kouvo@grk.fi
Valvoja, rakennuttajakonsultti Miika Salminen +358 40 128 0234 miika.salminen@welado.fi
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
