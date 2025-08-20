Veikkaus Oy

Loton neljä suurinta voittoa on pelattu kioskin tai kaupan tiskillä – Lauantain arvonnassa 15,9 miljoonan euron ennätyspotti

21.8.2025 13:07:58 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Ennätyksellinen Lotto-potti 15,9 miljoonaa euroa on jaossa lauantai-illan arvonnassa. Potti on suurempi kuin kertaakaan pelin yli 55-vuotisessa historiassa. Neljä Loton suurinta voittoa ovat osuneet riveihin, jotka on pelattu kaupoissa tai kioskeissa.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista

Veikkauksen Loton suurin yksittäinen voitto on 15,8 miljoonaa euroa. Jättivoitto meni jakoon kierroksella 37/2022 ja voitto osui erityisen lottopelionnekkaan Siilinjärven Toritien R-kioskissa rivinsä tehneelle siilinjärveläiselle miehelle. 

– Lapsiani ja sisaruksiani aion auttaa. Lisäksi haluan tukea voitollani lasten ja nuorten hyvinvointia. Muuten elämä jatkuu kohdallani kuten ennenkin, mies ennakoi tuoreeltaan voittonsa jälkeen.

Voittaja suunnitteli myös pitävänsä voittonsa mahdollisuuksien mukaan salassa ja kertovansa voitostaan vain perheelleen.

– Aion olla niin vaatimaton kuin olla osaan, ennätysonnekas mies suunnitteli.

Myös Loton historian toiseksi suurin voitto on pelattu Pohjois-Savon maakunnassa.

Kierroksella 14/2021 Kuopion Palonurmen Kyläkaupassa rivinsä tehnyt viiden osuuden porukka pääsi jakamaan 15,7 miljoonan euron voiton.

Kukin onnekas voitti 3 140 000 euroa. Kyselimme voittajaporukan tunnelmia uuden ennätyspotin alla.

- Sen verran voin kertoa elämästäni, että ennen voittoa minulla ei ollut niin paljon rahaa. Voiton jälkeen olen voinut olla paljon enemmän yhteyksissä sukulaisten ja ystävieni kanssa, yksi porukkavoittajista kertoo nyt.

- Iso potti on kuulemma lauantaina potissa. Riittäisihän tuosta jaettavaksi, toinen toteaa.

- Niin minunkin mielestäni. Jakaa vaikka viidelle, toisensa hyvin tuntevan mutta matalaa profiilia pitävän voittoporukan kolmas jäsen nauraa.

Loton kolmanneksi suurin voitto on 15,6 miljoonaa euroa. Tuo voitto osui Uudenkaupungin R-kioski Ketunkalliossa pelattuun riviin.

– Ei tätä edes ihan ymmärrä, että kuinka paljon rahaa on nyt voittanut. Nyt on aikaa miettiä. Rauhassa mennään eteenpäin, länsisuomalainen kertoi tuntemuksistaan helmikuussa 2020.

-Upealta tämä kuitenkin tuntuu, vaikka nukuttua ei paljoa tullutkaan, mies myhäili.

Loton neljänneksi suurin voitto osui lohjalaismiehelle vuonna 2019. Lohjan Routionmäen Tarmo Lähikauppa MK Marketissa lottonsa tehnyt voittaja kertoo elämästään voiton jälkeen haastattelussa täällä. Voittorahojaan hän kertoo sijoittaneensa onnistuneesti.

Loton historian viidenneksi suurin voitto on 14,5 miljoonaa euroa. Tuo potti on voitettu kaksi kertaa. Kierroksella 22/2018 voitto osui nettipelaajalle Ruokolahdelle ja kierroksella 44/2013 hyvinkääläiselle nettipelaajalle.

Loton historian suurimmat voitot

Sija Voitto, euroa Paikkakunta Ajankohta
1. 15 800 000 Siilinjärvi 17.9. kierros 37/2022
2. 15 700 000 Kuopio, 5 osuuden porukka 10.4. kierros 14/2021
3. 15 600 000 Uusikaupunki 1.2. kierros 5/2020
4. 15 500 000 Lohja 9.2. kierros 6/2019
5. 14 500 000 Ruokolahti 2.6. kierros 22/2018
5.  14 500 000 Hyvinkää 4.11. kierros 44/2023
6. 14 200 000 Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka 18.6. kierros 24/2017
7. 14 100 000 Tuusula, porukka 13.2. kierros 6/2016
8. 14 000 000 Kaustinen 7.11. kierros 45/2020
8. 14 000 000  Sastamala 2.7. kierros 26/2022
9. 13 900 000 Vaasa, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015
9. 13 900 000 Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka 14.2. kierros 7/2015
10. 13 312 191 Lahti 12.4. kierros 15/2014
11. 13 000 000 Savonlinna 5.8. kierros 13/2023

Lisää tietoa Veikkauksen pelien suurvoittajista löytyy täältä

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

