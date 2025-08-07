Vahva Eurooppa vastakkainasettelun maailmassa ja Elämää rahaliitossa - Suomen Pankki Turun Eurooppa-foorumissa
Suomen Pankki on jälleen mukana Turun Eurooppa-foorumissa! Torstaina 28.8.2025 Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pitää perinteisen Esko Antola -luennon, Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä klo 11.
Perjantaina 29.8.2025 Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosasto järjestää Elämää rahaliitossa - paneelikeskustelun Turun kaupunginteatterin päänäyttämöllä klo 13.
Katosiko Euroopan idea pieniltä jäsenmailta?
Kahdeksatta kertaa järjestettävä Eurooppa-foorumi juhlistaa Suomen 30 vuotta Euroopan unionin jäsenenä. Vuoden 2025 Eurooppa-foorumin teemoissa korostuvat mm. turvallisuuspoliittisen ympäristön muutokset, Euroopan kilpailukyky ja EU:n monivuotinen rahoituskehys.
Tämän vuoden Esko Antola -luennossa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn pohtii Eurooppaa vastakkainasettelun maailmassa. Mikä on Euroopan idea etenkin maanosan pienten ja keskisuurten jäsenmaiden kannalta tilanteessa, jossa EU tuntuu seuraavan vierestä geopoliittisten mannerlaattojen rytinää jopa sen omilla lähialueilla? Euroopan unionin vaikuttavuutta pitkällä sihdillä vahvistavat ratkaisut ovat erityisen tärkeitä unionin keskisuurille ja pienemmille jäsenmaille. Kommenttipuheenvuoron esittää Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija ja dosentti Jenni Karimäki. Luennon jälkeen keskustelua aiheesta moderoi Suomen Pankin osastopäällikkö Elisa Newby.
Elämää rahaliitossa -paneelikeskustelu
Suomen Pankin toisessa tilaisuudessa Turun Eurooppa-foorumissa pohditaan elämää rahaliitossa. Panelisteina ovat Helsingin yliopiston professori Juhana Aunesluoma, talouspoliittinen erityisavustaja Jussi Lindgren, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) ennustepäällikkö Päivi Puonti sekä Suomen Pankin emeritus neuvonantaja Jarmo Kontulainen. Paneelikeskustelun juontaa Suomen Pankin osastopäällikkö Juha Kilponen.
Rahapolitiikan toimintaympäristöä muokkaavat maailmantalouden trendit kuten väestön ikääntyminen, maailmankaupan kasvu ja ilmastonmuutos. Eurooppa on kohdannut myös useita vakavia kriisejä. Muuttuviin olosuhteisiin on reagoitu uusilla rahapolitiikan välineillä ja instituutioilla. Samalla Euroopan unioni on kehittynyt kohti fiskaaliunionia, kun EU-tasolla sovitut ja yhteisvastuulla olevat menot ovat kasvaneet. Varsinaista finanssipolitiikan välinettä, joka tukisi yhteistä rahapolitiikkaa ei ole kuitenkaan syntynyt. Paneelissa keskustellaan mahdollisesta tiestä kohti toimivampaa unionia. Millainen yhteinen finanssipoliittinen elin täydentäisi parhaiten kansallista budjettipolitiikkaa? Pitäisikö osa EU:n menoista rahoittaa unionin tason verotusoikeudella? Miten varmistettaisiin koko unionin tason velkakestävyys?
Suomen Pankki Eurooppa-foorumissa
Turussa järjestettävä Eurooppa-foorumi on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa pohditaan Suomen roolia Euroopassa ja Euroopan unionissa. Tämän vuoden Eurooppa-foorumin teemana on ”Maailma muuttuu – miten Eurooppa vastaa?". Suomen Pankki järjestää Esko Antola -luennon osana Eurooppa-foorumin ohjelmaa tänä vuonna 6. kerran. Luento on saanut nimensä suomalaisen Eurooppa-tutkimuksen uranuurtajasta Esko Antolasta.
Eurooppa-foorumin ohjelma löytyy osoitteesta https://europeforum.fi/ohjelma/. Turun Eurooppa-foorumin tilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta osallistuminen niihin paikan päällä vaatii ennakkoilmoittautumisen järjestäjien verkkopalvelussa. Tilaisuuksista on suora verkkolähetys, jota voi seurata ilman ilmoittautumista. Suomenkieliset esitykset ja keskustelut tulkataan englanniksi.
