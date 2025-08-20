Onni kasvaa yhteis(ty)össä –webinaari järjestetään lokakuussa
Kaikille avoimessa webinaarissa kerrotaan keinoista edistää omaa hyvinvointia.
Hyvinvointialue järjestää 8. lokakuuta klo 17–18.30 webinaarin Onni kasvaa yhteis(ty)össä – Oma Häme ja kunnat asukkaiden hyvinvoinnin asialla.
Tilaisuus järjestetään Vanhusten viikon ja 10.10. pidettävän Maailman mielenterveyspäivän kunniaksi. Webinaarin teemana on arkinen hyvinvointi ja sen edistäminen. Arki on sujuvampaa, kun kehossa on hyvä olla ja mieli on virkeä. Webinaarin tavoitteena onkin vahvistaa asukkaiden kykyä vaikuttaa hyvinvointiinsa ja lisätä tietoisuutta palveluista, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä elämän eri käänteissä.
Webinaari on suunnattu erityisesti työikäisille ja ikääntyneille. Webinaarissa on mahdollisuus esittää ammattilaisille kysymyksiä kirjoittamalla ne verkkolähetyksen keskusteluosioon.
Webinaarissa esitellään Oma Hämeen uutta Hyvinvointisi tueksi -sivustoa, joka kokoaa yhteen muun muassa osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia Kanta-Hämeen alueella. Lisäksi webinaarissa kuntoutuksen työntekijät kertovat, miten omasta kehosta voi pitää huolta. Webinaarissa puhutaan myös arjessa jaksamisesta ja mielen hyvinvoinnista sekä suun hyvinvoinnista ja ravitsemuksesta.
Kannustamme kuntien, järjestöjen ja yhdistysten toimijoita ja muita tahoja järjestämään tilaisuuksia, joissa asukkaat pääsisivät osallistumaan webinaariin yhdessä. Esimerkiksi järjestämällä katselupaikkoja kirjastoon, kylätalolle, tai kerhotilaan. Kuntalaisten yhteistä kokoontumista voi sitten hyödyntää muuhunkin tiedonvaihtoon tai keskusteluun. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteisöllisyys olennaisesti edistävät yksilön hyvinvointia. Onni kasvaa yhteisössä.
Webinaariin pääsee liittymään omalta kotikoneelta, tabletilta tai puhelimelta. Se ei edellytä erillisten järjestelmien asentamista tai ohjelmien käyttämistä, tarvitaan vain toimiva verkkoyhteys.
Webinaarin tarkempi ohjelma ja osallistumislinkki julkaistaan lähempänä tapahtumaa: Onni kasvaa yhteis(ty)össä - Oma Häme ja kunnat asukkaiden hyvinvoinnin asialla - Oma Häme
Minna Ritakorpielintapaohjauksen koordinaattoriPuh:040 631 5197minna.ritakorpi@omahame.fi
