Tampere-talon Van Gogh Alive -näyttely teki kävijäennätyksen
Tampere-talossa vieraili kesän aikana ennätysmäärä matkailijoita ja kulttuurinystäviä. Suositun Van Gogh Alive -näyttelyn näki ja koki 57 242 kävijää. Immersiivinen taide-elämys oli avoinna Sorsapuistosalissa 25.6.–17.8.2025. Muumi 80 – Suuri syntymäpäiväjuhla ja perinteinen Tampere Filharmonian Puistokonsertti houkuttelivat Tampere-taloon ja Sorsapuistoon tuhansia ihmisiä lauantaina 9. elokuuta.
Tampere-talon kesäkausi oli kävijämäärältään onnistunut. Yhteensä talon ovista kulki 1.6.–17.8.2025 välillä 132 632 kävijää. Van Gogh Alive -kesänäyttelyssä vieraili yhteensä 57 242 kävijää, mikä on Tampere-talon kesänäyttelyiden uusi kävijäennätys. Immersiivinen taiteilijakuvaus oli avoinna Sorsapuistosalissa 25.6.–17.8. ja pysyi suosittuna vierailukohteena koko kahdeksan viikon aukiolonsa ajan.
Maailmalla yli yhdeksän miljoonaa katsojaa kerännyt Van Gogh Alive kurkisti hollantilaisen Vincent van Goghin värikkääseen maailmaan valokuvien, videoiden, musiikin ja tuoksujen avulla. Näyttelyn on luonut ja tuottanut australialainen Grande Experiences. Tampereelta näyttely jatkaa Tokioon.
Tampere-talo on tuottanut kesäkuukausien ajaksi näyttelytoimintaa vuodesta 2019, jolloin poptaiteilija Andy Warholin julisteet toivat taloon 17 000 kävijää. Ennen tätä kesää suosituin yksittäinen näyttely on ollut lapsiperheille suunnattu Dinosaurukset, jonka näki 57 000 kävijää kesällä 2023. Van Gogh Alive ohitti Dinosaurusten ennätyksen muutamalla sadalla kävijällä.
”Olemme erittäin tyytyväisiä. Van Gogh Alive sai kävijöiltämme loistavaa palautetta ja houkutteli yleisöä eri puolilta Suomea. Traaginen mutta kaunis taiteilijakuvaus selvästi kosketti. Viimeisellä viikolla pidensimme näyttelyn aukiolotunteja yleisön pyynnöstä”, Tampere-talon taiteellinen johtaja Suvi Leinonen kertoo.
Kesänäyttelyn lisäksi Tampere-talon kävijöitä kiinnostivat Muumimuseo, Ravintola Tuhto sekä Ison salin kansainväliset tähtiesiintyjät, kuten yhdysvaltalaiset kitaristi-ikonit Joe Satriani ja Steve Vai sekä näyttelijä ja koomikko Bill Murray. Tampereen Teatterikesän ohjelmistossa yleisöä hurmasi hollantilaisen ISH Dance Collectiven näyttävä Elements of Freestyle -esitys.
Tampere-talon syyskausi käynnistyi perinteisellä Puistokonsertilla lauantaina 9. elokuuta. Tampere Filharmonian, Tampere-talon ja Tampereen Energian järjestämä yleisölle maksuton Puistokonsertti houkutteli arviolta 10 000 musiikinystävää aurinkoiseen Sorsapuistoon. Konsertin johti Matthew Halls, ja solistina lauloi sopraano Anu Komsi.
Samana päivänä Tampere-talossa juhlittiin muumien 80-vuotista taivalta ja Tove Janssonia kaikille avoimessa Muumi 80 – Suuri syntymäpäiväjuhlassa. Iloinen tapahtuma keräsi Tampere-taloon arviolta 8 000 juhlijaa, joista valtaosa oli lapsiperheitä. Paikalla oli myös runsaasti kansainvälisiä muumifaneja.
Suvi LeinonenTaiteellinen johtajaTampere-talo OyPuh:+358 3 243 4031suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tampere-talo Oy jakaantui 1.1.2024 kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Toimimme Tampere-talossa ja Tuulensuun Palatsissa sekä tuotamme tapahtumia ja konsertteja myös näiden tilojen ulkopuolella ympäri Suomea.
Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Vuonna 2023 Tampere-talon liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestämme yli tuhat tapahtumaa, palvelemme yli 517 500 tyytyväistä kävijää ja tuotamme Tampereen talousalueelle 50 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
