Kriittiset mineraalit – onko meillä niihin varaa?

Kriittiset mineraalit ovat välttämättömiä modernille teknologialle, vihreälle siirtymälle ja puolustusteollisuudelle. Mineraalien saatavuus, niiden geopoliittiset ulottuvuudet sekä kaivostoimintaan ja sen kestävyyteen liittyvät kysymykset muodostavat kuitenkin merkittävän haasteen päätöksentekijöille niin globaalisti kuin kansallisesti.

Mikä on kriittisten mineraalien rooli ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Mikä on Suomen vastuu kaivosteollisuuden ja erityisesti mineraalien jatkojalostuksen suurvaltana?