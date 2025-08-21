Kriittiset mineraalit – onko meillä niihin varaa?
Kriittiset mineraalit ovat välttämättömiä modernille teknologialle, vihreälle siirtymälle ja puolustusteollisuudelle. Mineraalien saatavuus, niiden geopoliittiset ulottuvuudet sekä kaivostoimintaan ja sen kestävyyteen liittyvät kysymykset muodostavat kuitenkin merkittävän haasteen päätöksentekijöille niin globaalisti kuin kansallisesti.
Mikä on kriittisten mineraalien rooli ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa? Mikä on Suomen vastuu kaivosteollisuuden ja erityisesti mineraalien jatkojalostuksen suurvaltana?
Tervetuloa kuulemaan viimeisimmät asiat kriittisistä mineraaleista ja kestävästä kaivostoiminnasta Puistokatu 4:n ja Nordic South Forumin järjestämään tilaisuuteen Tieteen ja toivon taloon, Puistokatu 4, Helsinki, 10.9. klo 15 alkaen. Ilmoittaudu mukaan kutsun lopussa olevasta linkistä.
Keskustelijat:
Jussi Lähde, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, Latitude 66
Tuija Kalpala, toimitusjohtaja, Betolar
Miisa Mink, perustaja, Activist Agency
Keskustelun fasilitoi tutkija-tietokirjailija Hanna Paulomäki
Kommenttipuheenvuorot:
Hiski Haukkala, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti
Ture Laiti, alkuperäiskansapolitiikan asiantuntija, Operaatio Arktis
Lasse Peltonen, ympäristökonfliktien hallinnan professori, Itä-Suomen yliopisto
Tilaisuus päättyy after work -osuuteen, joka alkaa noin klo 16.30. Tarjolla pientä suolaista ja virvokkeita.
Ilmoittautuminen 8 .syyskuuta mennessä
Minttu Salminen
puh. 050 5394 943
minttu.salminen@puistokatu4.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Puistokatu 4
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme