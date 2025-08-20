Brasilialaisvahvistus Ricardo HJK:n maalille

HJK on tehnyt sopimuksen brasilialaismaalivahti Ricardo Friedrichin kanssa. Ricardo siirtyy Klubiin loppukauden kattavalla lainasopimuksella ruotsalaisesta Malmö FF:stä.

32-vuotias Ricardo on pidempään suomalaista jalkapalloa seuranneille tuttu nimi, sillä hän on pelannut Veikkausliigaa aiemmin Rovaniemen Palloseurassa 10 vuotta sitten. RoPS:sta hänen matkansa jatkui Norjan ja Turkin kautta Ruotsiin, jossa hän on pelannut kaudesta 2022 Kalmar FF:n ja Malmön riveissä. Malmötä hän on edustanut vuodesta 2024 lähtien.

– Minulla on paljon hyviä muistoja Suomesta. Tämä oli ensimmäinen ulkomaa, jonne siirryin Brasiliasta nuorena poikana vuosia sitten. Olen todella iloinen saapuessani HJK:hon, intohimon ja kunnianhimon voi aistia tästä seurasta ja koko joukkueesta, Ricardo sanoo.

Norjassa, Turkissa ja Ruotsissa ykkösvahtina torjunut Ricardo täydentää Klubin maalivahtiosastoa Thijmen Nijhuisin siirryttyä Saksaan aiemmin siirtoikkunassa. Ricardo muodostaa Veikkausliiga-joukkueen maalivahtikolmikon viime peleissä torjuneen Elmo Henrikssonin ja Jesse Östin kanssa.

Maalivahdin CV on komea. Hänellä on vyöllään 75 Allsvenskan-ottelua, yli 50 Eliteserien-ottelua ja 37 Turkin Superliigan ottelua. Veikkausliigaa hän pelasi 2015–2016 RoPS:ssa 31 ottelun verran.

Maalivahtiosastolle on haluttu lisätä kokemusta syksyn ratkaisupelejä silmällä pitäen. Kovissa sarjoissa isoja minuutteja pelannut Ricardo tuo joukkueeseen tarvittavaa kokemusta ja osaamista tolppien välissä.

– Loppukaudesta meillä on vielä paljon pelattavaa, mutta en halua ajatella muiden odotuksia. Annan itsestäni kaiken, ja odotukset voivat vain rajoittaa sitä, mitä minulla on annettavanani. Odotan innolla, että pääsen pelaamaan. Haluan osaltani tehdä joukkueesta entistä paremman, Ricardo toteaa.

HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen sanoo Ricardon tuovan puolustuksen viimeisenä lukkona lisää varmuutta koko joukkueelle.

– Ricardo on osoittanut niin Suomessa kuin muissa tasokkaissa sarjoissa, millainen huipputason maalivahti hän on. Hän on erinomainen torjuja, mutta samalla myös johtaja, joka pystyy auttamaan joukkuetta monella tavalla. Tiedämme, mitä saamme, ja se tuo varmuutta koko joukkueelle, Vuorinen sanoo.

Helsinkiin keskiviikkona saapuneen Ricardon lupa-asiat on saatu nopeasti kuntoon, mutta hän ei ole vielä kokoonpanossa illan cup-välierässä AC Oulua vastaan. Hän on valmennuksen käytettävissä seuraavassa Veikkausliigan ottelussa tulevana sunnuntaina IFK Mariehamnia vastaan.

Bem-vindo à HJK, Ricardo!